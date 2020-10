Getestet Zu Tisch: Erst wenn sich das Auge sattgesehen hat, beginnt das Mahl Die moderne Rezeption, die Gaststube mit der typischen Wohlfühlatmosphäre für die Stammgäste sowie der zu Gaumenfreuden einladende Speiseraum kennzeichnen den «Buchserhof» im Herzen von Buchs: Hotel und Restaurant für Jedermann. Robert Kucera 09.10.2020, 05.00 Uhr

Petra und Andreas Müller sorgen seit 15 Jahren für Vielfalt auf dem Teller und dass sich die Gäste wohlfühlen. Bild: Robert Kucera

Im Speiseraum herrscht denn auch gesellschaftliche Vielfalt. Es dinieren Herren im Anzug, am Tisch nebenan trägt man Edelweisshemden samt Hosenträger und in der Ecke liest ein Gast interessiert die Lokalzeitung. «Wir schauen, dass das Ambiente stimmt und dass sich der Gast wohlfühlt», ist für Gastgeber Andreas Müller das höchste Gebot. Wer sich für einige Tage im Hotel einquartiert oder wenige Stunden im Restaurant Platz nimmt, fühlt sich wie in einem zweiten Zuhause.