Erneuter Anschlag auf Raiffeisen-Bancomaten: Unbekannte zünden Geldautomat bei Tankstelle in Roggwil an +++ Die Polizei sucht Zeugen In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Roggwil bei einer Tankstelle einen Bancomaten angezündet. Es entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 02.01.2020, 14.00 Uhr

Der Bancomat in Roggwil hat in der Nacht zum Donnerstag lichterloh gebrannt. (Bild: Kapo Thurgau)

(kapo/dh) In der Nacht zum Donnerstag zündeten Unbekannte einen Bancomaten in Roggwil an. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau näherten sich gegen 3.45 Uhr zwei Personen zu Fuss dem Gebäude der Landi Oberthurgau an der Amriswilerstrasse. Dort manipulierten sie am Bancomaten und setzten diesen kurz vor 4 Uhr in Brand, anschliessend ergriffen sie die Flucht.