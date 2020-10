Porträt «Es war, wie wenn eine Uhr aufhört zu ticken»: Eine junge St.Galler Witwe spricht über den Tod ihres Mannes Witwen werden vielfach alleingelassen nach dem Tod ihres Gatten. Sabine Niederer erzählt, wie ihr Mann vor zehn Jahren in Alaska zu Tode kam, und wie sie die Zeit danach mit ihren zwei Kindern erlebt hat. Melissa Müller 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabine Niederer wurde mit 38 Jahren zur Witwe mit zwei Kindern.

Benjamin Manser (St.Gallen, 13. Oktober 2020)

Als ihr Mann vor fast zehn Jahren aufbrach, um den gefährlichsten Berg der Welt zu besteigen, hegte Sabine Niederer eine geheime Hoffnung: Dass er nach seiner Rückkehr, wenn er sich seinen grössten Wunsch erfüllt hatte, mehr bei ihr und den Kindern sein würde. Denn der damals 38-jährige Zollfachmann trainierte in jeder freien Minute für seine Marathonläufe. Doch Beat Niederer kam nie zurück.

Sehnsuchtsort: Der Mount McKinley in Alaska, 2015 in Mount Denali zurückbenannt. Bild: Becky Bohrer / AP (26. August 2018)

Der Mount McKinley in Alaska, 2015 in Mount Denali zurückbenannt, ist mit 6194 Metern der höchste Punkt Nordamerikas – ein Berg, der angefressene Bergsteiger magisch anzieht. Die Chancen, lebend von einer Expedition zurückzukommen, stehen 50 zu 50. Auf dem Berg herrschen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Schnelle Wetterwechsel machen ihn unberechenbar. Sabine Niederer sagt:

«Es war immer Beats Traum, einmal im Leben zuoberst auf diesem Berg zu stehen.»

Er habe diesen Wunsch schon gehabt, bevor sie sich in Finnland beim Langlaufen kennen lernten. Sie, die kleine, quirlige Bündnerin und er, der schweigsame Ostschweizer, trugen das gleiche Stirnband. «Du hast ein cooles Stirnband», sagte sie zu ihm.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Frauen schon irgendwie klarkommen

In der Schweiz leben 405'000 Verwitwete, 80 Prozent davon sind Frauen. Die etwas vom Schwierigsten erlebt haben: den Tod des Partners. Frauen leben länger und lieben meist ältere Partner. Deshalb gibt es in unserer Gesellschaft relativ viele Witwen – nur nehmen wir sie oft gar nicht richtig wahr. Und wenn doch, dann sind wir oft verunsichert. Wie Cornelia Kazis in ihrem Buch «Weiterleben, weitergehen, weiterlieben – Wegweisendes für Witwen» schreibt, geht die Gesellschaft davon aus, dass Frauen schon irgendwie klarkommen mit dem Verlust. Dass sie sich ganz selbstverständlich wieder erholen, wie Abertausende vor ihnen.

Hausfrau fiel aus allen Wolken

Sabine Niederer blickt selbstkritisch zurück. Als ihr Mann ihr damals eröffnete, dass er für drei Monate nach Alaska fliege, fiel die Hausfrau aus allen Wolken. Sie war mit einem sechs- und einem bald neunjährigen Kind stark gefordert und stand überdies kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung als Tanz- und Bewegungspädagogin. «Diesen Berg zu begehen, ist nicht gefährlich», hatte er sie immer wieder beruhigt. Sie wusste, wie tief sein Wunsch war. Und dass er ein sehr guter, vorsichtiger und erfahrener Bergsteiger war. «Er ist ein erwachsener Mann», sagte sie sich. «Ich habe nicht das Recht, ihn zurück zu halten.» Aus Liebe habe sie ihn ziehen lassen.

Die St.Gallerin erfuhr erst drei Tage nach seinem Tod, dass ihr Mann gestorben war. Erst kursierte im Reiseblog über die Expedition die vage Meldung, es sei «etwas passiert» und man solle Gebete auf den Mount McKinley schicken. Sabine Niederer fragte bei der Polizei nach, ob sie etwas wüssten, bekam jedoch keine Information. An einem frühen Morgen teilte ihr der Bruder ihres Mannes am Telefon mit, dass Beat tödlich verunglückt war. «Es riss mir den Boden unter den Füssen weg. Ich schrie ‹Nein!› und sank zu Boden. Dann wurde es still in mir, wie eine Leere», sagt sie. «Es war, als würde eine Uhr aufhören zu ticken.»

