Erika Egger-Fässler: Marketingchefin mit musikalischer Ader Seit Anfang Monat ist die gebürtige Gontnerin Erika Egger-Fässler als neue Marketingleiterin bei den Appenzeller Bahnen tätig. Ihr Herz schlägt auch für die Volksmusik. Claudio Weder

Viel mit dem Zug unterwegs: Erika Egger-Fässler. (Bild: Benjamin Manser)



Wer häufig mit der Appenzeller Bahn zwischen Gossau und Herisau unterwegs ist, könnte in einem der Zugsabteile vielleicht hie und da auf Erika Egger-Fässler treffen. Die neue Marketing- und Kommunikationschefin der Appenzeller Bahnen hat sich nämlich fest vorgenommen, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. «Das hilft mir, die Fahrpläne in den Griff zu bekommen», sagt sie und lacht.

Vor zwei Wochen hat die 30-Jährige die Nachfolge von Sabrina Huber angetreten. Vieles ist noch neu, der Terminkalender entsprechend voll. «Ich bin immer noch dran, mir einen Überblick über das Unternehmen zu verschaffen», sagt Egger. Gleich nach dem Interview steht für sie ein Besuch bei der Verkaufsstelle in Appenzell an. Doch von Hektik nichts zu spüren. Auch zu den Aussenterminen reist das frischgebackene Mitglied der Geschäftsleitung mit dem Zug.

Während die Bahnbranche für Erika Egger Neuland ist, kann sie im Marketingbereich trotz ihres jungen Alters auf jahrelange Erfahrung zurückblicken. Nach einer Berufslehre bei der Appenzeller Kantonalbank arbeitete sie bei ebendieser als Marketingassistentin. Später besuchte sie die Höhere Fachschule für Tourismus in Samedan und erwarb ausserdem einen eidgenössischen Fachausweis als Marketingfachfrau sowie einen Abschluss als PR-Fachfrau SPRI. Auch eine Führungsposition ist für das jüngste Mitglied der Chefetage nichts Neues: Vor ihrem Wechsel zu den Appenzeller Bahnen war Egger während fast sechs Jahren als Marketingleiterin bei der Raiffeisenbank Goss­au-Andwil-Niederwil tätig.

Mehr Kontakt mit Menschen

Auf die Frage, was sie zu einem Jobwechsel bewogen hat, antwortet Egger: «Es war vor allem der Bezug zum Appenzellerland, der mir gefehlt hat.» Aufgewachsen in Gonten, verbrachte Erika Egger, gebürtige Fässler, den grossen Teil ihres Lebens in Innerrhoden, bevor sie der Liebe wegen nach Gossau zog. «Ich bin eine waschechte Appenzellerin», sagt sie. Nun für die Appenzeller Bahnen zu arbeiten, sei für sie eine Herzensangelegenheit.

Erika Egger freut sich in Zukunft nicht nur darauf, ihr touristisches Wissen, das sie sich während ihres Studiums erworben hat, einbringen zu können. Auch der vermehrte Kontakt zu Menschen, welcher sich an ihrem früheren Arbeitsort vor allem auf Kunden und Partner beschränkt hatte, sei für sie ein Grund zur Vorfreude. Als Personalverantwortliche darf sich Egger von nun an auch um das Wohl der eigenen Mitarbeiter kümmern und beim Rekrutierungsverfahren ein Wörtchen mitreden.

Dennoch gibt es Dinge, vor denen die neue Marketing- und Kommunikationschefin Respekt hat. Dazu zählt etwa die Arbeit als Mediensprecherin, die, obwohl Egger Erfahrung im Medienbereich mitbringt, für sie neu sei. «Es ist keine leichte Sache, wenn man neu in ein Unternehmen kommt und sogleich kompetent über dieses Auskunft geben muss.» Hinzu komme, dass sie sich in einer technischen Domäne bewege, in der man als Marketingfrau kämpfen müsse.

Gerade auch in der Geschäftsleitung sei Durchsetzungsvermögen gefragt, ist Erika Egger doch, neben fünf Männern, die einzige Frau in der Chefetage. Doch sie weiss, wie man sich durchsetzt. «Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen.»

Musizieren mit Nicolas Senn

Nicht zuletzt schlägt Erika Eggers Herz auch für einen weiteren Teil des Appenzellerlandes: die Volksmusik. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie, erlernte sie bereits im Alter von sieben Jahren das Akkordeonspiel. Zusammen mit zwei ihrer Brüder hat sie die Formation Geschwister Fässler ins Leben gerufen, mit welcher sie an Stobeten, Ländlerfesten und anderen traditionellen Anlässen auftritt. Seit 2015 ist Erika Egger auch Teil der Appenzellerformation von Hackbrettvirtuose Nicolas Senn.

Fast genauso oft musiziert sie mit der ganzen Familie. «Momentan üben wir gerade fleissig für einen Auftritt im September in Japan. Bis dahin muss ich auch das Jodeln beherrschen», sagt Egger.