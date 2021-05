Eröffnung Schwimmbäder Badi-Perlen der Ostschweiz: Öffnungszeiten, Schutzmassnahmen und Besonderheiten in unserer Übersichtskarte In den Ostschweizer Badis herrscht bald wieder Betrieb. Unsere Übersichtskarte zeigt, wann die Badis geöffnet und welches die aktuellen Schutzmassnahmen sind. 08.05.2021, 05.00 Uhr

(red) Der Sommer naht. Es ist der zweite aussergewöhnliche Sommer. Die Badis werden auch bei schönstem Sommerwetter nie so rappelvoll sein, wie an heissen Tagen in vergangenen Jahren. Denn Corona sorgt auch bei Sonnenanbetern und Hobby-Schwimmern nach wie vor für einige Einschränkungen.

Wie alle anderen Institutionen müssen sich auch die Badis an die Coronaregel «eine Person pro zehn Quadratmeter» halten. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen auf den Anlagen und in den Schwimmbecken begrenzt ist. Während an Land Abstand zueinander gehalten werden sollte, darf zumindest zu Wasser frei herum getollt werden.

Mit Maske in die Badi?

Letzten Sommer gab es noch keine Maskenpflicht. Müssen wir diesen Sommer nun mit Maske baden gehen? Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat seine neueste Konsultation an die Kantone publiziert. Dabei geht es um «technische Anpassungen in verschiedenen Covid-19-Verordnungen». Hinter dem sperrigen Titel verstecken sich freudige News für Sonnenhungrige, die keinen Maskenabdruck wollen. Für Badeanstalten soll «die Möglichkeit geschaffen werden, für gewisse Teile des Aussenbereichs wie zum Beispiel den Badebereich oder die Liegewiesen in ihren Schutzkonzepten Ausnahmen von der Maskenpflicht vorzusehen», wie das BAG schreibt.

Auf der Liegewiese und rund um das Schwimmbecken kann wohl also auf eine Maske verzichtet werden. Das wiederum erleichtert auch das Glaceschlecken und Baden. Zu diesem und weiteren Vorschlägen können die Kantone nun bis zum 4. Mai Stellung nehmen.

Lange Schlangen am Eingang verhindern

Die Badis werden auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, lange Wartezeiten und Schlangen am Eingang zu verhindern. Während einige Bäder zusätzliches Personal aufbieten, informiert beispielsweise die Stadt St.Gallen im Internet wie schon letztes Jahr darüber, wie die Situation in den Stadt-Badis aussieht.

Ostschweizer Badis in der Winterpause – einige Impressionen von unserem Fotografen Tobias Garcia: