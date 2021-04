Eröffnung Platz für 116 Gäste in 32 Zimmern: Rundgang durch die neue Jugendherberge Schaan-Vaduz Am Freitag stellten der Schaaner Gemeindevorsteher Daniel Hilti und der Vaduzer Bürgermeister Manfred Bischof den Medien die neue Jugendherberge Schaan-Vaduz vor. Andreas Laternser 24.04.2021, 05.00 Uhr

«Es ist ein wunderschöner Tag und wir befinden uns in einem wunderschönen Gebäude.» Mit diesen Worten begrüsste der Schaaner Gemeindevorsteher Daniel Hilti die Gäste in der Jugendherberge Schaan-Vaduz. Innerhalb von rund eineinhalb Jahren ist das neue Gebäude entstanden und die Herberge konnte am 1. April offiziell eröffnet werden. Die Verantwortlichen der Schweizer Jugendherbergen, die Jugendherberge-Stiftung Schaan-Vaduz sowie die Vorsteher beider Gemeinden führten die Medien durch die Räumlichkeiten und präsentierten ein Gebäude, das modern und nachhaltig zugleich ist.

Die neue Jugendherberge ist jeweils von März bis Dezember geöffnet und bietet Platz für 116 Gäste, aufgeteilt auf 32 unterschiedlich grosse Zimmer. Neben einigen Sechsbettzimmern gibt es auch Vierbett-, Familien- und Doppelzimmer. «Zudem hält die Jugendherberge ein vielseitiges Angebot für die Gäste bereit», sagte Janine Bunte, CEO der Schweizer Jugendherbergen. Es gibt Orte zum Verweilen, zum Spielen und Arbeiten. «Wir rechnen mit rund 10'000 bis 11'000 Logiernächten pro Jahr», führt Bunte weiter aus.

Ein Gemeinschaftsprojekt mit Geschichte

Bereits die erste Jugendherberge wurde als Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Schaan und Vaduz errichtet. Der Vaduzer Bürgermeister Manfred Bischof erzählt:

«1977 eröffneten der Schaaner Vorsteher und der Vaduzer Bürgermeister gemeinsam das erste Gebäude. Sie sahen eine erfolgreiche Zukunft für die Jugendherberge voraus und sie sollten Recht behalten.»

Seither konnte in Zusammenarbeit mit der Jugendherberge-Stiftung Schaan-Vaduz und den Schweizer Jugendherbergen mehr als 300'000 Logiernächte in der Jugendherberge verbucht werden, «und ich freue mich, dass wir auch in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten werden», so Bunte.

Auf den Grund für den Neubau ging Judith Davida, die Präsidentin der Jugendherberge-Stiftung Schaan-Vaduz, ein. «Das alte Gebäude entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weder konzeptionell noch technisch. Es war zudem nicht barrierefrei und wies eine schlechte Bausubstanz auf. Eine Abklärung ergab, dass eine Sanierung finanziell unverhältnismässig teuer gewesen wäre – somit sprach alles für einen Neubau.»

Die Gemeinden Schaan und Vaduz stimmten diesem Vorschlag im Jahr 2015 zu und im November 2019 konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Mit der Fertigstellung der Herberge wird Judith Davida das Amt als Präsidentin an Daniel Hilti übergeben. «Das war schon länger mein Plan. Vor dem Baubeginn haben wir uns jedoch darauf geeinigt, dass ich bis zur Eröffnung die Funktion noch ausüben werde», so die scheidende Präsidentin.

Details zur Unterkunft ● geöffnet von März bis Dezember ● geplante Logiernächte 10'000 bis 11'000 ● 2 Mitarbeiter ● 116 Betten in 32 Zimmern, davon 12 Doppelzimmer, vier Familienzimmer, zehn Vierbettzimmer und sechs Sechsbettzimmer ● Zusätzliche Ausstattung: Spielzimmer, Tischfussball- und Tischtennisraum, Bibliothek, Seminarraum, Kinderspielraum, Workspace, Veloraum, Kinderspielplatz sowie Parkplatz mit Ladestation ● Übernachtungen ab 38 Franken inkl. Frühstück (Mittag- und Abendessen nach Anmeldung)

Liechtenstein als beliebtes Reiseziel für Familien und Singles

Die Jugendherberge wird auch wie schon in den vergangenen Jahren als Betreiber der Herberge fungieren. Die Non-Profit-Organisation setzt sich für nachhaltige Reiseerlebnisse ein. «Für uns ist der Standort hier sehr wichtig. Viele Gruppen, Familien und Einzelpersonen reisen nach Liechtenstein und wollen das breite kulturelle wie auch landschaftlich wunderbare Angebot nutzen. Wir bieten ihnen hier die ideale Unterkunft. Hier können sie sich verwöhnen lassen und sich eine Auszeit vom Alltag nehmen», so Bunte.

Als Betriebsleiter konnten mit Isabelle und Adrian Betriebsleiter gefunden werden, die schon seit Jahrzehnten in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten und bereits die Jugendherberge in Romanshorn geführt haben.

Ein Mix aus natürlichen und nachhaltigen Materialien

«Die Fassade des Gebäudes ist inspiriert vom Schulzentrum Mühleholz und präsentiert sich ebenfalls mit einer Klinkerfassade», sagt Architekt Martin Erhart. Das Konzept für den Innenausbau besteht aus natürlichen und nachhaltigen Materialien. «Das Gebäude entspricht dem Minergie-P-Standard und verfügt über Fotovoltaikzellen auf dem Flachdach. Die verwendeten Materialien wie gebrannter Ton und Beton für den Rohbau, die Fassade in Klinker, der Innenausbau in Kalkputz, Hartbeton- und Parkettböden sowie Eichenmöbel entsprechen bauökologischen Kriterien», führt der Inhaber des Architekturbüros Erhart + Partner weiter aus. Ein weiteres Highlight ist die Signaletik: Überall im Gebäude befinden sich Informationen zu Sehenswürdigkeiten in Liechtenstein mit Entfernungsangaben sowie QR-Codes für weitergehende Informationen.

«Ich danke allen Beteiligten für die Unterstützung und die Zusammenarbeit. Es ist ein wunderbares Gebäude geworden», so Daniel Hilti. «Dem kann ich mich nur anschliessen. Viele Hände haben hier zum Erfolg beigetragen und dafür sind wir sehr dankbar», ergänzt Manfred Bischof.