«Es herrscht eine ungewöhnliche Stille»: Auch Ostschweizer Tierheime spüren Auswirkungen des Corona-Virus

Das Corona-Virus hat die Schweiz fest im Griff. Die Bundesregierung rief den Notstand aus. Das wirkt sich auch auf Ostschweizer Tierheime und Tierschutzorganisationen aus. Sie erleben derzeit eine sonderbare Ruhe. Alexandra Pavlovic und Ines Biedenkapp 19.03.2020, 11.30 Uhr

Im Tierheim Sitterhöfli in St.Gallen ist es derzeit ruhig. Inhaber und Geschäftsfüher Heinz Staub überlegt daher, Kurzarbeit anzumelden. Bild: Benjamin Manser

Der Lockdown ist auch in der Ostschweiz Tatsache. Für den Alltag vieler bedeutet das vor allem eins: Umorganisieren. So auch für Marcel Jung. Er ist Leiter des Tierheims Papageienhof in Dicken und hat schon vor Tagen erste Schutzmassnahmen wegen des Corona-Virus ergriffen, wie auf der Facebookseite des Vereins zu lesen ist.

Screenshot Facebook

«Wir empfangen keine Besucher mehr und bis auf Weiteres führen wir auch keine Hofführungen mehr durch», bestätigt Jung auf Nachfrage. Er wolle mit dieser Massnahme nicht nur seine Mitarbeiter, sondern vor allem auch die Tiere schützen.

«Wenn unsere Pfleger krank sind, nützt das den Tieren nichts. Sie können sich ja nicht selber versorgen, sondern sind auf unsere Hilfe angewiesen.»

Marcel Jung, Leiter Tierschutzverein Büsi/Papageienhof. Bild: Urs M. Hemm

Aus diesem Grund hat Jung auch seine Belegschaft halbiert und einen Teil in die Ferien geschickt. «Drei Mitarbeiter sind stets auf Abruf verfügbar und können im Notfall oder Krankheitsfall einspringen.» Damit sei der Betrieb des Tierheims auch in Zeiten von Corona sichergestellt.

Bisher gehe es allen Angestellten gesundheitlich gut. Damit das auch weiterhin so bleibt, schützen sich die Pfleger auf der Station in dem sie sich vermehrt die Hände waschen und desinfizieren, so Jung. «Sobald wir mit den Tieren Kontakt hatten, desinfizieren wir anschliessend alles.» Das hätten sie zwar schon vorher gemacht, jedoch hat der Verein wegen des Corona-Virus die Hygiene jetzt nochmals verstärkt.

Obwohl für viele derzeit eine Ausnahmesituation herrscht, bleibt Jung gelassen. «Es nützt nichts in Panik auszubrechen. Wir vom Tierheim müssen sowieso immer für alles gewappnet sein, dementsprechend haben wir vorgesorgt. Wir könnten die Tiere hier ohne Probleme ein Jahr lang versorgen.»

Kurzarbeit im Tierheim

Von solchen Massnahmen sieht das Tierheim Tellen von Judith und Markus Nydegger aus dem thurgauischen Hohentannen noch ab. Vorsichtsmassnahmen werden dennoch getroffen. «Auch wir halten zum Beispiel etwas mehr Abstand zueinander und den Besuchern», bestätigt Markus Nydegger. Allerdings würden schon kaum mehr Menschen ins Tierheim kommen. «Die Leute sagen von sich aus ab», sagt er. Das Team nutzt daher die Zeit, Reparaturen zu erledigen.

Für zwei der Lehrlinge ist es allerdings eine Bange Zeit. Im April wollten sie ihre praktischen Prüfungen zum Tierpfleger absolvieren. Ob diese stattfinden werden, ist fraglich. «Vieles ist derzeit noch nicht ganz klar», sagt Nydegger. Sie wollen das beste aus der Situation machen. Er sagt:

«Für Notfälle sind wir natürlich immer da.»

Auch im Tierheim Sitterhöfli in Engelburg ist es derzeit ruhig. So ruhig, dass Heinz Staub, Inhaber und Besitzer des Tierheims überlegt, ob er nicht Kurzarbeit anmelden soll. Er sagt:

Heinz Staub, Geschäftsführer des Tierheims Sitterhöfli. Bild: Coralie Wenger

«So etwas habe ich in den ganzen 40 Jahren, in denen ich hier tätig bin, noch nicht erlebt.»

