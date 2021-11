Das sind die wichtigsten Denkmäler der Ostschweiz

Erinnerung Siege und Niederlagen, Helden und Gefallene: Zahlreiche Denkmäler in der Ostschweiz halten die Geschichte fest Die Schweizer Armee hat ein Inventar mit Kriegs- und Armeedenkmälern herausgegeben. Zahlreiche Skulpturen, Gedenktafeln und Inschriften erinnern auch in der Ostschweiz an die Vergangenheit. Eine Auswahl. David Grob Jetzt kommentieren 04.11.2021, 12.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1921 wurde das Soldatendenkmal in Frauenfeld zu Ehren im Ersten Weltkrieg gefallener Thurgauer Soldaten errichtet: 100-Jahr-Feier Ende Oktober 2021. Bild: Tobias Garcia

(27. Oktober 2021)

Sie erinnern, sie halten die Zeit im Raum fest, sie verhindern das Vergessen – Denkmäler. Die Schweiz ist im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern mit königlicher Vergangenheit kein Land der Denkmäler. Trotzdem hat die Schweizer Armee Ende Oktober ein Verzeichnis mit Kriegs- und Armeedenkmälern herausgegeben.

Die Armee hält in ihrem Kontextbericht fest, keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Zu gross die Anzahl an Denkmälern, zu viele, die in Vergessenheit geraten sind:

«Gedenksteine sind im Laufe der Zeit überwuchert, Skulpturen versetzt worden und Gedenktafeln in Vergessenheit seit jeher ungenannt und unbekannt.»

900 Bauten, über die ganze Schweiz verteilt und nach verschiedenen Kategorien, finden sich im Inventar. Darunter auch zahlreiche in der Ostschweiz. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt:

Als Schlachtendenkmäler bezeichnet die Armee Bauten, die vergangenen Kriegen oder Schlachten gedenken. In der Ostschweiz finden sich solche allesamt im Appenzeller Vorderland. Sie erinnern an Kriege aus der Zeit der Alten Eidgenossen: Die Appenzellerkriege im 15. Jahrhundert werden auf der Vögelinsegg beispielsweise durch die Statue eines mahnenden Appenzeller Bauern mit Morgenstern verkörpert, der in Richtung der Stadt St.Gallen blickt. Oder die Schlacht am Stoss von 1405, an die durch einen Obelisken und eine Kapelle mit Gedenktafel erinnert wird.

Erbaut wurden alle um 1900 im Zuge von Zentenarfeiern, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Hochkonjunktur feiern und zur Identitätsbildung des noch jungen Schweizer Bundesstaates beitragen sollten. «Die etwas über 100 Skulpturen, Tafeln und Stelen dienen der Selbstdarstellung des nationalen Kollektivs und wirken sinnstiftend durch die Vermittlung von Werten wie Gehorsam, Pflichterfüllung und Opferbereitschaft», heisst es im Kontextbericht der Armee.

Die eingeschneite Statue eines Appenzeller Bauern, der an die Schlacht bei Vögelinsegg erinnert. Bild: Benjamin Manser (6. November 2016)

In einer weiteren Kategorie fasst das Inventar der Armee verschiedene Unglücke zusammen. So etwa einen Helikopterabsturz von 1982 in der Nähe der Schwägalp oder einen Flugzeugabsturz von 1998 bei Uzwil. Aber auch Unglücke aus dem Zweiten Weltkrieg an der Grenze zu Deutschland: So erschoss 1943 ein Wachsoldat in der Nähe von Diessenhofen versehentlich den Kommandanten des Grenzschutzregimes. Und auf der Thurgauer Rheinseite bei Hemishofen erinnert eine Gedenktafel an eine unglückliche Explosion 1944: In der Nähe einer Kochstelle lagerte eine Grenzbrigade diverse Landminen, diese explodierten und zehn Soldaten kamen ums Leben.

Die Unglücksdenkmäler hätten meist nicht die Intention, die breite Öffentlichkeit zu adressieren oder eine Botschaft nach aussen zu tragen, schreibt die Armee im Kontextbericht.

«Vielmehr steht die Absicht dahinter, die Geschichte am Unglücksort sichtbar zu machen und dadurch einen Ort des Andenkens zu schaffen.»

