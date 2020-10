Es soll geturnt und gefeiert werden: Das St.Galler Kantonalturnfest 2021 findet «auf jeden Fall» statt Obwohl die Zeiten unsicher sind, wird nächstes Jahr im Juni das St.Galler Kantonalturnfest durchgeführt. Das Organisationskomitee hat drei verschiedene Szenarien geplant. 07.10.2020, 12.00 Uhr

Nächstes Jahr beweisen sich Turnerinnen und Turner am Kantonalturnfest in Benken. Bild: PD

(pd/mas) Das St.Galler Kantonalturnfest im Juni 2021 in Benken soll definitiv durchgeführt werden. Auch wenn die Zeiten unsicher seien, will das Organisationskomitee des Kantonalturnfestes an der Durchführung festhalten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dies sei einstimmig beschlossen worden. Für Turn- und Sportvereine solle dies ein Ansporn und eine Motivation sein, um für das Turnfest zu trainieren.