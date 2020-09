Interview Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann im grossen Interview: «Es braucht nicht an jeder Ecke ein Spital» Vor der grossen St.Galler Spitaldebatte: Regierungsrat Bruno Damann über die Gonzennase, Kreuzbänder und Verschlafenes. Interview: Regula Weik und Christoph Zweili 12.09.2020, 05.00 Uhr

«Der Spitalverwaltungsrat hat nur seine Aufgabe gemacht», sagt Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi (St. Gallen, 10..September 2020)

Wie beeinflusst Corona die Schweizer Spitallandschaft?

Bruno Damann: Corona hat gezeigt, dass es nicht an jeder Ecke ein Spital braucht. Es braucht Zentren, wo die Patienten von eingespielten Teams behandelt werden können. Und wenn diese überlaufen, muss ein Notspital errichtet werden. Viele kleine Spitäler bringen nichts. Diese Feststellung hat man in der ganzen Schweiz gemacht.

Beschleunigt diese Erfahrung das Ende der Landspitäler?

Es ist heute aus finanziellen und qualitativen Überlegungen nicht mehr möglich und auch nicht sinnvoll, Einspartenspitäler zu betreiben. Diese werden verschwinden.

Weshalb?

Wenn ein Spital eine absolute Spezialität anbietet, können auch zehn Betten rentieren. Das ist aber nicht die Situation unserer kleinen Akutspitäler auf dem Land. Es ist national zu beobachten: Es überleben nur Spitäler, die mindestens drei Sparten anbieten, Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe.

Die Finanzlage der St.Galler Spitäler war schon vor Corona angespannt. Nun kommen die Ausfälle durch den Lockdown dazu. Werden sie zu Sanierungsfällen?

Das sind sie teilweise bereits. Die Region Fürstenland-Toggenburg brauchte einen Notkredit. Die Spitalvorlage, welche das Parlament nächste Woche berät, sieht vor, 88 Millionen Franken Darlehen in Eigenmittel umzuwandeln.

Werden weitere Notkredite nötig?

Wir hoffen es nicht. Doch wenn die neue Spitalstrategie nicht kommt, kann es sein, dass der Kanton Ende Jahr die Beteiligungen an den Spitalverbunden sowie die Darlehen und Kontokorrentkredite abschreiben muss.

Ist die Situation für einzelne Spitäler existenzbedrohend?

Ja, mit Ausnahme der Region St.Gallen. Wenn die Spitäler öffentliche Aktiengesellschaften wären, müssten sie die Bilanz deponieren. Da sie öffentlich-rechtliche Anstalten sind, können sie nicht Konkurs gehen. Wir müssen sie sanieren, ob wir wollen oder nicht.

Die Regierung hat ein Coronahilfspaket für die Spitäler angekündigt. Wie hoch wird es ausfallen?

Das ist noch offen. Wir rechneten mit Ausfällen von rund 66 Millionen Franken. Jetzt sieht es besser aus, es dürften zwischen 40 und 45 Millionen sein. Ziel ist, dem Parlament auf die Novembersession eine Vorlage zuzustellen.

Rechnen Sie noch mit Geld des Bundes? Bislang will er sich nicht an den durch den Lockdown verursachten Ausfällen zu beteiligen.

Die Chance, dass er seine Haltung ändert, ist gering. Es besteht noch eine kleine Hoffnung, dass er die coronabedingten Mehrausgaben mitträgt. Doch diese Kosten sind bei uns gering.

Beim öffentlichen Verkehr übernimmt der Bund die Ausfälle, im Gesundheitswesen nicht. Unlogisch, oder?

Ich habe Mühe mit dieser Haltung. Die Gesundheitsdirektoren sind sich einig, dass er mitbezahlen soll. Er hat das Behandlungsverbot ja auch angeordnet.

Bis das Geld des Kantons und allenfalls des Bundes fliesst, dauert es noch Monate. Haben die Spitäler noch so lange Schnauf?

Bis jetzt haben wir grosszügig die Kontokorrentlimite erhöht, damit die Liquidität der Spitäler gesichert ist. Das ist sie nach wie vor. Falls das Parlament im Februar 2021 der Finanzierung von coronabedingten Ertragsausfällen durch den Kanton zustimmt, können die Spitäler umgehend entschädigt werden.

Anfangs war der Aufschrei enorm. Nun scheint die neue Spitalstrategie im Kantonsparlament eine Mehrheit zu finden. Woher der Stimmungsumschwung?

Vielleicht wurden anfangs die Finanzen zu sehr in den Vordergrund gerückt. Für mich geht es primär um die Qualität. Wenn jemand acht Kreuzbänder pro Jahr operiert, ist die Qualität nicht dieselbe wie wenn jemand zwei Eingriffe pro Woche durchführt. Damit wir künftig eine Leistungsvereinbarung mit einem Spital abschliessen können, müssen die Fallzahlen stimmen. Dieser Druck wird noch zunehmen, auch vom Bund her. Bei dieser Entwicklung haben die kleinen Spitäler das Nachsehen.

Der Vorwurf, der Verwaltungsrat habe die Spitäler ausgehungert, hält sich hartnäckig. Zu recht?