Unter einer anderen Rubrik sammelt die Armee Denkmäler in Erinnerung an die Präsenz fremder Truppen in der Schweiz. Knapp 300 sind es landesweit. Auch hier finden sich zahlreiche Denkmäler aus verschiedenen Zeiten in der Ostschweiz:

In Wil und bei Wildhaus im Toggenburg erinnern Gedenktafeln an Abstürze von Flugzeugen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. So musste 1943 ein US-Bomber in der Nähe von Wil notlanden. Die Maschine hat bei einem Angriff auf einen Industriebetrieb in Wien technische Probleme. Eine Rückkehr zur Basis in Nordafrika war ausgeschlossen und so nahm der Pilot Kurs auf die neutrale Schweiz. Die zehnköpfige Besatzung blieb bei der Notlandung unverletzt, das Flugzeug fiel jedoch den Flammen zum Opfer. Denn die Crew setzte die Maschine in Brand, in der Meinung, auf deutschem Territorium gelandet zu sein.



Weniger glimpflich ging ein Absturz eines britischen Bombers der Royal Air Force 1944 im Toggenburg aus: Die Maschine war an Luftangriffen auf Friedrichshafen beteiligt und wurde von deutschen Jägern beschossen. Sechs der acht Mann starken Besatzung kam ums Leben. Eine einfache Gedenktafel auf der Alp Gräppeln erinnert an den Absturz.

Die zehnköpfige Besatzung blieb bei der Notlandung bei Wil 1943 unverletzt – doch die Maschine brannte aus. Archivbild: warbird.ch

Ob am Bodensee, in Thurgauer Dörfern, im Toggenburg oder im Appenzellerland: In der ganzen Ostschweiz erinnern Denkmäler an die Bourbaki-Armee. Nach einer Niederlage der französischen Ostarmee unter der Führung von General Bourbaki gegen deutsche Truppen im Deutsch-Französischen Krieg baten die Franzosen die Schweiz um Aufnahme und Internierung der Bourbaki-Armee. Die Aufnahme von 87'000 Soldaten, die durch Hunger und Kälte gezeichneten waren, stellte eine grosse Herausforderung dar: Die Internierten wurden in 190 Ortschaften in allen Kantonen ausser dem Tessin untergebracht. 4200 kamen beispielsweise im Kanton Thurgau unter. Schweizweit starben 1700 der internierten Männer. Infolge entstanden zahlreiche Denkmäler in der ganzen Schweiz. So auch in der Ostschweiz.

Gedenktafel an die Bourbaki-Soldaten beim Kantonsspital Münsterlingen. Bild: Kevin Roth

(27. Januar 2021)

Im Westen des Thurgaus finden sich verschiedene Denkmäler in Gedenken an internierte polnische Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Rund 12'000 polnische Soldaten, die auf Seiten der Alliierten in Frankreich gegen die deutsche Wehrmacht kämpften, flohen 1940 in die Schweiz. Sie wurden in verschiedenen Lagern in der ganzen Schweiz untergebracht und halfen bei landwirtschaftlichen und militärischen Arbeiten mit.

Über 200 Aktivdienstdenkmäler gedenken in der Schweiz dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Prominente Beispiele sind diverse Soldatendenkmäler beim Frauenfelder Staatsarchiv oder im St.Galler Kantonsschulpark. Die im Jahr 1921 erbauten Denkmäler erinnern an die im Ersten Weltkrieg verstorbenen Soldaten. Erst kürzlich wurde das 100-Jahr-Jubiläum des Frauenfelder Denkmals gefeiert. Weitere Denkmäler im Appenzellerland oder im Thurgau repräsentieren den Einsatz im Zweiten Weltkrieg. So beispielsweise ein Gedenkstein an die Grenzbrigade in Oberegg.

Die Armee sieht Aktivdienstdenkmäler ein Stück weit als Gegensatz zu Schlachtendenkmälern. Während diese «einen schimmernden Heros» darstellten, wirke das «Narrativ auf den Aktivdienstdenkmälern entheorisierend».

Die Skulptur im St.Galler Kantonsschulpark erinnert an die 225 im Ersten Weltkrieg verstorbenen St.Galler Soldaten.

Bild: Benjamin Manser (6. April 2021)

Klar heroisierend sind hingegen Personendenkmäler, von denen es in der Ostschweiz bei weitem am wenigsten gibt. Solche Gedenkstätten stellen die Leistungen Einzelner in den Vordergrund. So erinnern sämtliche Ostschweizer Beispiele an eine lokale historische Persönlichkeit. Ein Beispiel ist etwa die heldenhafte Gestalt des Ueli Rotach, der 1405 bei der Schlacht am Stoss gefallen sein soll. Seine Geschichte wird in einem Relief am Rathaus Appenzell dargestellt.

Ueli Rotach und seine Mitkämpfer bei der Schlacht am Stoss. Bild: red

(15. Oktober 2015)