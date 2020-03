Es gibt keine grüne St.Galler Regierungsrätin Die Grünen sind im zweiten Regierungswahlgang nicht mehr mit dabei. Der Verzicht fiel ihnen schwer. Regula Weik 19.03.2020, 13.16 Uhr

Die St.Galler Grünen haben am Sonntag vier Sitze im Kantonsparlament dazugewonnen und treten künftig mit eigener Stimme auf. Die Junior-Fraktionspartnerin der SP bildet in der neuen Legislatur eine eigene Fraktion. Und auch in den Regierungswahlen hielten sie mit. Zwar verlor ihre Kandidatin Rahel Würmli 6000 Stimmen auf Laura Bucher von der SP. Doch von einem Abschiffer kann keine Rede sein.

So überrascht nicht, dass sich die Grünen mit dem Verzicht auf den zweiten Regierungswahlgang schwer taten. Ihre Medienmitteilung ist überschreiben mit: «Grünes Herz im Widerspruch mit dem Kopf.» Dies umso mehr, als sich die Partei nicht ganz chancenlos wähnte. Zwar habe das links-grüne Lager auch nach den Gewinnen vom Wochenende rechnerisch nicht Anspruch auf mehr Sitze. Doch Regierungswahlen müssten sich nicht zwingend am Parteienproporz orientieren. «Es werden in erster Linie Köpfe gewählt, nicht Parteien», so die Partei.

Bei der nächsten Vakanz wieder mit dabei

Die Grünen betonen denn auch die Frauenfrage. Diese bleibe aktuell, da derzeit mit Susanne Hartmann (CVP) erst eine Frau in die Regierung gewählt sei. Drei Frauen müssten das klare Ziel sein, so die Partei.

Und es gehe darum, dass die Regierung auf die richtigen Themen setze. «Die beiden Verliererparteien haben noch immer nicht begriffen: Ein wirksamer Klimaschutz erfordert griffige Massnahmen – und zwar jetzt!» Deshalb hätten Grüne und auch Grünliberale am Sonntag zu Lasten von SVP und FDP zugelegt. Dieser Effekt, so die Grünen, wäre möglicherweise auch bei einer linksgrünen Doppelkandidatur zum Tragen gekommen. Und dennoch seien Rahel Würmli und die Parteileitung «nach Abwägen von Chancen und Risiken» zum Schluss gelangt, auf eine Teilnahme am zweiten Wahlgang zu verzichten. Die Partei fügt aber gleich an: Bei einer künftigen Vakanz in der Regierung sei jedoch erneut mit einer Kandidatur der Grünen zu rechnen.

Drei Fraktionschefs im Duell

Als einzige Kandidatin aus dem links-grünen Lager verbleibt damit Laura Bucher. Die Co-Fraktionspräsidentin der SP will den zweiten linken Sitz in der Regierung verteidigen. Ihr gegenüber stehen – wenn niemand mehr hinzukommt – die beiden Gemeinde- und Fraktionspräsidenten Michael Götte (SVP) und Beat Tinner (FDP). Da nur noch zwei Regierungssitze zu vergeben sind, wird am 19. April einer aus dem Trio auf der Strecke bleiben. Die Einreichefrist für Kandidaturen läuft kommenden Montag ab.