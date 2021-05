Eschenbach Brand zerstört Doppeleinfamilienhaus – älteres Paar durch Fenster evakuiert Am Samstagabend brannte im Zentrum von Eschenbach ein Doppeleinfamilienhaus. Die vier Bewohnerinnen und Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Haus brannte vollständig nieder. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. 09.05.2021, 07.57 Uhr

Bild: Kapo SG Bild: Kapo SG Bild: Kapo SG Bild: Kapo SG Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News

(kapo/nat) Wegen des Rauchs wurden am Samstagabend kurz nach 21 Uhr mehrere Personen auf den Brand im Zentrum von Eschenbach aufmerksam und verständigten die Kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen. Gleichzeitig alarmierten weitere Personen die Hausbewohner und halfen einem älteren Paar, das Gebäude durch ein Fenster zu verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das ältere Doppeleinfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Eschenbach konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Wegen immer wieder aufflammender Glutnester dauerten die Arbeiten bis in die Nacht auf Sonntag an.

Das Gebäude brannte vollständig nieder, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei St.Gallen schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Franken. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Rickenstrasse gesperrt und eine Umfahrung eingerichtet.

Zur Klärung der Brandursache werden nun die Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik, der Kantonspolizei St.Gallen, beigezogen. Nebst der Feuerwehr Eschenbach mit rund 65 Feuerwehrangehörigen standen ein Notarzt, zwei Rettungsteams und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz.