exilamerikaner «Ich schrieb meiner Schwester in Seattle: ‹Not my america›»: Der St.Galler Politiker und Musiker Karl Schimke über die Zustände in den USA Karl Schimke ist für die FDP im St.Galler Stadtparlament und seit über 25 Jahren Tubist im Sinfonieorchester St.Gallen. Geboren ist Schimke in Boston. Er spricht über die jetzigen Zustände in Amerika, über seine Familie und die Musik. Alain Rutishauser 07.01.2021, 18.04 Uhr

Anhänger von US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch vor dem Kapitol in Washington. Bild: Jose Luis Magana / AP

Karl Schimke lebt seit über 25 Jahren in der Schweiz. Geboren ist er 1971 in Boston. Bild: Urs Bucher

«‹Um Gottes Willen. Unfassbar, was da gerade passiert.›» So reagierte Karl Schimke, als er die verstörenden Szenen vom Sturm aufs Kapitol in Washington am Fernseher verfolgte. Schimke lebt seit 25 Jahren in St.Gallen, ist für die FDP im Stadtparlament. Geboren ist er in Boston, dementsprechend betroffen machen ihn die aktuellen Ereignisse in den USA. Am beunruhigendsten findet er, dass so etwas zu erwarten war.

«Seit nun über fünf Jahren gibt es einen sehr feindseligen Ton in der Politik von Amerika, vor allem von Trump, der die Hälfte seiner Bevölkerung als Feind brandmarkt.»

In einem Land so gross wie die USA brauche es nur einen kleinen Bruchteil an gewaltbereiten Leuten, dass es zu einer gefährlichen Situation kommen könne. Er frage sich: Wieso haben die Sicherheitsleute nicht eingegriffen? Natürlich sei die Situation chaotisch gewesen. Doch:

«Bei teils friedlichen ‹Black Lives Matter›-Demonstrationen wurde gleich mit Gummischrot geschossen, gestern nicht.»

Text an Schwester in Seattle: «Not my america»

Als Schimke die Bilder am Fernseher sah, schrieb er seiner Schwester, die in Seattle wohnt. «Ich schrieb ihr ‹Not my america.›» Diese Szenen seien sehr weit entfernt davon, wie er seine frühere Heimat in Erinnerung habe. Als seine jüngste Tochter Olivia das Wohnzimmer betreten und die Szenen aus Washington gesehen habe, seien ihre Augen ganz gross geworden. «Ihre erste Reaktion war: ‹Die spinnen!›»

Die ältere Tochter Maja ist 19 und studiert Politik an der Universität Bern. «Sie hat mir per Whatsapp Links zu verschiedenen Reportagen zu den Senatswahlen in Georgia und den Ereignissen in Washington geschickt.» Sie sei gerade auf dem Weg zurück nach St.Gallen. «Ich bin gespannt auf die Gespräche mit ihr heute Abend.» Politisch seien die beiden nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge. Maja habe sich schon überlegt, den Jungen Grünen oder den Jungsozialisten beizutreten. «Wir hatten schon hitzige Diskussionen. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich genau die gleiche Meinung hätte wie sie.»

Exilamerikaner, Lokalpolitiker, Musiker Karl Schimke ist 1971 in Boston geboren. Mit zehn Jahren zieht er um nach Kalifornien. Später zieht es ihn in die Schweiz, genauer nach St.Gallen, wo er nun seit über 25 Jahren lebt. Schimke ist verheiratet und hat zwei Töchter. 1996 ist er dem Sinfonieorchester St.Gallen beigetreten, spielt dort Tuba und Cimbasso. Seit rund drei Jahren ist er ausserdem für die FDP im Stadtparlament und Mitglied der Bildungskommission.

Diskussionen mit Personen, welche die eigenen Ansichten nicht teilen, seien aber wichtig. Dies gehe in den USA nach und nach verloren.

«Die Gegenpartei wird dämonisiert. Es gibt Studien, die besagen, dass 80 Prozent der Demokraten Angst vor den Republikanern haben und umgekehrt.»

In der Schweiz sei das Gott sei Dank nicht der Fall. «Klar bin ich im Stadtparlament nicht immer einer Meinung mit der SVP oder der SP. Aber ich habe keine Angst vor denen.» Im Gegenteil: Er habe seine Kollegen aus dem Stadtparlament richtig lieb gewonnen. «Ich schätze es, dass man nach einer Sitzung zusammen ein Bier trinken gehen kann.»

Leidenschaft Musik trotz Corona möglich

Karl Schimke spielt seit über 30 Jahren Tuba. Seit 1996 ist er im Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: Jos Schmid

«Abgesehen von Amerika geht es mir sehr gut», sagt Schimke und lacht. Wie alle anderen sei er aber in irgendeiner Art von Corona betroffen. «Wir können mit dem Orchester nicht vor Publikum spielen. Aber alle sind gesund, das ist das Wichtigste.» Schimke ist seit über 20 Jahren im Sinfonieorchester St.Gallen, wo er Tuba und Cimbasso spielt.

Seiner Leidenschaft kann Schimke trotz Corona nachgehen. Bereits im jungen Alter war er musikalisch, spielte zuerst Schlagzeug, dann Trompete und schliesslich Tuba. «Mit sieben habe ich ein Schlagzeug geschenkt bekommen. Meine Mutter erzählte immer, wenn ich wütend war, bin ich rauf gerannt und habe auf dem Drumset herumgehauen. Wenn es rhythmischer wurde, wusste sie, dass ich mich beruhigt habe.» In der Schule fand er dann zur Tuba, der er bis heute treu geblieben ist. Manchmal übt Schimke bis zu acht Stunden täglich.

Er macht nicht nur Musik, er hört sie auch sehr gerne, querbeet. «Ich liebe Klassik. Das ist mein Beruf und meine Berufung. Gestern habe ich aber ein ganzes Album von The Roots, einer vorzüglichen Hip-Hop-Gruppe aus Philadelphia gehört.» Und nach den verstörenden Bildern aus Washington hörte er Musik zur Beruhigung? «Nein, ich glaube, ich will das keiner Musik antun, dass ich sie mein Leben lang mit den gestrigen Ereignissen verbinde.»