Der Verwaltungsrat hat nur seine Aufgabe gemacht und dem Kanton als Eigentümer aufgezeigt, dass ohne strukturelle Massnahmen Jahr für Jahr erhebliche Defizite drohen. Die Spitalverbunde sind heute nicht mehr in der Lage, ihre Investitionen selber finanzieren zu können.

Walenstadt soll vorerst Spitalstandort bleiben. Eine reine Verzögerungstaktik?

Nein. Auch die Regierung wollte Walenstadt noch drei Jahre beobachten und eine Kooperation mit Graubünden und Glarus prüfen. Die Kommission hat diese Frist nun verkürzt.

Sollte diese Zusammenarbeit zustande kommen, dürfte Walenstadt doch bestenfalls noch eine Dependance von Chur sein.

Der Sarganserländer fährt ungern um die Nase des Gonzen. Er ist stark nach Chur orientiert. Weshalb sollen wir diese Verbindung kappen? Wenn die Bündner und Glarner Walenstadt übernehmen und zusammen einen neuen Spitalverbund gründen, dann wird Walenstadt im Kantonsratsbeschluss über die Festlegung der Spitalstandorte nicht mehr aufgeführt. Darin stehen nur Spitäler, die der Kanton betreibt.

Dann wäre Walenstadt kein St.Galler Spital mehr?

Ja. Ich habe keine Mühe damit, wenn Walenstadt in einen neuen Spitalverbund wechselt. Ein Problem hätte ich, wenn das Spital aus dem heutigen Verbund gelöst würde, der Kanton es aber weiter betreiben oder finanzieren soll.

Auch in Wil soll eine interkantonale Zusammenarbeit geprüft werden. Wäre es denkbar, das Spital Wil an den Thurgau abzutreten?

Ich bin offen für diese Gespräche. Ich glaube aber nicht, dass die Thurgauer das Spital Wil möchten.

Wie sicher ist es, dass der Kanton ins Spital Wil Millionen investiert?

Investitionen würde der Verwaltungsrat beschliessen, der Kanton nur ein Darlehen gewähren. Bevor dies geschieht, müssen wir wissen: Braucht es das Spital Wil künftig noch? Und wenn ja, in welcher Grösse?

Wil ist also auch bedroht?

Wir haben fünf Jahre Zeit, in denen wir genau schauen müssen, was die Spitalschliessungen bewirken. Ziel ist, in Wil 7000 Ein- und Austritte zu erreichen. Das ist eine notwendige Grösse, um ein Dreispartenspital sinnvoll betreiben zu können. Wenn wir das erreichen, werden wir Wil erhalten und ausbauen.

Sie denken heute laut über Spitalschliessungen nach. Den früheren Gesundheitschef Anton Grüninger hat dies das Amt gekostet.

Wir hätten die heutigen Probleme nicht, hätte er seine Pläne umsetzen können.

Hat der Kanton St.Gallen den Strukturwandel verschlafen?

Man glaubte, mehrere, gut vernetzte Spitalstandorte betreiben zu können. Heute wissen wird, dass das nicht geht.

Eine Volksabstimmung wie 2004, die ein klares Festhalten an allen Standorten ausdrückte, würde heute nicht mehr stattfinden?

Nein. Unter meiner Führung sicher nicht.

Sind die Gesundheits- und Notfallzentren mehr als eine Beruhigungspille für die Gemeinden, die ihr Spital verlieren?

Die betroffenen Regionen sollen eine gute Alternative bekommen. Die Initiative dafür soll aber primär von der niedergelassenen Ärzteschaft ausgehen, nicht vom Kanton. Sie weiss am besten, was die Region braucht.

Die niedergelassenen Ärzte halten nichts von den Zentren. Haben Sie nie mit ihnen gesprochen?

Es gibt viele Missverständnisse, was die Zentren anbelangt. Ich habe deshalb Treffen mit den regionalen Ärzten vereinbart. Oberstes Ziel muss eine gute Gesundheitsversorgung in allen Regionen sein. Das werden wir erreichen.

Der private Pflegeanbieter Solviva ist an Wattwil und Flawil interessiert. An Flawil waren dies auch Privatspitäler. Davon wollte die Regierung nichts wissen. Was ist bei Solviva anders?

Solviva ist kein Spitalunternehmen, sondern ein Pflegeheimbetreiber. Das Unternehmen will an beiden Orten Spezialpflege anbieten. Solche Angebote fehlen in der Ostschweiz.

Hat das Volk das letzte Wort über Sein oder Nichtsein jedes einzelnen gefährdeten Spitals?

Nein. Nach heutiger Regelung legt das Kantonsparlament die Spitalstandorte abschliessend fest. Es müsste daher zuerst eine Gesetzesänderung angestrebt werden.

Wann wird das erste Spital geschlossen?

Nächstes Jahr – vorausgesetzt, die Vorlage kommt im Parlament durch.

Und das wird Rorschach sein?

Davon gehe ich aus.

Wie viele Spitäler wird es in zehn Jahren im Kanton noch geben?

Es werden dann immer noch vier bis fünf öffentliche Spitäler sein.