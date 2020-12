Erfinder Nicht einmal sein Dozent wäre auf diese Idee gekommen: Student der Ostschweizer Fachhochschule erfindet Raketen-Trennungsmechanismus Der Student Andreas Flury erfindet als erster Ostschweizer einen Trennungsmechanismus für Raketen. Der 23-Jährige erzählt, wieso ihn die Raumfahrt fasziniert und inwiefern ihm die Lehre als Konstrukteur geholfen hat. Tabea Leitner 30.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Flury (23) im Labor der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil. Bild: Tabea Leitner

Es ist menschenleer in der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in Rapperswil – aufgrund des Coronavirus verfolgen die Studenten die Vorlesungen von zu Hause aus. Genau in dieser Situation zeigt sich der Vorteil eines praxisnahen Studienganges. «Es tut gut, ins Labor zu kommen und einen Tapetenwechsel zu haben», sagt der Bachelor-Student Andreas Flury.

Nach seiner Lehre als Konstrukteur und der berufsbegleitenden Berufsmatur habe er im Studiengang Maschinenbau mit der Vertiefung Innovation einen idealen Weg gefunden. «Ich liebe es, neue Ideen umzusetzen», so Flury. Nun ist der 23-Jährige der erste Student der Institution, der für den Studentenverband der Akademischen Raumfahrt Initiative Schweiz (ARIS) ein Produkt entwickelt hat – nämlich einen Trennungsmechanismus für Raketen.

«Man muss von Anfang an alles richtig machen»

Für seine Semesterarbeit arbeitete der Bachelor Student an einem Projekt der Akademischen Raumfahrt Initiative Schweiz (ARIS). Die Raumfahrt faszinierte Flury auf Anhieb. Sie unterscheidet sich in ihren hohen Anforderungen bei der Lösungsfindung von anderen Themengebieten. «Eine Erfindung muss sich nicht nur bewegen, sondern auch unter Luftdruck- und Temperaturschwankungen in der Atmosphäre bestehen können», so der angehende Ingenieur.

Ebenfalls speziell an dieser Branche ist, dass beim ersten Versuch alles klappen sollte. Sein Betreuer Professor Hanspeter Keel sagt: «Wenn man einen Satelliten einmal ins All geschossen hat und dieser nicht funktioniert, kann man ihn nicht einfach wieder herunterholen und reparieren.» Es sei sehr aufwendig, jede Gefahrenstelle zu überprüfen. «Schliesslich macht jedoch genau das den Nervenkitzel aus», so der Student.

Doch was ist ein Trennungsmechanismus überhaupt? Eine Rakete hat zwei Hauptbestandteile – den Raketenantrieb und die Raketenspitze. «In der Spitze sind Messgeräte enthalten, die Daten aus der Atmosphäre aufschreiben», so Flury.

Der Trennungsmechanismus verbindet den Raketenantrieb und die Spitze. Bild: Andreas Flury

Das Ziel des Trennungsmechanismus ist es, dass sich die Raketenspitze ab einer bestimmten Flughöhe vom Antrieb trennt, sodass sich Fallschirme entfalten können. Wenn die Rakete sanft auf dem Erdboden landet, kann der Motor der Rakete wiederverwendet werden. «Mit den Fallschirmen kann aber auch verhindert werden, dass die Rakete einfach jemandem auf den Kopf fällt», sagt Student Andreas Flury und lacht.

«Auf diese Idee wäre ich nie gekommen»

Die Problemstellung für das Projekt wurde von der ETH vorgegeben. Flury sagt: «Es gibt zwei Herausforderungen beim Trennungsmechanismus: Wie halte ich die beiden Teile zusammen, und wie löst sich die Spitze genug schnell vom Rest der Rakete?»

Der Trennungsmechanismus nach der Auslösung des elektrischen Impulses. Bild: Tabea Leitner

Der Trennungsmechanismus besteht aus zwei kreisförmigen Metallscheiben, die auf elastische Stahlfedern aufgespannt werden. Die Idee des 23-Jährigen war es, die beiden Scheiben an drei Orten mit einem Nylonfaden zusammenzuhalten. Somit entsteht eine hohe Spannung zwischen den Scheiben. Die Fäden berühren an mehreren Stellen einen Draht, der mit einer Stromquelle verbunden ist. Flury: «Sobald eine gewisse Flughöhe erreicht wird, wird ein elektrischer Impuls abgegeben. Dadurch erwärmt sich der Draht und die Nylonfäden schmelzen, die Metallscheiben springen auseinander, und die Fallschirme können sich öffnen.» Sein Dozent sagt nur: «Auf diese Idee wäre ich nicht gekommen.»

Der Student ist sich sicher, dass es gerade in der Produktentwicklung von Vorteil ist, wenn man eine Lehre im technischen Bereich gemacht hat. «Ich habe bereits in den Lehre gelernt, Projekte praktisch umzusetzen», so Flury.

Studenten rüsten sich für die Schweizer Raumfahrt ARIS ist ein Schweizer Forschungsverband, der an der ETH angesiedelt ist und mit Studenten der Universität Zürich, der ZHAW, der Hochschule Luzern und neu mit der Ostschweizer Fachhochschule kooperiert. Durch ARIS erhalten Studenten aus technischen Studiengängen, wie Maschinenbau oder Informatik, die Möglichkeit, selber Projekte im Bereich der Raketentechnik und Raumfahrt zu realisieren. Dadurch möchte ARIS in Zukunft zu den Schweizer Hauptakteuren in der Raumfahrtentwicklung gehören. «Schon heute ist die Schweizer Hochpräzision in der Raumfahrt sehr gefragt. Schweizer Hightech-Erfindungen mischen in der Eroberung des Weltalls ganz vorne mit», sagt Flurys Professor Hanspeter Keel. Einmal jährlich fliegt eine Studentenfraktion von ARIS nach New Mexico, USA. Dort treten Hunderte Studententeams aus der ganzen Welt mit selbst gebauten Raketen-Prototypen am Space America Cup gegeneinander an. Wegen Corona sei jedoch unklar, wie der Wettkampf im nächsten Jahr stattfindet.

«Wie mein eigenes Baby»

Wie fühlt es sich an, ein Teil zu entwickeln, das später vielleicht einmal fast bis ins All geschossen wird? «Der Raketen-Trennungsmechanismus ist schon fast wie mein Baby. Ich bin stolz über jeden Fortschritt, den das Konzept während der Produktentwicklung durchläuft», so Flury. Aber er freue sich noch nicht zu früh und sagt: «Solange der Mechanismus noch nicht in der Luft ist, bleibt das Ziel unerreicht.»

Der Student ist stolz auf seine geleistete Arbeit. Bild: Tabea Leitner

Es ist noch unklar, ob die Erfindung von Andreas Flury jemals in eine Rakete von ARIS eingebaut wird. «Der Mechanismus läuft noch nicht einwandfrei», gesteht er. Der Einbau in eine Rakete wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu riskant. Doch auf dem richtigen Weg scheint der junge Mann mit seiner Erfindung definitiv zu sein.