160 Porträts: St.Galler Tagblatt stellt Rubrik Evergreen ein

Evergreen Das Spiel ist aus, das Spiel ist aus: Die Rubrik «Evergreen» im «St.Galler Tagblatt» wird nach gut 160 Porträts eingestellt Neun Saisons lang hat die Stadtredaktion jeweils vor den Heimspielen des FC St.Gallen in der Rubrik «Evergreen» ehemalige Spieler des Klubs porträtiert. Die beliebte Rubrik wird nicht mehr weitergeführt. Daniel Wirth 31.07.2021, 05.00 Uhr

Im Alter von 24 Jahren stand Zeljko Perusic (links) mit Jugoslawien im EM-Final von 1960 gegen die Sowjetunion. Ab 1970 bis zu seinem Tod am 28. September 2017 aber lebte der aus Duga Resa in

Kroatien stammende, 27-fache jugoslawische Internationale, in St.Gallen. Perusic war der erste «Evergreen». Bild: Markus Brütsch

Es war Redaktor Fredi Kurth, der im Jahr 2012 die Rubrik «Evergreen» ins Leben rief. Den Namen für die wiederkehrenden Porträts erfand Redaktor Tobias Hänni, wie sich Kurth erinnert. Am 28. Juli 2012 wurde der erste «Evergreen» ins Blatt gerückt. Kurth selber porträtierte Zeljko «Peru» Perusic, (Titel: «Perusic lief und lief und lief») der von 1970 bis 1974 als Spielertrainer auf dem «Espenmoos» gewirkt hatte. In den vielen Porträts blickten die Autoren jeweils zurück auf die Zeit der Fussballer beim FC St.Gallen; sie beantworteten in ihren Texten aber jeweils auch die Frage: «Was macht eigentlich ...?». Perusic lebte nach seiner Karriere zurückgezogen im Zil.

Von A wie Amoah bis Z wie Zellweger

Bis zum Ende vergangenen Meisterschaft entstanden so rund 160 Porträts, von A wie Agosti oder Allenspach oder Amoah bis Z wie Zamorano oder Zanni oder Zellweger. Nur ganz wenige ehemalige Spieler wollten nicht mitmachen, aus unterschiedlichen Gründen: Fredi Scheiwiler, Christian Gross, Jörg Stiel, Thomas Alder oder Manfred Rindlisbacher. Sie hätten es verdient, wollten aber zum Bedauern der Redaktion partout nicht.

Rainer Bieli, 2001. Michel Canonica

Die Rechercheinterviews führten die Redaktoren jeweils bei einer Begegnung oder am Telefon. Dabei erfuhren sie so manche Geschichte, die Spieler lieber erst dann erzählen, wenn sie schon viele Jahre zurückgetreten sind. Ganz wenige «Evergreen» haben sich ungern an ihre Zeit in Grün-Weiss erinnert. Einer von ihnen ist der ehemalige Stürmer Rainer Bieli (Titel: «Viel Pech an den Füssen»), der als Hoffnungsträger aufs «Espenmoos» gekommen war und als Chancentod verabschiedet wurde. Er habe und werde auch nie vergessen, dass seine Frau auf der «Espenmoos»-Tribüne verbal angegriffen wurde, bloss weil er das Tor nicht traf.

Phil Masinga in einem Spiel gegen den FC Basel. Michel Canonica

Die «Evergreen»-Schreiber scheuten keinen Aufwand, auch ehemalige Spieler, die heute im Ausland leben, zu kontaktieren. David Gadze, dem ehemaligen Stadtredaktor und heutigen Kommunikationschef des FC St.Gallen, gelang vor vier Jahren das Kunststück, Phil Masinga in Südafrika aufzuspüren (Titel: «Eine Million Franken, null Tore»). Südafrikanische Medien hatten eine ganze Weile zuvor berichtet, Masinga sei komplett verarmt und habe all seine Habseligkeiten verkaufen müssen. Das stimme nicht, sagt der heute 51-Jährige zu Gadze. «Aber es ist richtig, dass ich viel Geld verloren habe, weil ich in falsche Geschäfte ­investiert habe.»

