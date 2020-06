«Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Posern und der Polizei»: Wie die Ostschweizer Autoposer die Behörden auf Trab halten Rorschach, Arbon, Goldach: Die Städte und Gemeinden am Bodensee ärgern sich über dröhnende Motoren und knallende Auspuffe. Die Autoposer beschäftigen nicht nur die Lokalpolitik, sondern mit politischen Vorstössen auch die Regierungen der Kantone St.Gallen und Thurgau. Die Polizei kontrolliert stärker – doch die Autoposer setzen auf technische Tricks. David Grob 04.06.2020, 05.00 Uhr

Nach einem Polizeirapport überprüfen Experten aus dem Strassenverkehrsamt die aufgemotzten Fahrzeuge von Autoposern. Symbolbild: Andriy Bezuglov/Alamy Stock Photo

Die Motoren heulen, die Auspuffe knallen, die Reifen drehen durch: Immer wieder sorgen Autoposer in Rorschach für Unmut. Verärgerte Anwohner und Anwohnerinnen beschweren sich in Leserbriefen, Dominik Gemperli, Kantonsrat und Gemeindepräsident der Rorschacher Nachbargemeinde Goldach, hat im Kantonsparlament eine Einfache Anfrage zur Thematik eingereicht. Und der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths stellt die Fahrer der lauten Fahrzeuge bisweilen gar mit seiner Vespa zur Rede.

Dominik Diezi, Arboner Stadtpräsident. und Thurgauer Kantonsrat. Bild: Andrea Stalder (25. Februar 2020)

Die Autoposer sind ein Politikum. Bei weitem nicht nur in Rorschach, wo der Aufschrei ähnlich laut ist wie die aufheulenden Motore, sondern auch in Goldach, Arbon, Romanshorn – in vielen Gemeinden am Obersee. Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon, nennt einige Probleme:

«Hochtouriges Fahren, gerne auch zu Nachtzeiten, Tempoüberschreitungen, insbesondere in 30er-Zonen, Wettrennen, lärmige Szenetreffs.»

Ähnlich tönt es auch aus Romanshorn. Beide Städte versuchen mit baulichen Massnahme das Problem in den Griff zu kriegen. Romanshorn denkt über eine Schranke bei der Zufahrt zum See nach, Arbon hat bereits eine am Hafendamm realisiert. Auch über ein Nachtfahrverbot an der Hafenpromenade denkt man in Romanshorn nach. Stadtpräsident Roger Martin sagt: «Die Kehrseite davon: Selbst wenn so punktuell eine Beruhigung erzielt werden könnte, drohte die Gefahr, dass sich Hotspots und damit die Probleme einfach an einen anderen Platz verlagern.»

Druck durch politische Vorstösse

Die Einfache Anfrage von dem Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli im St.Galler Kantonsparlament ist nicht der einzige politische Vorstoss. Dominik Diezi, der im Thurgauer Kantonsparlament sitzt, hat Gemperlis Schreiben mehr oder weniger eins zu eins übernommen und als Einfache Anfrage im Thurgauer Kantonsparlament platziert.

Und jetzt schalten Röbi Raths und Dominik Gemperli einen Gang höher: In der Kantonsratssession vom 2. Juni 2020 haben sie eine Interpellation unter dem Titel «Stopp den Autoposern» eingereicht. Sie schreiben:

«Polizeikontrollen alleine genügen nicht. Es muss den Kommunen auch möglich sein, bei Bedarf und stundenweise Strassenzüge zu sperren, damit eine Präsentation der ‹PS-Boliden› nicht mehr möglich ist.»

Raths will damit umsetzen, was er in einem Interview im Frühjahr angekündigt hatte. «Eine Verkehrsbeschränkung am Wochenende muss her. Und wenn ich die Strasse persönlich einmal ein paar Stunden sperren muss», forderte Raths damals.

Das meint die Polizei

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St. Gallen. Bild: PD (7. November 2019)

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, die für «verkehrsrechtliche Massnahmen» zuständig ist, sieht die Schliessung von Strassen kritisch. Eine Beschränkung wäre gemäss St.Galler Strassengesetz wohl möglich, wiederholte, regelmässige Sperrungen seien rechtlich kaum durchsetzbar, schreibt er auf Anfrage. Ausserdem müsse man abschätzen, wie sich der Verkehr durch die Umleitung auf andere Quartiere auswirke. Krüsi schreibt:

«Es ist kein Nutzen vorhanden, wenn die Poserfahrten einfach auf einem parallelen Strassenzug stattfinden würden.»

Ausserdem ist die besagte Strasse in Rorschach in der Durchgangsstrassenverordnung des Bundes enthalten. Und diese sind gemäss der Verordnung für den allgemeinen Durchgangsverkehr offen zu halten.

Krüsis Fazit:

«Mit einer Sperrung wird das Problem nur verschoben und nicht gelöst.»

Weder das Tiefbauamt des Kantons als Eigentümer der Strasse noch die Kantonspolizei könne eine solche Massnahme unterstützen. Beide Behörden, so Krüsi, könnten aber Raths Forderung nachvollziehen.

Katz und Maus zwischen Polizei und Posern

Die Probleme mit der Autoposerszene schwelen seit Jahren. Florian Schneider, ebenfalls Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt:

«Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Posern und der Polizei.»

Ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ein Begriff, den auch Patrick Schnelli, Leiter Prüfungen des kantonalen Strassenverkehrsamtes St.Gallen verwendet. Die Autoposer würde alle technischen Möglichkeiten ausreizen, um bei Kontrollen durchzukommen. Schnelli nennt ein Beispiel: Klappen beim Auspuff, die sich per Smartphone ansteuern und deren Winkel sich verstellen lässt. Je nach Winkel rattert der Auspuff lauter oder leiser. «Die Poser machen sich dies zunutze. Dies ist illegal, aber bei Kontrollen schwierig nachzuweisen», sagt Schnelli.

Grundsätzlich gilt: Jede technische Änderung an einem Fahrzeug muss durch den Fahrzeughalter dem Strassenverkehrsamt gemeldet und von den Experten überprüft werden. Dies wissen gemäss Kapo-Mediensprecher Schneider auch die Poser, die gesetzeskonforme Autos vorführen, um danach Änderungen vorzunehmen. Zwischen 5 und 25 Polizeirapporte über nicht gemeldete Änderungen an Fahrzeugen gehen gemäss Schnelli pro Woche beim Strassenverkehrsamt ein. Die Experten im Strassenverkehrsamt bieten anschliessend die Fahrzeuge auf und überprüfen sie. Beanstandet würden oft Auspuffanlagen. Schnelli sagt:

«Oft werden diese im Ausland gekauft und sind eigentlich nur für Rennstrecken zugelassen.»

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD (3. Juli 2019)

Kapo-Mediensprecher Florian Schneider will aber auch nicht verallgemeinern. Es gebe durchaus Unterschiede in der Szene: Tuner, die seriös und legal ihre Fahrzeuge umbauen. Und Poser, die sich nicht an die Vorschriften halten. In Schneiders Worten: «Furchtbare Bastler.» Er unterscheidet klar zwischen den beiden Szenen, die unterschiedliche Ziele hätten.

«Gegen Tuning an und für sich ist nichts einzuwenden, das Schaulaufen in Ortschaften ist hingegen unerwünscht.»

Das Problem besteht nicht nur am See

Die Seegemeinden beklagen sich am lautesten über die Autoposer. Doch sie sind nicht die einzigen betroffenen Gebiete. Schneider nennt einen Gürtel vom «Rheintal bis nach Wil» als Gebiet der Autoposer.

«Die Poser sind dort, wo sie gesehen werden.»

Auch Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sieht das Problem in seinem Kanton nicht nur in den Gemeinden am Bodensee. «Uns erreichen Meldungen aus dem ganzen Kanton. Weinfelden, Kreuzlingen, Frauenfeld.»

Welche Möglichkeiten aber hat die Polizei? Sie setzt vermehrt auf gezielte Kontrollen an den bekannten und bei den Autoposern beliebten Strecken. Roth sagt: «Wir haben in diesem Jahr früh, bereits Anfang April, mit den Kontrollen begonnen.» Rund 70 Autofahrer sind seither bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden. Und auch die St.Galler Kantonspolizei setzt auf Schwerpunktkontrollen im Raum Rorschach.

Auch das Aufheulen des Motors ist illegal

Bei den Kontrollen geht es nicht nur um Geschwindigkeitsübertretungen oder um illegal umgebaute Fahrzeuge, sondern auch um Lärmbelästigung. Denn gemäss Strassenverkehrsgesetz haben Autofahrer «jede vermeidbare Belästigung durch Lärm zu unterlassen.» Darunter fällt laut Roth das Hochdrehen der Motoren in niedrigen Gängen, das Abgeben von Zwischengasstössen oder geöffnete Klappen am Auspuff, die den Motor unter Last setzen.

Ebenso verboten sind unnötige Fahrten in der Innenstadt. Florian Schneider sagt:

«Das Gesetz sagt, dass Fahrten einen Zweck brauchen. Mehrere Runden um den Bahnhof zu drehen, fällt kaum darunter.»

Wer sind die Autoposer? Für einmal stimmt das generische Maskulinum: Die grosse Mehrheit ist männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt, heisst es von den beiden Kapo-Mediensprechern. Die meisten der zur Anzeige gebrachten Fahrzeuglenker hätten Migrationshintergrund, fügt Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau hinzu. Ausserdem seien sicher 90 Prozent der kontrollierten Autos in Rorschach geleaste Fahrzeuge, heisst es von der Kantonspolizei St.Gallen. «Andere, welche nur posen, mieten solche Sportwagen für einen oder zwei Tage.»

Die Motoren dröhnen weiter

Was erhoffen sich die Stadt- und Gemeindepräsidenten von ihren Vorstössen? «Es braucht ein nachhaltiges, konzeptionelles Vorgehen der Kantonspolizei», sagt der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin. Wenn Autoposer mit mehr Kontrollen rechnen müssen, werde dieser Druck automatisch zu einer Verhaltensänderung führen. Auch der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi hofft auf «verbesserte und vermehrte Polizeikontrollen». Der Kanton müsse das Problem als Priorität erkennen. Diezi sagt:

«Es muss ein Schwerpunkt in der polizeilichen Arbeit gesetzt werden.»

In Rorschach wurde der Schwerpunkt bereits gesetzt. Und trotz vermehrter Kontrollen durch die Polizei dröhnen die Motoren weiter. Es bleibt der politische Druck durch die Einfachen Anfragen und die Interpellation.