Prix Musique: Ein Thurgauer trumpft gross auf

Erfolg «Ich habe ein Jahr lang auf das Finale hingearbeitet»: 20-jähriger Eufonist aus Sulgen ist beim Prix Musique schweizweit zweitbester Linus Tschopp aus Sulgen hat bei der nationale Preisverleihung den zweiten Schlussrang erreicht. Mitte August setzte er sich in der Vorrunde gegen 12 Mitkonkurrenten durch und qualifizierte sich für das Finale. Der Weg dorthin war lang, die Nervosität für den 20-Jährigen gross.

02.09.2021

Linus Tschopp aus Sulgen (rechts) hat den zweiten Schlussrang beim Musikwettbewerb Prix Musique erreicht. Bild: PD

Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Sulger Eufonist Linus Tschopp für den Prix Musique qualifiziert und einen Finalplatz ergattert. Doch wegen Corona gab es ein abgespecktes Programm und fünf Finalteilnehmer.

Dieses Jahr konnte die nationale Preisverleihung wieder im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Linus Tschopp setzte sich Mitte August in der Vorrunde des Prix Musique gegen 12 Mitkonkurrenten durch und qualifizierte sich für das Finale der letzten drei.

Ein Jahr lang auf das Finale hingearbeitet

Vergangenen Samstag hat er in Begleitung des Symphonischen Blasorchesters der Schweizer Armee in Lausanne sein Selbstwahlstück vorgetragen und damit den zweiten Platz erreicht. Geschlagen geben musste er sich nur der Flötistin Anais Hess. «Es war eine megatolle Erfahrung, mit so einem guten Orchester zu musizieren», sagt Linus Tschopp. Nervös war er dennoch, wie er unumwunden zugibt.

«Ich habe ein Jahr lang auf das Finale hingearbeitet. Wenn man so ein grosses Ziel hat, ist es logisch, dass man nervös ist.»

In den Tagen und Wochen vor dem Finale hat der junge Sulger alles zurückgesteckt und sich nur noch auf das Finale konzentriert. Bis zwei Stunden hat er in den zwei Wochen davor täglich geübt. Selbst seinen 20. Geburtstag am Tag vor dem Wettbewerb hat er nicht gefeiert. «Ich hatte Probe mit dem Orchester und bin danach nach Lausanne gefahren, wo das Finale ausgetragen wurde. Ich ging sogar früh ins Bett, was mich ein bisschen Überwindung kostete», sagt er lachend.

Nächstes Jahr ein neuer Anlauf

Dafür entschädigt hat ihn dann der Samstagabend. «Als ich in Sulgen aus dem Zug stieg, hat für mich die Musikgesellschaft, bei der ich Mitglied bin, ein Ständli gespielt. Das hat mich besonders gefreut. Danach haben wir auch noch gefeiert, das war toll.» Am Finale selbst, so erzählt er, konnte er seine beste Leistung abrufen.

«Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und meiner Platzierung.»

Nur schon unter die besten Drei zu kommen sei ein grosser Erfolg, findet er. Und doch: Wenn man so lange auf ein Ziel hinarbeite, sei es halt doch ein bisschen schade, wenn es nicht ganz reiche. Für Linus Tschopp ist deshalb klar: Nächstes Jahr will er nochmals ins Finale und dann ein weiteres Mal um den Titel kämpfen.

Gratulationen gibt es nicht nur aus seinem Musikverein, der Familie oder von den Freunden. Auch der Thurgauer Kantonal Musikverband (TKMV) freut sich über den Erfolg des derzeit besten Musikanten aus dem Kanton. «Wir sind natürlich sehr stolz auf Linus», sagt TKMV-Präsidentin Ruth Gubler. (red)