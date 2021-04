Evergreen «Die Stimmung in der Garderobe war wie an einer Beerdigung»: Marc Schneider erinnert sich an den Abstieg und die Krawalle 2008 im Stadion Espenmoos Marc Schneider wurde 2008 im Abstiegskampf vom FC Zürich nach St.Gallen geholt. Am Saisonende stieg er mit den Grün-Weissen ab. Daniel Wirth 08.04.2021, 05.00 Uhr

Marc Schneider (links) 2008 in einem Heimspiel im ausverkauften «Espenmoos» in einem Kopfballduell mit einem YB-Spieler. Der Berner Oberländer wechselte später zu den Berner Young Boys. Bild: Ralph Ribi

Es war eine turbulente Zeit beim FC St.Gallen, als Marc Schneider vom FC Zürich in die Ostschweiz wechselte. Trainer war der Bulgare Krassimir Balakov. Er hatte René Weiler abgelöst, der die Mannschaft interimistisch coachte, nachdem der Vorstand Rolf Fringer im Herbst 2017 entlassen hatte. Der Traditionsverein war akut vom Abstieg in die Challenge League bedroht, während im Stadtwesten das neue Stadion fertiggestellt wurde.

Mit drei Titeln gekommen

Schneider, mit einem Palmarès von zwei Meistertiteln und einem Cupsieg, kam als defensiver Führungsspieler. «Ich war mir dieser Rolle bewusst», sagt der heute 40-Jährige, der seine Karriere beim FC Thun begann und für Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften sechs Länderspiele machte.

Für den FC St.Gallen absolvierte er im Alter von 27 insgesamt 19 Spiele – unter anderem auch dasjenige, das als «die Schande vom Espenmoos» in die Klubgeschichte einging.

Er erinnert sich noch gut an seine kurze Zeit beim FC St.Gallen. In der Rückrunde sei praktisch jedes Spiel im «Espenmoos» ausverkauft gewesen. Die Mannschaft erhielt grossen Rückhalt. Schneider:

«So etwas hatte ich meiner Karriere als Profifussballer bisher noch nicht erlebt.»

Er habe gespürt, welche Bedeutung der Klub in der Ostschweiz habe. Die Mannschaft stand mit dem Rücken zur Wand, doch die Fans wollten ihr helfen, sie unterstützen – den Abstieg mit allen Mitteln abwenden. Es half alles nichts. Am Schluss der Meisterschaft 2007/2008 stand St.Gallen in der Barrage. Gegner in den eiden Relegationsspielen: die AC Bellinzona mit Trainer Vladimir Petkovic. Das Hinspiel im Tessin ging knapp 2:3 verloren.

Am 20. Mai empfing der FC St.Gallen die AC Bellinzona zum alles entscheidenden Spiel der Meisterschaft und zum allerletzten Pflichtspiel im altehrwürdigen Stadion Espenmoos. Die Partie war ausverkauft. St.Gallen verlor das Spiel mit 0:2 und stieg nach 14 Jahren in der höchsten Liga ab – exakt acht Jahre nach dem Gewinn des zweiten Meistertitels.

Fans stürmten trotz eines Grossaufgebots der Polizei in Vollmontur das Spielfeld und demolierten die Stadioneinrichtung. Es entstand Sachschaden von über 100'000 Franken. Marc Schneider erinnert sich:

«Die Stimmung im Stadion war aufgeladen. Die Stimmung in der Garderobe war wie an einer Beerdigung.»

Seine Zeit in St.Gallen war nicht von Erfolg gekrönt. Dennoch will Schneider sie nicht missen, wie er heute sagt. Sie seien eine tolle Gruppe gewesen und trotz des enormen Drucks sei die Stimmung gut gewesen.

Wechsel zu den Young Boys

Im Sommer 2008 wechselte er zu den Berner Young Boys, dem heutigen Gegner des FC St.Gallen im Achtelfinal des Schweizer Cups. Sein Trainer dort: Vladimir Petkovic. Unter ihm wurde der ehemalige Führungsspieler, der keinerlei Allüren hat, zum Reservisten. Die Folge: Nach zwei Jahren wechselte er zum Kantonsrivalen FC Thun, seinem Jugendverein. Im Alter von 33 beendete Schneider seine Karriere als Spieler. Seinen erfolgreichsten Karriereabschnitt hatte der Berner von 2002 bis 2008 beim FC Zürich mit Trainer Lucien Favre, mit dem er drei Titel gewann.

Quasi ohne Unterbruch als aktiver Spieler wurde Marc Schneider 2012 Nachwuchstrainer beim FC Thun. 2017 wurde er als Nachfolger von Jeff Saibene Cheftrainer bei den Berner Oberländern, bis 2020. Was macht Marc Schneider heute? «Ich bin auf der Suche nach einem neuen Trainerjob», sagt er. Er sei zuversichtlich, bald wieder etwas zu haben. Schneider wohnt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Kanton Bern. Mit Philipp Muntwiler, der nach dem Abstieg 2008 bitter geweint habe, und mit Moreno Constanzo, mit dem er später beim FC Thun zu tun hatte, pflegt er heute noch regelmässigen Kontakt, sagt Schneider.

Zuletzt war Marc Schneider Trainer des FC Thun. Jetzt ist er auf der Suche nach einem neuen Trainerposten. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

FC St.Gallen – BSC Young Boys Bern

Heute 18 Uhr, Kybunpark, Schweizer Cup, Achtelfinal;

Matchtipp Marc Schneider: 1:3