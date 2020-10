«Es ist dringend nötig, dass der grobe Unfug in diesem sensiblen Gebiet aufhört»: Heimatschutz ist besorgt um den Schutz historischer Bauten in St.Galler Gemeinden Zwei SP-Vorstösse im St.Galler Kantonsrat fragen nach der Denkmalpflege in den Gemeinden und der Aufsicht über Bauten ausserhalb der Bauzone. Der regionale Heimatschutz fordert seit Jahren Verbesserungen und nennt stossende Beispiele in Flums oder Uznach. Marcel Elsener 16.10.2020, 13.30 Uhr

Die Spinnerei Uznaberg wurde aus dem kantonalen Richtplan gestrichen. Sie soll dem Neubau eines Pharmaunternehmens Platz machen. Bild: Nik Roth

Grobschlächtig, trivial, nichtssagend, ja sogar «völlig verstörend»: So wirkt der Neubau eines Wohnhauses mit drei Autogaragen im Sockelgeschoss, der anstelle eines alten Bauernhauses unweit der historischen Kapelle St. Jakob in Flums geplant ist. Es ist die Einschätzung der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, die im September bei der Gemeinde Einspruch gegen das Baugesuch erhoben hat.

Der klotzige Ersatzbau nehme die Proportionen und Fassaden des bestehenden Bauernhauses und damit der regionalen Baukultur «in keiner Weise» auf und trivialisiere das geschützte Landschaftsbild, meint die Schutzorganisation. In jedem Fall sei das Projekt «in der vorliegenden Art nicht bewilligungsfähig» und verlange eine «komplette Überarbeitung unter Beizug des Bauberaters des Heimatschutzes».

Das aktuelle Beispiel in der Oberländer Gemeinde ist im Kanton St.Gallen längst kein Einzelfall, wie die Stiftung Landschaftsschutz seit Jahren feststellt und deshalb im Herbst 2019 wegen der «Abrissflut» an die Regierung gelangte. Zusammen mit dem regionalen Heimatschutz und dem WWF, die den Verlust der Baukultur und der Landschaft ebenfalls regelmässig anmahnen. Bei einem Treffen im vergangenen Frühling stellte der damalige Bauchef Marc Mächler in Aussicht, die entsprechenden Ressourcen im Baudepartement zu stärken und die Aufsicht zu verbessern.

Ein Leitfaden wie im Obertoggenburg und eine Fachperson für Baukultur

Es geht vor allem um baukulturelle Kompetenz, wie die SP-Fraktion in einem kürzlich eingereichten Vorstoss feststellt. Die aktuelle Bewilligungspraxis im Kanton St.Gallen orientiere sich ausschliesslich an der rechtlichen Konformität, derweil architektonische und baukulturelle Kriterien kaum berücksichtigt würden, heisst es in der Einfachen Anfrage.

Diese führe dazu, dass «oft mit wenig Sorgfalt geplant und gebaut wird und dass die regionale Baukultur zu wenig Beachtung findet». Deshalb fragt die SP die Regierung nach einem kantonalen Leitfaden für Bauten ausserhalb der Bauzonen, wie ihn das Obertoggenburg vorbildhaft geschaffen hat. Ausserdem erkundigt sie sich nach dem Stand der personellen Verstärkung im Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg).

Kathrin Hilber, alt Regierungsrätin und Präsidentin Heimatschutz SG/AI. Bild: Ralph Ribi

Der Heimatschutz St.Gallen-Appenzell Innerrhoden freut sich, dass die SP das anhaltende Unbehagen über die rein juristisch geprägte Praxis bei Bauten ausserhalb der Bauzone aufgreift. «Ein Leitfaden für den ganzen Kanton und eine Fachperson mit baukultureller Kompetenz würden viel verbessern», sagt Heimatschutz-Präsidentin Kathrin Hilber.

«Es ist dringend nötig, dass der grobe Unfug in diesem sensiblen Gebiet aufhört.»

