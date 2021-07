Erneutes Urteil Fall FlowTex: Thurgauer Obergericht spricht alle Angeklagten frei – und entschädigt sie mit 2,3 Millionen Franken Der Fall hatte hohe Wellen geworfen: Die Flow Tex GmbH hatte Bohrsysteme verkauft, die nur auf dem Papier existierten. Jetzt hat das Obergericht die Beschuldigten vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen und entschädigt sie mit insgesamt knapp 2,3 Millionen Franken für das gesamte Strafverfahren, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Der Rechtsanwalt erhält zudem eine Genugtuung. 15.07.2021, 15.02 Uhr

Das Obergericht des Kantons Thurgau musste sich erneut mit dem Flowtex-Fall befassen. (Bild: AP/Axel Seidemann)

Das ist passiert

Die FlowTex GmbH hatte für Milliarden D-Mark Horizontalbohrsysteme «verkauft», von denen die meisten nur auf dem Papier existierten. Deswegen wurde der Geschäftsführer in Deutschland 2001 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Jahr 2009 eröffnete die Staatsanwaltschaft in der Schweiz ein Strafverfahren gegen den Geschäftsführer, dessen Ex-Frau, ihren Rechtsanwalt sowie ihre beiden Kinder wegen Geldwäscherei, Veruntreuung oder Betrug sowie Urkundenfälschung. Zudem sperrte sie Bankkonten und beschlagnahmte Vermögenswerte. Der Vorwurf: Geldwäsche. Die Beschuldigten sollen in der Schweiz Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe gewaschen zu haben, die aus dem FlowTex-Betrug stammen sollen, beschreibt das Obergericht in einer Medienmitteilung den Fall.

Das Bezirksgericht (2016) und das Obergericht (2018) sprachen die Kinder frei und verurteilten den Geschäftsführer, seine Ex-Frau sowie ihren Anwalt zu bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafen zwischen 18 und 36 Monaten. Doch das Bundesgericht hob die Schuldsprüche 2019 indessen auf und wies die Sache zu neuem Entscheid an das Thurgauer Obergericht zurück. De Begründung des Bundesgerichts: Die Vermögenswerte seien in Deutschland nach damaliger Rechtslage nicht einziehbar gewesen und Geldwäscherei könne nur an Vermögenswerten begangen werden, die einziehbar seien, schreibt das Obergericht in der Mitteilung.

Die Urteile des Obergerichts: Freisprüche und Entschädigungen

In mehreren Urteilen zwischen September 2020 und Juli 2021 schloss das Obergericht das Strafverfahren entsprechend den Vorgaben des Bundesgerichts ab. Dabei entschieden die Richter über die Entschädigungs- und Genugtuungsforderungen der Angeklagten von über 10 Millionen Franken.

Es sprach den Rechtsanwalt, den Geschäftsführer und die beiden Kinder von allen Vorwürfen frei; die Ex-Frau verurteilte das Obergericht (in einem Nebenpunkt) wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 200 Franken sowie zu einer Busse von 4’800 Franken; im Übrigen sprach es sie frei. Sämtliche Verfahrenskosten (mit Ausnahme eines geringen Anteils zulasten der Ex-Frau) hat der Staat zu tragen. Bereits im Mai 2020 hatte das Obergericht die Beschlagnahme der Vermögenswerte aufgehoben.

Die Ex-Frau hatte 4,6 Millionen Franken als Entschädigung und Genugtuung für das gesamte Strafverfahren (davon knapp 2,4 Millionen Anwaltskosten) gefordert. Davon schützte das Obergericht im Umfang von 980'000 Franken, wobei der weitaus grösste Anteil ihre Verteidigungskosten betrifft.

Dem Geschäftsführer beziehungsweise seinem Anwalt sprach das Obergericht für seine Verteidigung eine Entschädigung von knapp 158'000 Franken zu. Die Genugtuungsforderungen der beiden Kinder wies es ab und setzte die Entschädigungen für ihre Verteidigung auf rund 94'000 beziehungsweise knapp 92'000 Franken fest.

Der freigesprochene Rechtsanwalt machte Forderungen von knapp 6 Millionen Franken gegenüber dem Staat geltend. Diese beinhalteten Kosten für seine Verteidigung sowie Drittkosten (Gutachten), durch das Strafverfahren erlittene wirtschaftliche Einbussen und Aufwendungen sowie eine Genugtuung. Das Obergericht schützte diese Forderungen im Umfang von knapp 975'000 Franken; darin enthalten ist eine Genugtuung für die ungerechtfertigte Untersuchungshaft und die Persönlichkeitsverletzung von 19'000 Franken.

Die Begründung des Gerichts

Das Obergericht begründet die Höhe der Entschädigungen wie folgt: Die zugesprochenen Entschädigungen würden auf den ersten Blick hoch erscheinen.

«Es sind aber die komplexe Materie - allein die Akten der Staatsanwaltschaft umfassen rund 120 Bundesordner - und die lange Dauer des Verfahrens (12 Jahre) zu berücksichtigen.»

Die Entscheide des Obergerichts betreffend die Kinder und den Geschäftsführer sind rechtskräftig. Die Ex-Frau gelangte an das Bundesgericht, wobei es nicht um die Höhe der Entschädigungen geht, sondern an wen diese auszurichten sind; angefochten ist auch der Schuldspruch wegen Urkundenfälschung. Der Entscheid bezüglich des Rechtsanwalts ist ebenfalls nicht rechtskräftig.