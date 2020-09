«Es ist fünf nach zwölf»: Ohne Bundeshilfe droht Ostschweizer Reisebüros der Konkurs Kaum Buchungen für Herbst, Entlassungen: Die Coronakrise trifft die Ostschweizer Reisebüros hart. Die Hilfe kommt in letzter Minute. Serafin Reiber 11.09.2020, 05.00 Uhr

Reisefrust statt Reiselust: Ostschweizerinnen und Ostschweizer buchen wegen der Coronakrise kaum Herbstferien. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Kaum noch Einnahmen, dafür Stornierungen und Rückerstattungsgesuche im Übermass: Die Coronakrise trifft die Ostschweizer Reisebüros mit Wucht. Obwohl von der Krise stark betroffen, erhielten sie bislang keine besondere Hilfe vom Bund. Nachdem Wirtschaftsminister Guy Parmelin sich mit Hilfsmassnahmen nicht durchsetzen konnte, stimmte der Nationalrat am Mittwoch fast einstimmig einem Antrag des St.Galler CVP-Nationalrats Nicolo Paganini zu. Das brachte den Ständerat am Donnerstag unter Zugzwang: Er stimmte im Grundsatz zu, auch wenn noch viele Fragen offen seien, wie der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner sagt, beispielsweise die Kosten der Massnahme.

Für die betroffenen Reisebüros in der Ostschweiz kommt die Hilfe im letzten Moment, wie eine Umfrage in St.Gallen, Lichtensteig, Weinfelden und Kreuzlingen zeigt.

Keine Kurzarbeitsentschädigung für Inhaber von Reisebüros

«Die Deutlichkeit dieser Zusage ist sehr überraschend», sagt Stefan Schmid vom Reisebüro Lichtensteig auf Anfrage. «Für die Reisebranche ist es nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf.» Eine Unterstützung durch den Bund sei «zwingend», ansonsten drohe der Konkurs.

Für Rebecca Peters von der Chrisway Travel AG, einem auf Fernreisen spezialisierten Reisebüro in St.Gallen, ist ein «wichtiger Schritt in die richtige Richtung» geschafft. Die Reisebranche «hat in der Coronakrise gemerkt, dass sie keine Lobby hat». Deswegen habe man alle Kräfte in Bewegung gesetzt und viele Parlamentsmitglieder angeschrieben. Es sei erfreulich, nun gehört zu werden.

Als besonders stossend empfindet Peters die Tatsache, dass die Besitzer von Reisebüros seit dem 1. Juni 2020 keine Kurzarbeitsentschädigung mehr bekommen.

«Das kann ich nicht verstehen. Seit 30 Jahren bezahle ich die Prämien der Arbeitslosenversicherung.»

Bislang habe sie lediglich die Pauschale von 3320 Franken bekommen, nicht aber die Entschädigung für den tatsächlich versicherten Lohn.

«Das ist nicht fair – vor allem, weil wir unverschuldet und aufgrund behördlicher Verfügungen in diese Situation geraten sind», ärgert sich Peters. «Unsere Nachbarländer sind viel weiter. Österreich oder Deutschland griffen ihren Reisebüros mit einer Übernahme der Fixkosten unter die Arme.» Sie sei sich schon bewusst, dass der Bund nicht mit der Giesskanne Geld verteilen könne. «Aber wir erwarten, dass uns eine Entschädigung über die versicherte Lohnsumme zusteht», so Peters.

Ostschweizer zieht es im Herbst in den Mittelmeerraum

Stefan Schmid, Geschäftsführer Reisebüro Lichtensteig. Bild: ZVG

Stefan Schmid vom Reisebüro Lichtensteig teilt diese Ansicht: «Die Kurzarbeitsentschädigung muss an die Inhaber einer AG oder GmbH ausbezahlt werden. Wir zahlen ja mit jedem Lohn auch den obligatorischen Versicherungsbeitrag. Es ist für mich unverständlich, warum wir jetzt keine Kurzarbeitsentschädigung erhalten.» Wegen Corona musste er bereits eine Mitarbeiterin entlassen. «Buchungen gibt es kaum. Wenn, dann buchen die Kunden sehr kurzfristig – vor allem Herbstferien auf Zypern, den griechischen oder Kanarischen Inseln oder in der Südtürkei», so Schmid.

Auch die Kunden von Silvia Cornel, sie betreibt die Cornels Reisebar in Kreuzlingen, zieht es an diese Destinationen. «Ausnahmslos alle Kunden kamen begeistert zurück: leere Strände, freundliches Personal, wenig Andrang», so Cornel.

Auch Cornel betont die schwierige Situation: «Über 10'000 Menschen arbeiten schweizweit in Reisebüros. Wenn wir nicht zeitnah unterstützt werden, gehen die Arbeitsplätze zwangsläufig verloren. Besonders, weil Österreich und Deutschland seit Frühjahr ihre Reisebüros unterstützen.»

Stornieren ist aufwendiger als buchen

Ferner seien oft Frauen die Leidtragenden: «Rund 80 Prozent der in der Reisebranche Beschäftigten sind Frauen, die meisten davon in Teilzeit», so Cornel. Ihre Mitarbeiterinnen schickte sie in Kurzarbeit, die zahlreichen Stornierungen erledigt sie seit März selbst. «Die Rückabwicklungen sind leider viel zeitaufwendiger als die Buchungen. Erfreulicherweise hat die Swiss nun endlich fast alle stornierten Tickets zurückerstattet», sagt Silvia Cornel.

BAG bereitet Yachtreise in Kroatien abruptes Ende

Vom Entscheid des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Kroatien per 7. September auf die Risikoliste zu setzen, waren nicht alle befragten Büros betroffen. Silvia Cornel sagt:

«Dass Kroatien auf die Risikoliste kommt, hat sich abgezeichnet. Wir haben Kroatien nicht mehr aktiv verkauft.»

Anders klingt es beim Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden. Der Veranstalter von Flussreisen betreibt eine Yacht, die vor der kroatischen Küste unterwegs war, als der BAG-Entscheid kam. «Wir haben die Reise beendet und die Rückreisekosten für alle übernommen», schreibt Geschäftsleiter Stephan Frei. In Zukunft wünsche er sich eine klarere Kommunikation des BAG – «damit wir besser planen können».