Interview «Es gibt zahlreiche Kandidaten für solche Taten»: Was ein Experte zum Fall Eschenz und zu Männern sagt, die nach Trennungen ihre Kinder und sich selbst töten In Eschenz hat ein Vater zunächst seine Kinder umgebracht und sich dann selbst das Leben genommen. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensische Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum in Herisau, erklärt, welche Muster solchen Taten zugrunde liegen und was getan werden kann, um sie möglicherweise zu verhindern. Daniel Walt 03.07.2020, 14.00 Uhr

Trauer in Eschenz: Ein Vater hat seine beiden Kinder und dann sich selber umgebracht. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Eschenz, 30. Juni 2020)

Ein Vater bringt seine beiden kleinen Kinder um und begeht dann Suizid. Weshalb kommt es immer wieder zu solchen Taten?

Hier hat jemand nicht mehr weitergewusst. Der Mann sah keine Hoffnung und keinen Ausweg mehr, seine Existenz schien ihm am Ende zu sein. Solche Menschen werden suizidal.

Und weshalb bringen sie noch ihre Kinder um, bevor sie sich selber das Leben nehmen?

Weil die Kinder dem Suizid eigentlich im Weg stehen. Entweder leidet der Vater unter dem Gedanken, dass die Kinder ohne ihn gross werden müssen. Dann tötet er sie, weil sie ihm so nahe sind. Oder dann steht für ihn der Gedanke im Vordergrund, dass die Mutter die Kinder nach seinem Suizid für sich alleine hat. In diesem Fall ist die Tötung der Kinder eine letzte Genugtuung, ein letzter Vergeltungsakt gegenüber der Kindsmutter. In solchen Fällen wird im Fachjargon auch vom Medea-Syndrom gesprochen.

Spielen hier auch ererbte, patriarchalische Strukturen eine Rolle?

Wenn Männer zu solchen Taten schreiten, nehmen sie in den meisten Fällen die gesamte Familie, also auch die Mutter der Kinder, mit in den Tod. Der Mann verfügt über die Familie und spielt Schicksal. Das passt tatsächlich zu den Strukturen im römischen Reich, als der Pater familias Familienangehörige töten konnte, wenn ihm das angemessen schien. Auch im Tierreich gibt es übrigens Grausamkeiten gegenüber dem Nachwuchs: Wenn ein Löwe eine Löwin mit Jungen trifft, bringt er die Kleinen teils um. Dies, um sich nachher mit ihr paaren zu können.

Im vorliegenden Fall war der Kontakt des Vaters zu seinen Kindern da, er durfte sie trotz der Trennung regelmässig sehen. Und doch ist es zur Bluttat gekommen.

Das bedeutet, dass einerseits offenbar eine durchaus positive Beziehung zwischen dem Vater und den Kindern bestand. Das dürfte seine Hemmungen noch vergrössert haben, diese Tat zu begehen. Andererseits gab es eben auch eine destruktive Komponente.

Der Mann hatte bereits im vergangenen Herbst damit gedroht, die Ex-Partnerin, die Kinder und sich selbst zu töten. Er wurde in der Folge psychiatrisch abgeklärt. Resultat: Es gebe keine Anzeichen einer Selbst- oder Fremdgefährdung…

Offenbar war bei diesem Mann die Tendenz schon länger da, Gewalt als Mittel der Eskalation zu sehen. In der Folge erholte er sich etwas und fand, dass es auch andere Wege gebe. Damit vermochte er vermutlich auch die Psychiater zu überzeugen. Die destruktive Seite des Mannes überwog aber schliesslich.

Was kann getan werden, damit es zu weniger Taten wie derjenigen in Eschenz kommt?

Man muss sehr aufmerksam sein: innerhalb von Beziehungen, im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz. Es gibt viele Beziehungen, in denen es kriselt. Alleine schon von daher gibt es auch zahlreiche Kandidaten für solche Taten. Es braucht feine Antennen, um leise, vielleicht sogar verklausulierte Drohungen wahrzunehmen. Wobei es natürlich auch sehr introvertierte Menschen gibt, die nie irgendetwas in dieser Hinsicht verlauten lassen. Der Überraschungseffekt ist dann umso grösser.