Ihr Sohn kam im Pyjama aus dem Zimmer und sagte nur: «Ist der Papi jetzt tot?» Später sassen sie zusammen auf dem Bett, und der Sohn sagte: «Mami, du muss uns jetzt ganz schnell einen neuen Papi finden.» Sie antwortete: «Das geht nicht. Aber wir schauen, was wir jetzt machen können.» Sie musste Termine absagen, den Tagesablauf neu regeln, ihr ganzes Leben komplett neu organisieren. «Ich begann zu funktionieren. Das ist wohl auch ein Schutz.»

Bürokratischer Papierkram, Rechnungen und mühsame Behördengänge

Mühsame Behördengänge standen ihr bevor. Plötzlich musste sie sich mit den Finanzen und der Steuererklärung befassen, was vorher ihr Mann erledigt hatte. Da er eine Lebensversicherung und ein gutes Einkommen gehabt hatte, ist sie finanziell abgesichert. Viele andere junge Witwen hätten dieses Privileg nicht und würden auch noch bei den Steuern benachteiligt, sagt Sabine Niederer.

Einen Tag nach der Todesnachricht kam die Mutter eines Mädchens, das mit ihrer Tochter in den Kindergarten ging, zu Besuch. Sie war ebenfalls verwitwet und überreichte Sabine Niederer eine Liste mit einem Wochenplan, auf der stand, wer was wann erledigen kann: Kinder hüten, Mittagessen kochen und andere ganz normale Alltagsdinge. «Das war genau, was ich brauchte: praktische Überlebenshilfe.»

Andere junge Verwitwete kennen gelernt

Durch diese Frau kam sie auch mit dem Verein Aurora in Kontakt, einer Gemeinschaft jung verwitweter Mütter und Väter. Die Mitglieder der Regionalgruppe St.Gallen treffen sich einmal im Monat im «Freihof» in Gossau. In der Anfangsphase der Trauer sehe man oft keine Perspektive, sagt Sabine Niederer. Es sei heilsam, bei Aurora Verwitwete in alle Stadien kennen zu lernen. Manche haben bereits einen neuen Partner und wirken fröhlich und gelassen. «Das gab mir Hoffnung.»

Inzwischen geht die 48-Jährige nur noch sporadisch hin. Dafür hat sie die «Auroras die Wilden» mitgegründet, um mal im Nachtleben auf den Putz zu hauen.

Für Verwitwete mit minderjährigen Kindern sei der Ausweg aus Schmerz und Trauer oft besonders beschwerlich, heisst es auf der Webseite des Vereins Aurora. Betroffene Mütter und Väter seien häufig auf sich allein gestellt.

Sohn war wütend auf den Vater

Sabine Niederer nahm für sich und ihre Kinder psychologische Hilfe in Anspruch, um den schwierigen neuen Lebensabschnitt zu bewältigen. Ihre kleine Tochter brauchte lange, um zu begreifen, dass der Vater nicht mehr zurückkehrt. In ihrem Sohn brodelte es. «Er war auch wütend auf den Papi.» Der Bub rebellierte, wollte nicht mehr in die Schule. «Er wollte mich und seine Schwester nicht mehr allein lassen.» Ein Schulwechsel in die Rudolf Steiner Schule tat ihm gut, es sei ihm dort ermöglicht worden, sich zu entfalten. Inzwischen macht der 18-Jährige, der seinem Vater stark ähnelt, eine Lehre zum Zimmermann.

Eine der ersten Frage bei einem Date: «Wie hast du's so mit der Faszination Berge?»

Sabine Niederer graute es davor, dass ihre Kinder ebenso bergverrückt werden könnten wie ihr Vater. «Sind sie zum Glück nicht, obwohl beide gern Sport machen», atmet sie auf. Als sie ihren jetzigen Partner kennen lernte, dachte sie:

«Bloss nicht einer, der auch so bergverrückt ist!»

Eine ihrer ersten Fragen war deshalb: «Wie hast du's so mit der Faszination Berge?» Als er erzählte, dass er ab und zu gerne eine Wanderung unternehme, fiel ihr vor Erleichterung ein Stein vom Herzen.