St.Galler, Afrikaner, Brasilianer

Der FC St.Gallen war und ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Einer aus den eigenen Reihen, den Fredi Kurth porträtierte, ist Beat Rietmann, der heute Stadtingenieur in St.Gallen ist (Titel: «Städter vom Scheitel bis zu Sohle»). Kurth schrieb über den Fussballer Rietmann: «Rietmann strahlte Ruhe aus. Übertriebene Nervosität war ihm fremd.» Das ist heute noch genau so.

Stadtingenieur Beat Rietmann erklärte 2019 dem «St.Galler Tagblatt» die unterschiedlichen Pflästerungen in den Altstadtgassen.

Benjamin Manser

Tobias Hänni widmete den «Evergreen» Charles Amoah, der den FC St.Gallen in der Saison 1999/2000 zum zweiten Meistertitel in der langen Geschichte des Klubs geschossen hatte (Titel: «Amoahs Sweet Home»). Amoah sagte zwölf Jahre nach dem Titelgewinn: «Es war die beste Zeit meiner Karriere.» Wenn er St.Gallen besuche, dann sei das wie nach Hause kommen – «Home Sweet Home». Amoah lebt heute in Österreich.

Charles Amoah im Jahr 2004. Nana do Carmo

Tobias Hänni schrieb 2013 in der Rubrik auch ein Porträt über Marc Zellweger (Titel: «Marc Zellweger – ein Leben ohne Fussball»). Hänni kam in seinem Text zum Schluss: «Vom Fussballgott zum Fitnesspapst: Eigentlich passen solche Ausdrücke gar nicht zu diesem stets bescheidenen Menschen, der das Rampenlicht eher mied, als suchte.» Marc Zellweger lebt heute in der Region und leitet ein Fitnesscenter in Rorschach am See.

2015 schaffte es der Brasilianer Guido in die Rubrik «Evergreen» (Titel: «Guido: Brasil-Bomber im Nebel von Bukarest»). Guidos Tor 2011 im Uefa-Cup gegen Steaua Bukarest brachte dem FC St.Gallen viel Geld ein. Denn in der nächsten Runde wartete der Bundesligist SC Freiburg; das Hin- wie das Rückspiel wurden von einer grossen TV-Anstalt übertragen – das schenkte ein!

Mit seinem Tor in Bukarest schrieb Guido ein kleines Kapitel (Ost-)Schweizer Sportgeschichte. Doch am Tag nach dem Erfolg St.Gallens gegen den rumänischen Serienmeister machte nur eines Schlagzeilen in den Schweizer Medien: Friedrich Leibacher hatte im Zuger Kantonsrat mit einem Sturmgewehr 14 Menschen getötet. Das «Evergreen»-Belegsexemplar, welches das «St.Galler Tagblatt» Guido zugehen liess, postete der Brasilianer 2015 auf Facebook so: «Ich danke Gott.»

Guido (links) mit seinem Landsmann Jefferson, der ebenfalls porträtiert wurde in der Rubrik «Evergreen». Hannes Thalmann

Die Stadtredaktion würdigte in der Rubrik «Evergreen» auch zwei Spieler post mortem: Manfred Braschler (Titel: «Fussball war sein Leben») und Luigi Stomeo (Titel: «Er wühlte im Strafraum»).

Nach dem Tod gewürdigt

FCSG-Stürmer Luigi Stomeo 1979.

PD

Das Stomeo-Porträt begann mit diesen Sätzen: Mucksmäuschenstill ist es am 24. September 2013 in der AFG-Arena. 12'406 Zuschauer sind im Stadion, als der Schiedsrichter die Spieler des FC St.Gallen und der Berner Young Boys vor dem Anpfiff rund um den Mittelkreis zu einer Schweigeminute versammelt. 12'406 Zuschauer gedenken Luigi Stomeo, der wenige Tage zuvor, am 8. September 2013, im Alter von 61 Jahren in Teufen an den Folgen der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) verstorben war.

Und bei Manfred Braschler hiess es: Ihn als George Best des Ostschweizer Fussballs zu bezeichnen, ist vielleicht etwas übertrieben. Ein Lebemann war Manfred Braschler aber schon – einer, mit einer traurigen Seite.

Die Rubrik «Evergreen» wird eingestellt, weil die «Tagblatt»-Stadtredaktion zum Schluss gekommen ist: Neun Saisons sind genug.

FC St.Gallen – FC Luzern. Morgen Sonntag, 14.15 Uhr, Kybunpark. Matchtipp Stadtredaktion: 4:1