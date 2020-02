«Es ist doch absurd»: Ostschweizer Jägerin wettert gegen Kunstpelze – mit einem Fell-Label will sie heimische Pelze vor der Tonne retten Eine Jägerin will dem schlechten Image ihrer Pelze entgegenwirken: Sie hat das erste Label für Pelzprodukte aus Ostschweizer Jagd gegründet. Während die Idee bei den Kunden gut ankommt, sind Tierschützer gar nicht begeistert. Raphael Rohner 07.02.2020, 19.59 Uhr

«Wenn ich auf die Jagd gehe und ein Tier erlege, will ich möglichst alles verwerten können», sagt die 36-jährige Jägerin Isabel Müller. In den letzten Jahren hat die Rheintalerin, die im Obertoggenburg jagt, die Situation und den Preiszerfall der Fuchsfelle beobachtet und sich entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Sie musste selbst einen Fuchs entsorgen, dessen Fell sie nicht verarbeiten konnte. Ein einschneidendes Erlebnis für sie: «Es tat mir weh. Noch bis heute reut mich dieser Pelz.»

Danach war ihr klar, dass sie etwas für die Tiere und deren Verwertung machen muss. In ihrer Freizeit begann die Jägerin, heimische Füchse zu kaufen und sie zu verarbeiten. Gemeinsam mit ihrer Familie gründete sie das Label «Wild Luxe», welches den nachhaltigen Handel mit regional erlegten Pelzen garantieren soll.

Den Jägern mehr bezahlen – trotz tieferem Preis

Dass die Jäger nur noch fünf Franken für ein Fell bekommen, finden viele untragbar. An lokalen Pelzmärkten werden nur noch rund fünf Franken für einen Pelz bezahlt. Aus diesem Grund gehen immer weniger Jäger an die Märkte und entsorgen teils ihre geschossenen Tiere lieber, anstatt sie zu verarbeiten.

Ein Fünfliber sei ein Affront, sagt Müller: «Wir haben uns darum entschieden, dass wir bis zu 15 Franken pro Fell bezahlen – wirtschaftlich ist das zwar nicht, aber nachhaltig. Unsere Überzeugung ist im Moment aber grösser als die Aussicht auf finanziellen Gewinn.»

Diese Nachhaltigkeit hat durchaus ihren Preis, so kostet etwa die angebotene Pelzjacke 2600 Franken und Schals aus heimischen Schweizer Fuchsfellen zwischen 300 bis 700 Franken. Was auffällt, sind die grossen Embleme, die einen Fuchs und die Worte «Friendly Fur» zeigen. Ebenso sind bei einigen Produkten grüne Bändel verarbeitet. Müller klärt auf: «Es gibt zweierlei Pelz. Wer unsere Produkte trägt, zeigt sichtbar, dass er oder sie Pelze aus der heimischen Jagd trägt.»

Auch eigentliche Pelzgegner sind gegen das Entsorgen der Pelze

Ist das Tragen von heimisch geschossenen Pelzen denn nun moralisch vertretbar? Die Meinung in der Bevölkerung geht in dieser verzwickten Situation auseinander:

Auch vermeintliche Pelzgegner müssen eingestehen, dass das Entsorgen von Fuchspelzen aus heimischer Jagd eigentlich eine Verschwendung ist. «Die Menschen sind zu wenig aufgeklärt. Es stirbt schliesslich kein Fuchs mehr, weil man mehr Pelz trägt», sagt Müller.

«Kunstpelze zu tragen ist völlig absurd»

Die generelle Frage, ob Pelz aus der heimischen Jagt allenfalls doch tragbar wäre, beschäftigt nun auch Tierschutzorganisationen wie Peta. Dort ist man ganz und gar nicht überzeugt von einer sauberen Kennzeichnung der regional geschossenen Tiere: «So etwas ist in unseren Augen ein reiner Trugschluss. Am Ende finden es die Leute wieder in Ordnung, Pelze zu tragen, und kaufen doch wieder Produkte aus Qualzüchtungen. In unseren Augen gehört die Jagd generell abgeschafft», sagt Johanna Fuoss, Fachreferentin für Bekleidungsfragen bei Peta. Wer flauschiges Fell an seinen Bekleidungsstücken wolle, solle Kunstpelz tragen. Die Vernichtung der Fuchspelze sei vertretbar.

Pelz aus Kunststoff zu tragen findet die Jägerin Müller haarsträubend: «Es ist doch völlig absurd, einen regelrechten Ölteppich am Körper zu tragen, der zudem noch enorm umweltschädlich ist, und gleichzeitig natürliche Ressourcen, die nachhaltig gegeben sind, wegzuwerfen und zu verbrennen.»