Er baut Brücken und kämpft gegen Drohnen im Alpstein: So tickt der neue Bezirkshauptmann von Appenzell Vor gut einem Monat wurde Alfred Koller zum stillstehenden Hauptmann des Bezirks Appenzell gewählt. Der 58-Jährige ist seit 2015 im Bezirksrat, seit 2017 Mitglied des Grossen Rates. Sein Motto: «Wenn ich etwas mache, dann richtig». Claudio Weder 29.09.2020, 17.30 Uhr

«Für einen stolzen Innerrhoder wie mich ist es eine ehrenvolle Aufgabe, Hauptmann des grössten Innerrhoder Bezirks zu sein», sagt Alfred Koller. Bild: Claudio Weder

Wer Alfred Koller eine E-Mail schreibt, muss in der Regel nicht lange auf eine Antwort warten. Oft trifft diese sogar am frühen Morgen ein. Während andere noch im Tiefschlaf liegen, ist der neugewählte stillstehende Hauptmann des Bezirks Appenzell längst auf den Beinen. Ans Frühaufstehen ist er sich gewohnt: Seit bald 20 Jahren arbeitet Koller als Produktionsleiter beim Spulenhersteller Kuk Electronic AG in Appenzell. Jeden Morgen ist er um halb fünf im Betrieb. Und einmal pro Woche trifft er sich um halb sechs Uhr mit dem regierenden Hauptmann Franz Fässler, um wichtige Bezirksangelegenheiten zu besprechen.

Vor gut einem Monat wurde Alfred Koller als Nachfolger von Lydia Hörler-Koller ins Hauptmannamt gewählt. Portiert wurde er vom kantonalen Gewerbeverband. Das Amt habe ihn schon immer gereizt, sagt Koller.

«Für einen stolzen Innerrhoder wie mich ist es eine ehrenvolle Aufgabe, Hauptmann des grössten Innerrhoder Bezirks zu sein.»

Besonders gefreut habe er sich über das deutliche Wahlresultat. Er erhielt 808 von 880 Stimmen. «Das macht mich richtig stolz.»

Noch zwei Jahre «Schonfrist»

Mit der Wahl zum Hauptmann änderte sich für Alfred Koller aber zunächst nicht viel. Seit 2015 ist er im Bezirksrat, wo er bis anhin für die Ressorts Wanderwege, Flurstrassen sowie für die Naturschutzzonen zuständig war. Betrieb, Abläufe und Leute kennt er also bereits. Auch mit den Sonnen- und Schattenseiten des Amtes ist er vertraut: «Als Mitglied des Bezirksrates ist man sehr nahe beim Volk. Das bedeutet aber auch, dass man häufig direkt mit Anliegen konfrontiert wird: Dabei sind Reklamationen häufiger als Schulterklopfer.» Damit könne er aber gut umgehen.

Wie auch auf kantonaler Ebene wechseln sich im Bezirk Appenzell der regierende und der stillstehende Hauptmann im Zweijahresrhythmus ab. Bis 2022 hat Koller also noch «Schonfrist». Die Zeit bis dahin will er nutzen, um sich vorzubereiten und um herauszufinden, welche Schwerpunkte er als regierender Hauptmann setzen möchte.

Vom Plattenleger zum Produktionsleiter

Koller, der gemeinsam mit seiner Ehefrau in Appenzell wohnt, begann seine berufliche Laufbahn mit einer Hafner-Plattenleger-Lehre, später arbeitete er als Lastwagenchauffeur, dann als stellvertretender Betriebsleiter bei der Belcolor AG in St. Gallen. 2002 wechselte er zu seinem jetzigen Arbeitgeber, wo er als Teil der erweiterten Geschäftsleitung die Verantwortung über 45 Mitarbeitende hat.

Alfred Koller gibt gerne Vollgas – in seinem Beruf wie auch in der Politik. «Ich bin kein Verwalter, sondern ein Macher», sagt er. Und:

«Ich mag es nicht, wenn es irgendwo stockt.»

Das hat er in den vergangenen Jahren mehrere Male bewiesen. Als Bezirksrat hat er die Sanierung der Kesselimühlebrücke – ein Projekt, das während zwanzig Jahren brachlag – vorangetrieben und innerhalb eines Jahres zur Vollendung gebracht. Und auch beim Bau der Blättlibrücke im Jahr 2016 liess Koller nicht viel Zeit verstreichen: Zwischen der ersten Sitzung bis zur Montage des neuen Bauwerks vergingen gerade einmal sechs Monate.

Mit Bauprojekten wird sich der neue Bezirkshauptmann nun weiterhin beschäftigen müssen. Bei der Sportanlage «Schaies», die vor einem Jahr eröffnet wurde, gebe es immer noch Dinge, die man nachbessern muss, meint Koller. Als weitere «Baustellen» nennt er die Sanierung der Jugendunterkunft sowie den Neubau des Hallenbads. Und auch die eine oder andere Brückensanierung werde noch hinzukommen.

Übrigens ist Koller nicht nur im wortwörtlichen Sinne ein Brückenbauer: Seit zwei Jahren ist er Mitglied der internationalen parlamentarischen Bodenseekonferenz.

«Ich schätze den Austausch mit Parlamentsmitgliedern anderer Kantone.»

2022 wird er Grossratspräsident

Auch im Grossen Rat, dem er seit 2017 angehört, versteckt sich Koller nicht. So ist er nicht nur Initiant des Drohnenverbots – welches im Januar 2021 in Kraft treten soll –, sondern machte sich auch für ein Park-and-Ride-Angebot am Bahnhof Appenzell stark und trieb die Sanierung der Kaubadweiher voran. «Wenn ich etwas mache, dann richtig», lautet sein Motto.

Schon jetzt freut sich Koller auf das Jahr 2022. Er wird dann nicht nur regierender Hauptmann von Appenzell, sondern, sofern alles rund läuft, auch noch Grossratspräsident. «Damit werde ich den Höhepunkt meiner politischen Karriere erreicht haben.» Wie es der Zufall will, feiert Koller im Jahr 2022 zudem seinen 60. Geburtstag.