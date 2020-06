Es herrscht wieder Friede an Deck: Bodenseeschifffahrt einigt sich mit Mitarbeitern über Ausnahmen vom Arbeitsgesetz – gerade noch rechtzeitig Volle Kraft voraus heisst es ab dem 15. Juni bei der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft (SBS). Ein Arbeitskonflikt konnte zwischen der Schifffahrtsgewerkschaft und der Geschäftsleitung beigelegt werden. Christian Kamm 12.06.2020, 05.00 Uhr

Blick von der frisch renovierten MS St. Gallen der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt SBS. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das Bundesamt für Verkehr hatte anfangs Mai eine Beschwerde der Gewerkschaft gegen die Saisonvereinbarung gutgeheissen.

Die Führung der SBS hatte nicht mit der Arbeitnehmervertretung über Ausnahmen vom Arbeitsgesetz verhandelt, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nun ist man zusammengesessen und hat eine Vereinbarung erzielt.

Ab Montag, 15. Juni, stechen die Schweizer Schiffe bekanntlich wieder gemäss normalem Fahrplan in See, nachdem der Saisonauftakt coronabedingt buchstäblich ins Wasser gefallen war. Doch nicht nur Corona hatte die SBS ausgebremst. Vor rund einem Monat kam noch die Hiobsbotschaft dazu, dass das Bundesamt für Verkehr eine Beschwerde der Gewerkschaft des Verkehrspersonal gegen das Schifffahrtsunternehmen gutgeheissen hatte (wir berichteten).

Resultat: Die vom Virus geplagte SBS stand auch noch ohne Saisonvereinbarung mit den Mitarbeitenden da. Die braucht sie aber, wenn nun ab Montag der See wieder mit Volldampf durchpflügt werden soll.

«Eine gütliche Einigung erzielt»

Und über eine solche Saisonvereinbarung verfügt die SBS mittlerweile auch, wie auf Anfrage Geschäftsführerin Andrea Ruf sowie Arbeitnehmervertreter Dominik Wattinger, Präsident der Betriebskommission, bestätigen. Man habe sich gütlich einigen können. «Wir haben uns gefunden und ein gutes Ergebnis erzielt», sagt Wattinger. «Ich bin sehr froh, dass das einvernehmlich gelöst werden konnte», betont Ruf:

«Jetzt freuen sich alle, wieder Schiff fahren zu können.»

Auch beim Bundesamt für Verkehr hat man sich rückversichert und eine positive Rückmeldung erhalten.

Jeder musste einzeln unterschreiben

In schwere See war die SBS in Sachen Saisonvereinbarung geraten, weil sie ihre Mitarbeiter eine individuelle Vereinbarung über Ausnahmeregelungen zum Arbeitszeitgesetz unterschreiben liess. Was laut Gesetz nicht gestattet ist. Dieses erlaubt zwar, dass in der Schifffahrt als ausgeprägt saisonale Branche Ausnahmen vom Arbeitsgesetz möglich sind – sprich beispielsweise längere Arbeitszeiten und weniger Ruhesonntage, was während der Schifffahrtssaison unabdingbar ist.

Doch muss dies zwingend mit einer Vertretung der Arbeitnehmer ausgehandelt werden. Demnach hätte sich die SBS-Führung entweder mit der Gewerkschaft, der Personal- oder der Betriebskommission an einen Tisch setzen müssen.

Andrea Ruf: «Es war ein Formfehler»

Andrea Ruf Geschäftsführerin der SBS. Andrea Stalder

Das ist bei der SBS nach dem Rüffel des Bundesamtes nun geschehen. Andrea Ruf spricht zwar von einem Formfehler, der in der Vergangenheit passiert sei, und verweist darauf, dass ihrer Auffassung nach individuelle Vereinbarungen eigentlich sogar verlässlicher sein müssten als pauschale. Doch der Schuss vor den Bug aus Bern war deutlich: Wenn – so das Bundesamt nach der Aufhebung der beanstandeten Saisonvereinbarung – die Dienstplanung der SBS nicht gesetzeskonform ausfalle, drohten sogar strafrechtliche Massnahmen.

Davon ist keine Rede mehr. Weil Verhandlungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmervertretern aber auch dazu gedacht sind, dass die Angestellten als Gegenleistung für ihre Flexibilität Forderungen stellen können, konnten auch die SBS-Mitarbeitenden Fortschritte verbuchen. Etwa wurde die Sonntagszulage erhöht, was Andrea Ruf bestätigt.

Weiterhin in Verhandlung mit der Insel Mainau

Noch kein Durchbruch erzielt wurde beim Besuch der Insel Mainau von Schweizer Schiffen aus. Wer auf der Mainau aussteigen will, muss das Ticket vorher selber buchen. Falls sich hier eine Änderung ergebe, werde umgehend informiert, versichert Ruf.