Denn zurzeit hat das Tierheim nur einen Hund und zwei Katzen zur Vermittlung bei sich. «Momentan sind wir eigentlich wie ein Hotel», sagt Staub. «Wir haben geöffnet, sind aber leer.» Das Tierheim beherberge zudem nicht nur herrenlose Tiere, sondern auch solche, die nur während den Ferien oder tagesweise anwesend sind. Und diese bleiben aufgrund des Reisestopps und der Möglichkeit, von Zuhause aus arbeiten zu können, aus. «Wir hoffen, dass ab Mai oder Juni wieder etwas Normalität einkehrt», sagt er.

Ruhige und überschaubare Situation auch bei Tierschutzvereinen

Wie aber ergeht es den Tierschutzvereinen? «Derzeit herrscht eine ungewöhnliche Stille», sagt Hansruedi Renggli, Helfer beim Tierschutzverein Rorschach und Umgebung. Er merke, dass derzeit weniger Leute wegen herumlaufenden Katzen oder anderen Tieren anrufen. «Die Leute sind im Moment wohl eher mit sich selbst beschäftigt.» Ansonsten arbeite die Organisation wie bis anhin: das meiste wird per Telefon geregelt und erledigt. Ein Büro habe der Verein nicht, dementsprechend brauche es keine weiteren Massnahmen zu treffen.

Auch beim Tierschutzverein St.Gallen und Umgebung tönt es gleich. Wie Julika Fitzi auf Nachfrage sagt, ist die Situation ruhig und überschaubar.

«Es gab bisher nur wenige Anfragen, Heimtiere wegen des Corona-Virus abzugeben.»

Und auch sonst habe man nicht den Eindruck, dass es mehr Leute gebe, die nun aufgrund der Virus-Situation vermehrt Tiere abgeben wollen. «Wir sind froh, dass keine Massenhysterie ausbricht und die Tiere weiterhin gut von ihren Tierbesitzern versorgt, ausgeführt und beschäftigt werden. Wir hoffen sehr, dass das so bleibt», sagt Fitzi.

Besondere Schutzmassnahmen getroffen hat auch der Tierschutzverein im Rheintal nicht, wie Nicole Rohner, Präsidentin des Vereins, sagt. Denn: derzeit sei es sehr ruhig. Für den Verein seien die Massnahmen zudem nicht neu. Man habe schon immer auf die Hygiene geachtet - vor allem auf der Katzenstation. «Das Problem besteht eher bei Einsätzen», sagt sie. Wenn das Team etwa eine Katze, die gefunden wurde, abholen muss. «Auch wir achten darauf, uns nicht mehr die Hände zu geben und halten einen gewissen Abstand ein.» So würde die Kommunikation derzeit viel via Telefon oder auch «zwischen Fenster und Vorderhof» stattfinden.

Halter sollten übliche Hygienemassnahmen anwenden

Trotz einiger Umstellungen betonten die Tierschutzvereine, dass keine Gefahren einer Übertragung des Corona-Virus vom Tier auf den Menschen und umgekehrt bekannt sind. Wissenschaftlich gebe es hierfür keine Annahmen und Beweise. Was heisst das aber konkret für Tierhalterinnen und Tierhalter?

Gemäss dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sollen Tierhalterinnen und Tierhalter, die keinen Bezug zu Verdachtsfällen haben, die üblichen Hygienemassnahmen anwenden. «Personen, die hingegen wegen des Corona-Virus unter Beobachtung stehen und in Quarantäne sind, sollten den Kontakt zu ihren Haustieren (zum Beispiel Katzen oder Kaninchen) auf das notwendige Mass beschränken.» Die ausreichende Pflege muss gewährleistet bleiben. Des Weiteren empfiehlt das BLV Hunde aus einem Quarantänehaushalt nur angeleint und kurz an die frische Luft zu führen, damit sie ihre Bedürfnisse erledigen können.

«Kontakt mit anderen Menschen und Tieren ist dabei nach Möglichkeit zu vermeiden.»

Im Umgang mit den Tieren seien die üblichen Hygienemassnahmen wie regelmässiges Händewaschen anzuwenden. Besonderes Baden oder Desinfizieren von Hunden und Katzen sei nicht notwendig.

Wie gross ist das Risiko, dass Haustiere mit dem Coronavirus angesteckt werden können? Das Risiko wird als sehr gering eingeschätzt. Haustiere spielen höchstwahrscheinlich keine Rolle bei der Übertragung der Krankheit. Die Informationen darüber sind im Moment aber noch nicht vollständig. Wir können nicht ausschliessen, dass sich Haus- oder andere Tiere mit dem Virus infizieren oder kontaminiert werden, wenn sie in einer Wohnung eines Coronavirus-Patienten gehalten werden. Die Tiere selber zeigen keine Symptome der Krankheit, das heisst, sie erkranken nicht. (lex)