«Es ist garstig geworden»: Podium im Palace zum Schweizer Musikmarkt und zum St.Galler Open-Air-Deal Das Open Air St.Gallen gehört einem deutschen Grosskonzern, das Open Air Frauenfeld einem amerikanischen Unterhaltungsriesen. Eine Podiumsdiskussion im St.Galler Palace fragte, wie sich der Schweizer Musikmarkt verändert, wenn ausländische Konzerne mitmischen. Roger Berhalter 26.02.2020, 21.23 Uhr

Die Diskussionsteilnehmer im Palace, von rechts: Christof Huber (Geschäftsführer Open Air St.Gallen), Fabian Mösch (Co-Programmleiter Palace), Moderator David Hunziker (Musikredaktor WOZ), Derrick Thomson (Mainland Music) und Kathy Flück (Dachstock Bern). Bild: Urs Bucher

Um Musik geht es an diesem Abend nur am Rande. Dafür umso mehr um Businesspläne, um das Management von «A-, B- und C-Märkten» sowie allgemein um die Mechanismen, die bestimmen, wann welche Band wo auf der Bühne steht – oder eben nicht. Am Ende der Diskussion am Dienstag in der Erfreulichen Universität im Palace ist klar: Auf und vor den Konzertbühnen mag es um Magie gehen, um den Zauber von Livemusik. Hinter den Kulissen aber herrscht knallhartes Business. Dort regieren die Zahlen.