Evergreen Der Hoffnungsträger mit Bundesliga- und Länderspiel-Erfahrung war lange Zeit verletzt: Sion-Trainer Marco Walker spielte Anfang dieses Jahrhunderts für St.Gallen Der aktuelle Trainer des FC Sion kam 2000 aus der zweiten Bundesliga von Tennis Borussia Berlin als Verteidiger zum FC St.Gallen. Er blieb fast zwei Jahre, machte aber nur 18 Spiele. Probleme mit den Bandscheiben liessen weitere Einsätze von Marco Walker nicht zu. Daniel Wirth 08.05.2021, 05.00 Uhr

Marco Walker im Herbst 2000 im Dress des FC St.Gallen. Bild: Rainer Bolliger

Der Solothurner Marco Walker kam als Hoffnungsträger aus der deutschen Hauptstadt von «TeBe» nach St.Gallen. Immerhin hatte er vor seinem Wechsel in die Ostschweiz bereits zehn Länderspiele für die Schweiz und 53 Spiele in der ersten Bundesliga mit dem TSV 1860 München bestritten. Er war bereits ein «Routinier», als er von den «Espen» verpflichtet wurde.

Marco Walker hatte Berlin verlassen, weil Tennis Borussia wegen finanzieller Schwierigkeiten die Lizenz für die zweite Bundesliga entzogen worden war. Sein Début in Grün-Weiss gab der 189-Zentimeter-Hüne am 12. August 2000 auswärts gegen Neuenburg Xamax. Das Spiel ging verloren. Wenig später verlor der FC St.Gallen seine Neuverpflichtung: Walker hatte einen Bandscheibenvorfall und fiel bis März 2001 aus.

Er arbeitete hart an seinem Comeback

Die Spieler der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel Norwegen gegen die Schweiz in Oslo, aufgenommen am 10. September 1997. Marco Walker trägt das Trikot mit der Nummer 3 und wird flankiert von Stéphane Chapuisat und Murat Yakin.

Bild: Keystone

Er kämpfte sich tapfer, unter grossem Einsatz und mit Hilfe der medizinischen Abteilung zurück. Doch schon nach zwei NLA-Spielen fiel er erneut aus und wurde erst im Spätherbst 2001 wieder (Ersatz-)Teil des Fanionteams des FC St.Gallen. An seinem Comeback arbeitete Walker hart. «Er war sehr diszipliniert, zuweilen fast verbissen», erinnert sich sein damaliger Mannschaftskollege Patrick Winkler. Er beschreibt Walker als gradlinigen Typen mit Charakter. Und als «verrückt im positiven Sinn».

2001, das war die Phase, als der FC St.Gallen im Uefa-Cup für Furore sorgte und Steaua Bukarest aus dem Wettbewerb warf. Walker kämpfte da noch immer mit gesundheitlichen Problemen. Er blieb dran. Ende Saison 2001/2002 schaffte er die Rückkehr in die Verteidigung des Teams. In der Schlussphase der Meisterschaft avancierte Walker zum Torschützen; er markierte Goals in den Partien gegen die Grasshoppers und gegen Sion.

Walker bleibt den Fans des FC St.Gallen als umsichtiger Turm in der Abwehr in Erinnerung, aber auch als kopfballstarker Spieler bei stehenden Bällen im gegnerischen Strafraum. Er behielt stets einen kühlen Kopf.

Einst Spieler – und heute? Die Stadtredaktion ruft auch in dieser Saison einige ausgewählte Akteure des FC St.Gallen in Erinnerung, die zwischen den 1960er-Jahren und der jüngeren Vergangenheit auf dem Espenmoos oder im neuen Fussballstadion gespielt haben. (red)

Mit diesen Siegen dank Walkers Toren qualifizierten sich die Ostschweizer für den UI-Cup. Sie schlugen Toftir B 68 von den Färöer-Inseln in der ersten Runde und scheiterten an den Holländern von Willem II Tilburg. Marco Walkers Vertrag wurde Ende der Saison 2001/2002 nicht mehr verlängert. Der mittlerweile wieder genesene Fussballprofi wechselte zum FC Aarau.

Mit dem FC Aarau bestritt er 23 NLA-Partien, ehe er 2003 nochmals in die zweite Bundesliga zu FSV Mainz 05 transferiert wurde. Seine Karriere auf Stufe Profifussball beendete Marco Walker 2005. Er spielte danach noch für Old Boys Basel in der 2. Liga. Als Junior trug Walker die Farben des FC Bellach, ehe er zu Grenchen wechselte. Als Teenager debütierte er in der Nationalliga B. Anfang der 1990er-Jahre wechselte er in die höchste Liga zum FC Lugano; dort stand schon sein Bruder Philippe unter Vertrag und hütete für die Tessiner das Tor – und auch für die Nationalmannschaft.

Die Zeit in München prägte ihn

Von 1992 bis 1996 spielte Walker in der Innenverteidigung des FC Basel. Von dort gelangt ihm der Sprung in die deutsche Bundesliga. Unter Kulttrainer Werner Lorant spielte er in München für den TSV 1860. Er machte 53 Spiele und schoss fünf Tore. Diese Zeit in der bayerischen Metropole hat bei Walker offensichtlich Spuren hinterlassen. Patrick Winkler erinnert sich noch gut: «Marco hatte eine Schwäche für Weizenbier.» 1998 wechselte Walker dann zu Tennis Borussia Berlin.

Seine Trainerkarriere startete Marco Walker beim FC Basel. Zuerst in der Nachwuchsabteilung, später in der ersten Mannschaft als Assistent von Trainer Christian Gross. Walkers Markenzeichen: Er war beim Einlaufen der Spieler und an der Seitenlinie immer in Turnhosen. Bei jedem Wetter.

Sions Cheftrainer Marco Walker im Fussball-Super-League-Spiel zwischen dem FC Vaduz und dem FC Sion, am Sonntag, 11. April 2021, im Rheinpark Stadion. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Via Aarau, Old Boys und über den FC Naters-Oberwallis kam der heute 51-jährige Marco Walker im März dieses Jahres als Cheftrainer zum abstiegsgefährdeten FC Sion. Zu dem Schweizer Klub, bei dem die Trainer so oft gewechselt werden wie bei keinem anderen. Morgen kommt er mit den Wallisern in die Ostschweiz. Zum Abstiegskracher gegen St.Gallen.

FC St.Gallen – FC Sion. Morgen Sonntag, 16 Uhr, Kybunpark. Matchtipp der Redaktion: 4:1