Die Rückreise gelingt doch noch: Wie es der in Argentinien gestrandete St.Galler Priester zurück in die Schweiz schaffte

Eigentlich hatte sich Lorenz Becker Ende März in Argentinien mit seiner Situation abgefunden. In einem kleinen Appartement in Santa Fe wollte der 73-Jährige ausharren und die behördlich hart durchgesetzte Corona-Ausgangssperre abwarten. Am vergangenen Wochenende ist dem katholischen Pfarrer die Rückreise in die Schweiz doch noch geglückt - nach einigen dramatischen Wendungen.