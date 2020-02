«Es waren Tiere im Gebäude»: In Chur brannte ein Geschäftshaus – Feuer ist unter Kontrolle, zwei Tiere werden vermisst

In Chur stiegen am Freitagvormittag grosse Rauchwolken in den Himmel. An der Rheinfeldstrasse brannte ein Geschäftsgebäude, in dem auch der Tierhandel Qualipet mit Kleintieren untergebracht ist. Die Feuerwehr Chur stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

