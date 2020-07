«Es sind schon manche in Badeschuhen vorbeigelaufen»: Mit diesem Schuhwerk sind Ausflügler im Alpstein unterwegs Die warmen Sommertage locken immer mehr Wanderer in den Alpstein. Nicht nur ihre Routen unterscheiden sich, sondern vor allem ihre Schuhe. Der grosse Wanderschuh-Check. Henrike Hoppe und Remo Künzler 12.07.2020, 19.00 Uhr

In der Seilbahn kann man guten Gewissens Flip-Flops tragen. Bild: Raphael Rohner

Bei angenehmen 18 Grad geht es mit der Seilbahn hinauf auf den Hohen Kasten. In der Bahn stechen Ausflügler ins Auge, die sich fertig ausgerüstet Richtung Saxer Lücke, Bollenwees oder doch nur ins nächstbeste Restaurant aufmachen. Zumindest die meisten: Noah Dietsche, ein 30-jähriger Wandertourist, setzt vor seinem Marsch auf bequeme Flip-Flops, die er oben angekommen sofort durch ein festes Schuhwerk austauscht.

«Zum Teil mit denkwürdigen Schuhen unterwegs»

Lisbeth (65) und Dimitri Büchler (23) auf dem Hohen Kasten Bild: Raphael Rohner

So selbstverständlich scheint das Tragen von Wanderschuhen mit gutem Profil jedoch nicht zu sein. Lisbeth Büchler staunt immer wieder über Wanderer mit leichtem Schuhwerk. Bei einem Marsch über die Marwees seien ihr schon Ausflügler in Lederhalbschuhen entgegengekommen. «Für mich ist das schon etwas denkwürdig», sagt sie.

Die 65-Jährige startet ihre Wanderung mit Dimitri Büchler durch die Saxer Lücke auf die Bollenwees mit Laufschuhen. Diese Schuhe seien völlig ausreichend, wenn man nicht hochalpin oder alpin wandern gehe. «Diese Schuhe reichen für mich völlig aus. Mit denen laufe ich gut», sagt sie. Dimitri Büchler setzt hingegen auf Turnschuhe: «Erstaunlicherweise haben diese Turnschuhe ein super Profil. Ich fühle mich damit sicherer als mit manchen hohen Wanderschuhen.»

Selina Steiner (45) auf der Höhe Wänneli Bild: Raphael Rohner

Auch Selina Steiner teilt die Meinung von Lisbeth Büchler, wenn es um die unpassenden Wanderschuhe geht. Die 45-Jährige ist gerne in den Bergen unterwegs und findet es völlig unverantwortlich, wenn Wanderer mit der falschen Ausrüstung im Alpstein unterwegs sind. «Gerade wenn es geregnet hat, ist die Gefahr hoch auszurutschen. Deswegen einen Rettungsdienst zu beanspruchen, wäre schade. Man soll einen ordentlichen Schuh anziehen, dann schützt man sich selbst und auch die anderen.»

Trekkingschuhe, Halbschuhe, Badeschuhe

Auf dem weiteren Weg in Richtung Stauberen fällt neben der herrlichen Aussicht vor allem ein Wanderer auf: Ausgestattet mit leichten Halbschuhen ist er in Richtung Hoher Kasten unterwegs. Auf die Frage, welches Schuhwerk er zum Wandern anziehe, rechtfertigt er sich. Der Wanderausflug sei spontan zustande gekommen und deshalb nicht ganz durchdacht.

Andreas Guggenberger setzt auf festes Schuhwerk. Der 26-jährige Kletterroutenplaner trägt tiefe Trekkingschuhe, wobei diese auch nicht mehr die neuesten sind: «Ich trage immer die gleichen Schuhe. Sie sind zwar schon alt und die Sohle ist langsam durch, aber das passt schon. Ich laufe nur etwa 30 Minuten hoch, da bin ich genug geschützt.» Auch ihm seien schon viele unpassend gekleidete Wanderer entgegengekommen:

Andreas Guggenberger (26) auf der Höhe Stauberen Bild: Raphael Rohner

«Ich habe schon ziemlich alles gesehen. Es sind schon Leute vorbeigelaufen, die Badeschuhe anhatten oder Barfuss unterwegs waren.»

Das liege vor allem daran, dass viele unerfahrene Ausflügler schnell mit der Bahn hochfahren oder für eine schöne Aussicht ein paar Meter weiterlaufen. Auf diesen Abschnitten sei die Ausrüstung dementsprechend schlecht.

«Gute Turnschuhe sind sicherer als mancher Wanderschuh»

Brigitte Keller, Elisabeth Keller und Rosmarie Schneider auf der Höhe Stauberen Bild: Raphael Rohner

«Für einen kurzen Spaziergang genügen die Halbschuhe. Zum Wandern wären sie aber nicht ausreichend», sagt Brigitte Keller, die im Gebiet Stauberen unterwegs ist. Ihre Mutter, Elisabeth Keller, trägt ebenfalls Turnschuhe, fühlt sich damit jedoch für alle Routen passend ausgerüstet: «Mit diesen Schuhen könnte ich überall wandern gehen. Ich war damit auch schon in höheren Gebieten unterwegs und habe mich wegen der guten Sohle immer sicher gefühlt. Turnschuhe haben manchmal bessere Profile als gute Wanderschuhe. »

Freunde empfehlen Turnschuhe

Kristyna Vozkova (29) aus der Tschechischen Republik Raphael Rohner

Kristyna Vozkova kommt aus der Tschechischen Republik und besucht derzeit ihre Freundin in der Schweiz. Die 29-Jährige hat sich dazu entschieden, einen Ausflug in den Alpstein zu machen, wobei ihr gesagt wurde, dass normale Turnschuhe völlig ausreichend seien und sie sich da keine Sorgen machen müsse. So ist sie in bequemen Shorts, Trägertop und leichten Sneakers Richtung Stauberen gelaufen.

Elena Stephanie und Hans Abigold auf der Höhe Bollenwees Bild: Raphael Rohner

Andere Wanderlustige scheinen sich besser abzusprechen: So Elena Stephanie und Hans Abigold, der aus Dänemark in die Schweiz zu ihr gereist ist. Das Pärchen wandert mit hohen Wanderschuhen, festen Socken und einer Kamera um den Arm geworfen von der Bollenwees in Richtung Saxer Lücke. Stephanie habe Abigold rechtzeitig darauf hingewiesen, gute Wanderschuhe einzupacken, um die Berge auch sicher belaufen zu können.

«Es sollte nichts vorgeschrieben werden»

Auf dem Weg vom Hohen Kasten über die Bollenwees zum Plattenbödeli sind an diesem Tag gut 200 Personen unterwegs. Davon 24 mit Halbschuhen, drei mit Sandalen und je eine Person mit Crocs und Flipflops. «Je mehr Menschen in den Alpstein strömen, desto verschiedener sind die Schuhe», sagt Raphael Müller, der in Appenzell als Obmann der Bergrettung arbeitet. Er fügt an:

«Grundsätzlich sollte man niemanden verurteilen, wenn er nicht mit Wanderschuhen unterwegs ist. Heute gibt es auch leichte Schuhe, die ein sehr gutes Profil aufweisen.»

Für Müller muss jeder selber wissen, welche Schuhe man für welche Tour anzieht. Den Fuss könne man sich auch in der Stadt vertreten. So ist Müller auch bezüglich des Schuhwerks gegen jegliche Vorschriften: «Das Wichtigste für alle Wanderer ist, dass man sich zur ausgesuchten Tour informiert und die Gegebenheiten kennt. Es sollte nichts vorgeschrieben werden.»