Trainieren bis zum Umfallen

Das war bei ihrem Mann anders gewesen. Der Ausdauersportler trainierte exzessiv, ging vor der Arbeit und nach der Arbeit rennen und fuhr mit dem Velo von St.Gallen nach St.Margrethen zur Arbeit. «Ich jogge nicht, ich renne!» , pflegte er zu sagen. «Ich dachte, das höre auf, wenn wir eine Familie gründen», sagt Sabine Niederer. «Das war naiv.»

Ganz selbstverständlich war sie davon ausgegangen, dass er den Sport schon etwas hintenan stellen würde, wenn die Kinder da sind. Sie träumte von einem Familienleben, wie sie es erlebt hatte: In einem Quartier mit Einfamilienhäusern, wo die Väter bei der Feuerwehr sind und im Turnverein, und wo sich das Leben um Familie, Haus und Garten dreht.

Doch ihr Mann trainierte weiter: Marathon, Ultramarathon, Bergläufe. Sabine Niederer war stets darum bemüht, mit dem Sohn und der Tochter dabei zu sein, damit die Kinder ihren Papi erleben und um ihren Mann auf der Strecke zu verpflegen. «Es wurde aber immer mühsamer.» Sie erinnert sich an einen Jungfraumarathon. Sie stresste mit der Jungfraubahn den Berg hoch, musste noch das Baby stillen, der Grössere quengelte im Kinderwagen; gleichzeitig fragte sie sich: «Schaffe ich es, ihm rechtzeitig und am richtigen Ort die Verpflegung zu übergeben?»

Nach einem Rennen sagte sie zu ihm: «Ich schaffe das nicht mehr.» Und:

«Ich bin eigentlich alleinerziehend mit einem sportlichen Mann.»

Da er schweigsam war, blieb ihr oft ein Rätsel, was in ihm vorging. «Er war mein Ruhepol, der komplette Gegensatz zu mir.»

Warum riskiert man sein Leben?

Erst sechs Jahre nach seinem Tod räumte sie seine Sachen weg und begann nachzuforschen. Sie fragte sich: Wie kann man sein Leben riskieren, wenn man so kleine Kinder hat, die auf beide Eltern angewiesen sind?

«Ich versuchte, meinen Mann und seine Faszination zu verstehen.»

Sie fragte einen Bergsteiger, was bei solchen Extremerfahrungen bei ihm abgehe. Und sie ging mit dem Snowboard freeriden mit einem Guide, um den Adrenalinschub und die Freiheit zu spüren, die ihr Mann so sehr gesucht hatte. Auf dem Gipfel zündete sie eine Kerze für ihn an. «All das hat mich meinem damaligen Mann näher gebracht als zu Lebzeiten. Nun konnte ich Frieden schliessen mit ihm und dem, was geschehen ist.»

Sabine Niederer sagt, sie lebe heute bewusster.

Benjamin Manser (St.Gallen, 13. Oktober 2020)

Sie ist unabhängiger geworden. «Meinen Traum von Familie, wie ich sie mir damals vorgestellt hatte, habe ich endgültig begraben.» Sie ist durch die Trauer gegangen und durch den Schmerz, hat aber auch Freude erlebt. Sie habe viel verloren, aber auch gewonnen und begonnen, bewusster zu leben.

«Ich nehme meinen Partner bewusster wahr. Was ihn ausmacht. Seine Wünsche, Bedürfnisse, Ideen.»

An ihren verstorbenen Mann denkt sie immer noch oft, nicht nur an Allerheiligen. Beat Niederer, ganz der Pragmatiker, hatte nicht viel übrig für Spirituelles. «Und doch ist er irgendwie da, in einer spirituellen Form. Dass der Papi da ist, spüren auch die Kinder.» Wenn sie sich mit ihrer pubertierenden Tochter in die Haare gerät, kommt es schon mal vor, dass Sabine Niederer ein paar Worte an den verschiedenen Mann richtet. «Das ist jetzt ist dein Part, Beat. Du hast mehr Übersicht von dort oben. Kannst du mir mal bitte etwas Unterstützung schicken?» Meistens komme etwas zurück. «Ich weiss nicht warum und wie. Aber es funktioniert.»