Eingeschränkte Denkmalpflege auf kommunaler Ebene

Als ebenso dringlich erachtet der regionale Heimatschutz den zweiten Vorstoss der SP: Unter dem Titel «Planungs- und Baugesetz: Standortbestimmung für den Denkmalschutz» fragt die Fraktion nach den Schutzinventaren der Gemeinden, die aufgrund des im Oktober 2017 in Kraft getretenen Gesetzes derzeit erstellt werden.

Im neuen Gesetz wurde der Zuständigkeitsbereich der kantonalen Denkmalpflege eingeschränkt und mehr Verantwortung auf die Gemeinden übertragen. Die SP fragt sich, ob auf kommunaler Ebene genügend spezialisierte Fachkräfte wirkten, um dem Thema gerecht zu werden. Und sie möchte von der Regierung die Stärken und Schwächen der neuen Praxis sowie die Aufsichtspflicht dargelegt haben.

Die Gemeinden würden ihre Schutzpflicht sehr unterschiedlich handhaben, stellt der Heimatschutz fest:

«Fakt ist, dass in den letzten Jahren Objekte im Kanton den Schutz verloren haben oder gar abgebrochen wurden.»

Beispiele dafür sind das Wasserwerk Rietli samt Reservoir von Ingenieur Robert Maillart in Goldach, das alte Schulhaus in Niederwil (Oberbüren), das frühere Amtshaus in Nesslau oder die Villa Gassner in Flums. Vergeblich wehrte sich der Heimatschutz für den Schutz der Spinnerei Uznaberg, die einem Neubau eines lokalen Unternehmens Platz machen soll.

Die jüngst vom Bund bestätigte Entlassung des historischen Fabrikgebäudes aus dem Richtplan sei ein «Skandal», sagt Kathrin Hilber, der rechtlich nun nicht mehr zu verhindern sei. Es bleibe einzig die Hoffnung auf eine örtliche Einsprache gegen die Abbruchbewilligung. Doch fehle es an einer lokalen Opposition, was wohl auch an der Drohung gefährdeter Arbeitsplätze liege.

Druck auf historische Gebäude nimmt zu

Der Heimatschutz St.Gallen/Appenzell-Innerrhoden erwartet von der Regierung, dass sie die beiden Themen rasch bearbeite, denn der Druck auf historisch wichtige Gebäude und auf die Landschaft als Ganzes nehme ständig zu. Beide Probleme, ein immer mehr abgeschwächter Denkmalschutz und die vielen Bauten ausserhalb der Bauzone, seien gesamtschweizerisch «ein sich immer schärfer abzeichnendes Problem», schreibt die Schutzorganisation. Dazu kämen die Angriffe auf das Verbandsbeschwerderecht.

Der Schweizer Heimatschutz, BirdLife, die Stiftung Landschaftsschutz und Pro Natura haben deshalb gemeinsam Unterschriften für die Doppelinitiative «Biodiversität und Landschaft» gesammelt und diese im September in Bern eingereicht. Nicht zuletzt wegen der Verdichtung stellten sich «immer öfter» Fragen des Schutzes wichtiger Gebäude oder es werde versucht, in Zonen ausserhalb der Baugebiete auszuweichen.

Die Antworten der Regierung auf die Vorstösse steht noch aus. Der Heimatschutz verspricht sich aufgrund «hoffnungsvoller Signale», dass sich die neue Bauchefin Susanne Hartmann (CVP) der Pendenz ihres Vorgängers Marc Mächler (FDP) im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen annehme. Bei der Debatte des Baugesetzes im März 2016 hatten Natur- und Heimatschutz einen schweren Stand: Vorschläge der Regierung und Vorstösse von linksgrüner Seite wurden von der bürgerlichen Mehrheit samt und sonders abgelehnt. Statt dem Kanton zusätzliche Kompetenzen zu übertragen, vertraue man den Gemeinden, lautete der Tenor. Nun stellt sich namentlich bei den Schutzinventaren die Frage, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist.