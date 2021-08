Ostschweizer reagieren auf Taliban-Machtübernahme

Reaktionen Afghanistan Enttäuschung, Ohnmacht, Wut: Ostschweizer mit afghanischen Wurzeln reagieren auf Taliban-Machtübernahme Kabul ist gefallen. Nach über 20 Jahren ist Afghanistan seit Sonntag wieder in den Händen der Taliban. Auch Ostschweizer mit Bezug zu Afghanistan sind geschockt – vor allem aber enttäuscht. Pascal Keel 16.08.2021, 18.45 Uhr

Tausende Afghanen versuchen die Hauptstadt Kabul nach dem Machtumsturz der Taliban über den Internationalen Flughafen Kabuls zu verlassen. Bild: Getty

Es sind dramatische Szenen, die sich derzeit in der afghanischen Hauptstadt abspielen. Die Machtübernahme der Taliban kommt weitaus schneller als erwartet. Tausende Afghaninnen und Afghanen versuchen derweil, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Die Geschäfte in der Stadt sind geschlossen – die Grenzen zu den Nachbarländern ebenfalls. Die Ostschweizerin und ursprüngliche Afghanin Leila Akbarzada muss mit Schrecken beobachten, wie ihr Land ins Chaos verfällt.

Sorge um Verwandte und Landsleute

Leila Akbarzada hat afghanische Wurzeln. Bild: PD

Für die Arbonerin Leila Akbarzada waren die letzten Tage eine emotionale Zeit. Ihr Vater, ein afghanischer Geschäftsmann, reiste im Sommer 1973 in die Schweiz und lernte dort Leilas Mutter kennen. Kabir Akbarzada blieb in der Schweiz, die Beiden heirateten und zogen vier Kinder gross, darunter Leila Akbarzada. Leila Akbarzada wuchs in der Schweiz auf; trotzdem blieb sie ihren Wurzeln treu und reiste 2015 selbst in das Land ihres Vaters. Umso schmerzhafter treffen sie nun die niederschmetternden Nachrichten, die täglich aus Afghanistan eintreffen:

«Ich sehe, wie ganze Städte zerstört werden. Es regt mich auf.»

Trotz all der Warnungen der Experten und der NGOs habe man einfach zugeschaut und nun leide einmal mehr die Zivilbevölkerung, die eigentlich gar nichts dafür könne. «Der Grossteil der Bevölkerung wird nun doppelt im Stich gelassen, nicht nur von der internationalen Gemeinschaft, sondern auch von der eigenen korrupten Regierung», sagt Akbarzada. «Die Leute müssen einmal mehr in Gefahr leben und verlieren ihre Liebsten.»

Sorgen bereitet Akbarzada auch die Tatsache, dass sich viele ihrer Verwandten in Kabul befinden, daher steht sie in ständigen Austausch mit ihrer Tante. Ihr und den restlichen Verwandten gehe es so weit gut, bestätigt sie. Allerdings könnten sie derzeit nicht auf die Strasse und alle Geschäfte seien zu. Sie seien in der Stadt eingesperrt. «Die ganze Situation ist sehr ungewiss im Moment, das ist der grösste Stress für mich.» Sie versuche Hilfe anzubieten, wo es nur gehe, allerdings sei das im Moment äusserst schwierig:

«Man befindet sich gewissermassen in dieser westlichen Blase und ist machtlos.»

Hilfsprojekte unter den Taliban unmöglich

Peter Looser ist Arzt und Präsident der «Ostschweizer Hilfe für Afghanistan». Bild: PD

Machtlos fühlt sich auch Arzt Peter Looser, Präsident der Organisation Ostschweizer Hilfe für Afghanistan (OHA). Die OHA wurde 1986 gegründet und hat seither diverse Wohltätigkeitsprojekte in vom Krieg gezeichneten Regionen Afghanistans unterstützt. «Wir sind überrascht von der Dynamik des ganzen Geschehens. Es ist einfach eine sehr unglückliche Situation», sagt Looser, der selber schon in Afghanistan war und bei Hilfsprojekten mitgeholfen hat.

Er habe versucht, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, sagt Looser, allerdings herrsche in ganz Afghanistan derzeit eine Art Informationsblockade. Für seine Organisation bedeute der plötzliche Machtwechsel, dass Projekte, die ohnehin schon durch die Covid-19 Pandemie erschwert wurden, in Zukunft unmöglich realisiert werden können:

«Die Nabelschnur ist durchgeschnitten und niemand weiss, wie es weiter gehen wird.»

Looser hofft nun, dass möglichst viele Gefährdete es aus dem Land herausschaffen. Leila Akbarzada hofft indes, dass der Machtwechsel doch irgendwie ruhig über die Bühne geht und ihre Verwandten weiter in Sicherheit bleiben können. Was jedoch für alle Beteiligten bleibt, ist die ständige Ungewissheit.