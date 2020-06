«Er stand da, hat uns angegafft und sich selbst befriedigt»: Ein Exhibitionist belästigt zwei Frauen in der Nähe von Wil im Wald Erst radelte er nackt an ihnen vorbei, dann masturbierte er vor den zwei Frauen. Das berichtet der Lokalsender TVO. Die beiden Frauen verzichten auf eine Anzeige. 08.06.2020, 18.43 Uhr

(dar) Grosser Schock für zwei Frauen am Mittwoch, 3. Juni: Ein nackter Mann masturbiert in einem Waldstück in der Nähe von Wil. Dies berichtet der Lokalsender TV Ostschweiz (TVO) mit Bezugnahme auf das Newsportal Hallowil.

Nur mit T-Shirt bekleidet

Die zwei jungen Frauen haben ihren wöchentlichen Spaziergang im Wiler Naherholungsgebiet unternommen, als plötzlich ein Velofahrer an ihnen vorbeiradelte, mit T-Shirt und entblösstem Hintern. «Wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Es gibt ja auch Nacktwanderer», erzählt eine der zwei Frauen, eine 29-jährige Schwarzenbacherin, gegenüber TVO. Sie hätten nur gedacht, hoffentlich wartet er später nicht.

Er wartete. Wenig später entdeckten die beiden Frauen den Exibiotionisten auf einer Waldlichtung, nackt und masturbierend.

«Er stand da, hat uns angegafft und sich selbst befriedigt.»

Ohne Anzeige keine Untersuchung

Die beiden Frauen haben den Fall der Polizei zwar gemeldet, verzichten aber auf eine Anzeige. Aus diesem Grund könne die Polizei dem Vorfall nicht nachgehen, erklärt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber TVO. Dennoch gibt es eine Beschreibung des Täters: Der Exhibitionist sei zwischen 35 und 40 Jahre alt, rund 1.80 Meter gross und schlank.