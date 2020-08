Porträt Er war Barmann, Bauabeiter und Teamleiter – jetzt will Raphael Franke Schulratspräsident von Gaiserwald werden: «Ich habe so viele Ideen, dass man mich fast bremsen muss» Die meisten Politiker streben nach Macht. Nicht so der Engelburger CVP-Mann Raphael Franke. Er will Präsident der Schulgemeinde Gaiserwald werden – und das eigene Amt wenn nötig abschaffen. Melissa Müller 14.08.2020, 05.00 Uhr

Raphael Franke will Gaiserwalder Schulratspräsident werden. Benjamin Manser

Raphael Franke befindet sich in einer Phase des Umbruchs: Im März hat er sich aus einer langjährigen Beziehung gelöst. Er ist umgezogen in eine kleine Dachwohnung mit Balkon in Engelburg, die er im Vintagestil eingerichtet hat. Der 40-Jährige ist viel unterwegs, hat mit seinem VW-Bus Skandinavien, das Südtirol und das Bündnerland bereist.



Auch beruflich will er zu neuen Ufern aufbrechen: Er kandidiert für das Gaiserwalder Schulratspräsidium, ein 50 bis 80-Prozent-Pensum. Seine Arbeitgeberin, die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (SVA), hat er über seine Ambitionen informiert. «Mein Job hier gefällt mir nach wie vor», sagt der Appenzeller mit dem schneidigen Auftreten und dem grau melierten Bärtchen. Er leitet seit zehn Jahren ein 15-köpfiges Team, das Ergänzungsleistungen berechnet und Anträge bearbeitet.

Seine Mitarbeiterin Olivia Grosset-Grange sagt über ihn:

«Raphael Franke ist ein guter Chef, menschlich und einfühlsam. Es wäre schade, wenn er gehen würde.»

Er sei einer, der unkonventionelle Ideen habe. «Aber ich verstehe auch, dass das neue Amt für ihn eine Chance wäre.»

«Ein Kommunikationstalent»

Angefragt wurde er von der CVP Gaiserwald, der er seit drei Jahren angehört. Laut Martin Looser, Präsident der CVP Gaiserwald, gab es zahlreiche Leute, die sich für eine Kandidatur interessierten. Warum einigten sich CVP und FDP auf Franke? «Er ist ein Kommunikationstalent», sagt Looser. «Und er ist kritisch reflektierend. Genau das braucht die Schulgemeinde Gaiserwald.»



Raphael Franke in der Cafeteria der SVA im Neudorf in St.Gallen. Benjamin Manser

Als Sohn eines Schulpsychologen habe er ein Flair für Schulthemen, sagt Raphael Franke. Darüber diskutiere er auch oft mit seiner Schwester, einer Lehrerin. Aufgewachsen in Weissbad mit drei Schwestern, sei er als einziger Bub manchmal etwas zu kurz gekommen.

Er studierte Jus in Zürich, liess es nach dem Grundstudium jedoch bleiben.

«Inzwischen bin ich froh, bin ich nicht Jurist geworden. Es entspricht nicht meinem Naturell.»

Handwerklich versiert, jobbte er im Gartenbau, auf der Baustelle, als Verkäufer bei Swisscom und Betreiber einer Bar in Appenzell. Später bildete er sich weiter zum Fachmann Sozialhilfe sowie zum Führungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis.

Sportlich unterwegs bei Sonnenuntergang

Es war die Liebe zu einer Engelburgerin, die den gebürtigen Appenzeller nach Gaiserwald führte. An Engelburg gefällt ihm das Dorfleben, die Stadtnähe und die Natur. Am Feierabend fährt er gelegentlich mit dem Mountainbike auf den Tannenberg und geniesst den Sonnenuntergang. Sport ist sein Ding: Er joggt, schwimmt, trainiert im Fitnesscenter. Auch eine kreative Ader hat er. In jüngeren Jahren trat er als Rapper auf und spielte Geige in einer Metal-Band.

Politisch misst er sich nun mit einem Schwergewicht. Sein Konkurrent Donat Ledergerber, ebenfalls in Engelburg wohnhaft, bringt Erfahrungen als Schulleiter, SP-Kantonsrat, Kantonsratspräsident sowie als ehemaliger langjähriger oberster Berater und Generalsekretär der ehemaligen Regierungsrätin Heidi Hanselmann mit.

SVP unterstützt den SP-Kandidaten

Sogar die SVP Gaiserwald hat sich für den SP-Mann ausgesprochen. Franke sei ein «unbeschriebenes Blatt», meint der Gaiserwalder SVP-Präsident Philipp Köppel. Der CVP-Mann habe bei seiner ersten Präsentation im Wahlkampf auffallend viele Sätze mit «Ich» begonnen. «Er wirkte ichbezogen», sagt Köppel.

Franke lässt den Vorwurf nicht gelten: «Ich habe in meiner Vorstellungsrede tatsächlich viele Sätze mit ‹ich› begonnen», räumt er ein.

«Ich bin selbstbewusst und weiss, dass dies unter Umständen arrogant wirken kann.»

Er sei jedoch keineswegs egozentrisch, sondern kümmere sich im Gegenteil stark um sein Umfeld.

Vor drei Jahren habe er etwa ein schwieriges Team übernommen. Manche Mitarbeiter waren ausgebrannt und krank geschrieben. «Heute sind wir eines der Teams mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit der SVA.» Wie er das geschafft hat? Er nehme seine Leute ernst, höre ihnen zu, involviere sie in Entscheidungen, fördere ihre Stärken und trinke mit ihnen auch mal ein Feierabendbier.

Ruhe und Ordnung in die Verwaltung bringen

«Objektiv und unbefangen» wolle er das anspruchsvolle Exekutivamt anpacken. Als Mitglied der Parteileitung der CVP Gaiserwald habe er bereits einen vertieften Einblick in das hiesige Schulwesen erhalten. «Ich will Ruhe und Ordnung in diese Verwaltung bringen», sagt Franke. «Und die Struktur kritisch durchleuchten.» Bereits sprudelt er vor Einfällen.

«Ich habe so viele Ideen, dass man mich fast bremsen muss.»

Er wolle analysieren, ob das heutige Schulratssystem noch geeignet und zeitgemäss ist. Und schauen: Welches System ist das Richtige für die Zukunft der Schulgemeinde? «Diesen Reformprozess sollte man in Gaiserwald dringend angehen.» Das Resultat könnte sogar dazu führen, dass es das Amt des Schulratspräsidenten in der heutigen Form nicht mehr brauchen würde. Er will also Präsident werden, um sein eigenes Amt abzuschaffen? «Das kann eine mögliche Lösung sein.»