Unbekannt aber begehrt: Ein Ostschweizer betreibt in Neuseeland eine Metzgerei und begeistert mit Schweizer Wurstware Der Appenzeller Peter Koller lebt seit 2012 auf der Südinsel Neuseelands, wo der 1. August, anders als in der Heimat, normal gefeiert werden kann. Koller bietet den Einheimischen Schweizerisches eidgenössischen Feiertag an. Matthias Stadler aus Queenstown 31.07.2020, 05.00 Uhr

Macht Schweizer Spezialitäten weit weg von der Heimat bekannt: Peter Koller bringt Neuseeländern vor Ort seine Produkte näher.

Während in der Schweiz diesen Sommer Massenveranstaltungen wegen Corona nicht durchgeführt werden dürfen, ist am anderen Ende der Welt alles wieder so wie zu Vor-Covid-19-Zeiten. In Neuseeland strömen Rugbyfans dieser Tage zu Zehntausenden in die Stadien, Konzerte finden ohne Einschränkungen statt, Masken sind kaum zu sehen. Das liegt daran, dass es im Land nur wenige aktive Fälle gibt, die sich zudem allesamt in Quarantäne befinden (siehe Infobox).

Für die 8000 Auslandschweizer in Neuseeland heisst das auch: Der 1. August kann, anders als in der Heimat, normal gefeiert werden. In Auckland beispielsweise, der grössten Stadt des Landes, trifft sich der Schweizer Verein zu einem gemütlichen Zusammensitzen mit grossem Feuer, Fondueplausch und Weisswein. Doch auch in kleineren Orten finden sich Auslandschweizer zusammen, um den 1. August zu feiern. So etwa im Norden der Südinsel. In Nelson trifft sich zum Nationalfeiertag eine Gruppe Schweizer, um zu jodeln, die Nationalhymne zu singen und Schweizerdeutsch zu sprechen.

Platte mit Schweizer Spezialitäten

Daran teilnehmen wird auch Peter Koller. Der 34-Jährige aus Appenzell betreibt in Blenheim, 120 Kilometer von Nelson entfernt, eine eigene Metzgerei, in der er Schweizer Fleischspezialitäten anbietet: «Peter, the Swiss butcher», nennt er sich schnörkellos. Für den Nationalfeiertag hat er sich etwas Neues einfallen lassen: Über seinen Online­laden bietet er den Kunden eine Platte mit Schweizer Spezialitäten an – Landjäger, Buureschüblig und Schweizer Käse. Auch Olma-Bratwürste und Cervelats stehen im Angebot.

Peter Koller freut sich darauf, den 1. August feiern zu können. Er erklärt:

«Denn früher habe ich als Koch in der Schweiz am Nationalfeiertag immer gearbeitet.»

In St.Gallen absolvierte er bei der Metzgerei Schmid die Ausbildung zum Metzger, kurze Zeit später machte er eine Zweitlehre als Koch in St.Moritz. «Mit dem 1. August bringe ich auch das Feuerwerk in Ascona in Verbindung.» Dort hat er einige Zeit als Koch in einem Gourmetrestaurant gearbeitet. In Neuseeland wird das Fest im kleinen Rahmen durchgeführt: «Aber wenigstens können wir eines machen, da wir keine Einschränkungen wegen Covid-19 haben», sagt er. Der Appenzeller kam im November 2012 nach Neuseeland.

«Ich war zuvor ein Jahr in Kanada unterwegs und kam dann zurück in die Schweiz. Und irgendwie hat sich die Idee, nach Neuseeland auszuwandern, in meinen Kopf geschlichen. Einfach so.»

Eines Tages kam der Souschef des Gourmetrestaurants in Ascona auf ihn zu und erzählte ihm von einem Schweizer Paar, das im neuseeländischen Blenheim ein Weingut besitzt und dort auch ein Gourmetrestaurant führt. Das Paar sei auf der Suche nach einem Koch. Koller packte die Gelegenheit beim Schopf, «dann ging es ruckzuck und schon war ich in Neuseeland». Am Land mag er die Weite, die Freiheit. «Ich kann innerhalb einer halben Stunde von einer Bergspitze am Meer sein.» Zudem schätzt er den Platz: «Ich musste als Koch einmal eine Woche in Zürich aushelfen. Am Wochenende musste ich raus aus der Stadt, es war mir zu voll.»

2016 erfüllte er sich den Traum

Nach mehreren Jahren auf dem Weingut erfüllte er sich 2016 einen Traum: Er eröffnete eine eigene Metzgerei, in der er Schweizer Spezialitäten herstellt. Von der Olma-Bratwurst über Cervelats und Landjäger findet man bei ihm alles. «Die Neuseeländer essen die Bratwürste mit Senf», erklärt er wenig erfreut. «Am besten verkaufen sich aber die Cervelats.» Nicht alle Einheimischen wüssten allerdings, wie man sie zubereitet:

«Einmal hat sich ein Kunde beschwert, der Cervelat sei ungeniessbar. Es hat sich ergeben, dass er sie im Wasser gekocht hatte – obwohl der Cervelat ja bereits gekocht ist.»

Typisch neuseeländisch, denn die meisten Würste müssen hier vor dem Verzehr noch gekocht werden.

Peter Koller führt die Metzgerei im Einmannbetrieb. Bild: PD

Die Metzgerei führt er als Einmann­betrieb, wobei ihm zwei Schweizerinnen mit der Buchhaltung und dem Onlineauftritt helfen. Er verkauft die Waren nur im Internet und an Märkten. «Für einen eigenen Laden müsste ich nochmals eine Viertelmillion Franken in die Hand nehmen.» Die meisten Kunden seien Auslandschweizer und Neuseeländer, die in der Schweiz gelebt haben – und an den Märkten erstaunlicherweise Kinder. «Auch in Neuseeland gilt: Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.»

«Meine Pläne halten sich nie an das Abgemachte»

Nebenbei arbeitet Peter Koller in den Rebbergen. Die Gegend um Blenheim ist eine bekannte Weinregion des Landes. Der Fokus liegt allerdings auf der Metzgerei und einer Expansion. So plant er, seine Fleischwaren demnächst auch in Auckland zu verkaufen. «Zu viel planen möchte ich aber nicht. Denn meine Pläne halten sich nie an das Abgemachte», sagt er verschmitzt.

So weiss er auch nicht, ob er eines Tages wieder in der Schweiz leben möchte. «Die Schweiz ist mir nach wie vor sehr wichtig. Ich denke gerne ans Appenzellerland. Alpenbitter vermisse ich am meisten.» So lebt und pflegt er auch den Appenzeller Dialekt – «den bringt man mir nicht raus». Doch halte ihn der Betrieb in Neuseeland auf Trab, weswegen er bis jetzt auch nur zweimal in die Schweiz zurückgereist sei. Und da er so viel Zeit und Geld in den Aufbau seiner Metzgerei investiert hat, könne er dem nicht einfach so den Rücken kehren. «Aber wenn mich jemand aus der Schweiz besuchen möchte, steht meine Tür immer offen.»