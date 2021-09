Hype um neuen Bubble-Tea-Shop Geicha in St.Gallen

Eröffnung «Je nach Wetter verkaufen wir 200 bis 400 Becher pro Tag»: Lange Schlangen vor neuem Bubble-Tea-Shop in St.Gallen Eigentlich steht die offizielle Eröffnung des Lokals Geicha Switzerland erst nächste Woche an. Das Bubble-Tea-Take-away an der Brühlgasse hat seine Türen aber schon diese Woche geöffnet. Die Anfrage nach dem trendigen Süssgetränk ist gross – Kunden mussten teils bis zu eine Stunde anstehen. Pascal Keel Jetzt kommentieren 02.09.2021, 19.00 Uhr

Der letzte Schrei: Geschäftsleiterin Mai Anh Truonghat posiert vor dem Logo des Bubble-Tea-Lokals Geicha. Der Take-away-Shop hat jeweils täglich von halb 12 bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Pascal Keel

«Opening soon», steht in grossen Buchstaben neben der Türe des Bubble-Tea-Ladens Geicha an der Brühlgasse 25. Der Schriftzug wird verdeckt von einer Schlange junger Leute. Sie stehen an, um den neuesten Renner zu kosten: den Bubble Tea von Geicha. Der Bubble Tea – auch Boba Boba genannt – ist ein taiwanesisches Getränk aus grünem oder schwarzem Tee, das mit Milch oder Fruchtsirup versetzt und wie ein Milchshake zubereitet wird. In das Kaltgetränk werden zudem bunte Kügelchen aus Tapioka mit einer flüssigen Füllung, die beim Zerbeissen platzen, gegeben. Für die Bubble Teas von Geicha sollen einige Leute schon über eine Stunde angestanden sein. «Das muss man einfach mal probiert haben», meint Kantischüler Yugin Kha, der auch schon für einen Boba in der Schlange ausgeharrt hat.

Geschäftsleiterin von Geicha ist die 24-jährige Mai Anh Truonghat. Truonghat ist gebürtige Vietnamesin, aufgewachsen in Tschechien und lebt seit gut vier Jahren in der Schweiz. Das Lokal Geicha ist ihr erstes Business. Die grosse Eröffnung sei eigentlich erst für nächste Woche geplant gewesen. Dass bereits in der Testwoche ein so grosser Hype um das Lokal entstehe, hätten Truonghat und ihre Angestellten nicht erwartet. «Wir sind noch nicht einmal ganz fertig mit der Einrichtung und der Dekoration des Ladens», sagt die 24-Jährige.

Der Hype ist zurück

Und trotzdem läuft das Geschäft um die Bubble Teas wie geschmiert. Lange blieb es ruhig um das taiwanesische Getränk, nachdem es bereits Anfang der 2010er-Jahre einen ersten Aufschwung in Europa erlebt hatte. Damals eröffnete 2012 mit «Desi's Bubble Tea» – nicht unweit vom heutigen Geicha-Lokal – das allererste Bubble-Tea-Lokal in der Stadt St.Gallen.

Doch so schnell der Hype um Boba Boba nach Europa gekommen war, so schnell verflachte er wieder. Grund dafür waren deutsche Studien, die besagten, das Getränk enthalte krebserregende Schadstoffe. Die Studien stellten sich später als Unsinn heraus, doch der Schaden war längst angerichtet. Der Bubble Tea verlor an Beliebtheit und verschwand weitgehend von der Bildfläche. Auch «Desi's Bubble Tea» musste 2015 aufgrund fehlenden Interesses dichtmachen.

Nun wollen Truonghat und ihre Crew den Bubble Tea wieder nach St.Gallen zurückbringen. Dank Social-Media-Plattformen wie Tiktok und Instagram habe der Bubble Tea zuletzt wieder an Beliebtheit gewonnen, so Truonghat. Und weiter:

«Bubble Tea ist sehr ästethisch.»

Das gefalle vielen jungen Menschen. Zudem wollten viele einfach etwas Neues probieren. «Wir haben uns daher gedacht, wieso nicht hier?», sagt die 24-Jährige.

Einziger Bubble-Tea-Shop in St.Gallen

In praktisch allen Schweizer Städten gibt es mittlerweile wieder Bubble-Tea-Shops, nur in St.Gallen bisher nicht. Bei einigen St.Gallern habe das unbekannte Getränk zu Beginn etwas Skepsis ausgelöst: Als sie am ersten Tag Gratisproben vor dem Lokal verteilten, habe sich niemand wirklich getraut, das Getränk zu probieren. «Viele schauten uns nur ungläubig an und fragten: ‹Was ist das? Violetter Tee?›», erzählt die 24-Jährige und lacht. Am zweiten Tag hätten sich dann die ersten Leute getraut, den exotischen Drink zu kosten. Seither kommen die Kunden in Scharen:

«Je nach Wetter verkaufen wir 200 bis 400 Becher pro Tag.»

Der Taro Milk Tea ist beliebt. Bild: PD

Der Verkaufsschlager schlechthin sei im Moment der Taro-Milk-Tea, der öfters schon nach wenigen Stunden ausverkauft ist. Der violette Taro Boba wird hergestellt aus echten Taro-Wurzeln – einem asiatischen Nahrungsmittel vergleichbar mit Süsskartoffeln – und aufgegossen mit frischer Milch. Zudem seien auch die einzelnen Fruchttees eine beliebte Option bei den Kundinnen und Kunden von Geicha, so Truonghat.

Bubble Teas gelten als Kalorienbomben: Ein Becher kann bis zu 500 Kalorien und 50 Gramm Zucker enthalten. Das entspricht etwa den Nährwerten einer Dose Cola. Auch Truonghat gibt zu, dass Bubble Teas nicht zu 100 Prozent gesund sind. «Bei uns kann man aber den Zuckergehalt selber wählen. Wer Bubble Tea lieber zuckerfrei trinkt, kann das problemlos wünschen.» Gefährliche Schadstoffe würden die Bubble Teas von Geicha aber auf keinen Fall enthalten. «Darüber muss man sich keine Sorgen machen», beruhigt die junge Geschäftsleiterin.

Der genaue Tag für die grosse Eröffnung nächste Woche sei noch nicht festgesetzt. Doch so viel steht fest: Auch danach wird an der Brühlgasse öfters eine lange Menschenschlange zu sehen sein.

