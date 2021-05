ENERGIEVORLAGE Am 13. Juni stimmt die St.Galler Bevölkerung über zusätzliche Förderbeiträge ab: Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu Das St.Galler Stimmvolk entscheidet über einen zusätzlichen Nachtragskredit von 17,2 Millionen Franken für die Umsetzung von Förderungsmassnahmen aus dem neuen Energiekonzept 2021–2030. Der Nachtragskredit wird durch Bundesbeiträge im Umfang von rund 25 Millionen Franken ergänzt. Christoph Zweili 25.05.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen stehen 30 Millionen Franken für den Austausch von fossilen Heizungen bereit. Bild: Nana do Carmo

Als Zeichen, dass die von der Schweiz eingegangenen Verpflichtungen sinngemäss auch für den Kanton St.Gallen gelten, hat der Kantonsrat am 13. Juni 2019 das Pariser Klimaabkommen mehrheitlich als verbindliche Grundlage für die kantonale Klima- und Energiepolitik anerkannt.

Um die klimapolitischen Ziele im Kanton St.Gallen zu erreichen, sind allerdings zusätzliche Anstrengungen nötig: Noch immer machen Heizöl, Erdgas und fossile Treibstoffe rund zwei Drittel der Energie aus, die im Kanton St.Gallen verbraucht wird. Der Elektrizitätsbedarf liegt bei rund 25 Prozent des gesamten Energiebedarfs, etwas mehr als 60 Prozent des Stroms stammen aus Kernkraftwerken. Damit hat der Kanton die Ziele bei den Kohlendioxid-Emissionen ebenso deutlich verfehlt wie die Schweiz als Ganzes: Weitermachen wie bisher ist mit Blick auf das Netto-Null-Ziel 2050 beim CO 2 daher keine Option.

Die Ausgangslage

Die Basis für die St.Galler Klima- und Energiepolitik in den nächsten zehn Jahren legt das Energiekonzept 2021 bis 2030, erarbeitet mit einer breiten Allianz aus Gemeinden, Industrie und Gewerbe, Umweltverbänden sowie Organisationen aus dem Energie- und Gebäudebereich. Das Energiekonzept setzt fünf Schwerpunkte mit insgesamt 16 Massnahmen in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Wirtschaft. Der Kanton will die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen des Konzepts mit Fördergeldern an Private und Unternehmen in der Höhe von 84,3 Millionen Franken unterstützen.

Rund die Hälfte der Gelder – 42,2 Millionen Franken – sollen bis 2025 eingesetzt werden. Davon hat der Kantonsrat 25 Millionen mit dem Budget 2021 bewilligt, es fehlen also noch 17,2 Millionen Franken.

Der neue Kurs

Die Energieeffizienz (minus 40 Prozent gegenüber 2010) und die Produktion von erneuerbarer Energie bei Unternehmen und der öffentlichen Hand sollen weiter gesteigert werden: Heute verbrauchen beide rund zwei Drittel der elektrischen Energie und einen Drittel der Brennstoffe. Das neue Energiekonzept will die Wärmeversorgung im Kanton stärker auf erneuerbare Energien ausrichten: So sollen 1100 Millionen Kilowattstunden erneuerbarer Wärme und Strom erzeugt und die Kohlendioxid-Emissionen auf 1,65 Millionen Tonnen gesenkt werden – das entspricht einer Halbierung des CO 2 -Ausstosses im Vergleich zum Jahr 1990. Ältere Gebäude sollen den aktuellen Standards bezüglich Wärmedämmung oder Haustechnik angepasst werden.

Regierungsrat Beat Tinner, Volkswirtschaftschef des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Der Kantonsrat

«69 Seiten Zweckoptimismus» (Grüne), «Keine mess- und überprüfbare Ziele» (SP), «Grosse Chancen verpasst» (GLP), «Sorge um den Energiemix im Kanton» (CVP/EVP), «Weist den richtigen Weg» (FDP), «Wurde der Kantonsrat bewusst von der Mitgestaltung ausgeschlossen?» (SVP): Die Bandbreite der Wortmeldungen im Kantonsrat zum neuen Energiekonzept im Dezember 2020 war gross. Volkswirtschaftschef Beat Tinner las zusammenfassend eine «mittlere Unzufriedenheit» aus den Voten zum Bericht heraus.

Zwei Wünsche brachte der Rat an: Die Regierung soll auf Geheiss des Parlaments bei kleinen Heizungsanlagen auch den erneuerbaren Energieträger Holz fördern und sie soll im Jahr 2022 über den dannzumaligen Stand der politischen Diskussion zur Stromversorgungssicherheit in der Schweiz und im Kanton St.Gallen informieren.

Der Nachtragskredit von 17,2 Millionen Franken für das Förderprogramm 2021–2025 war mit 100:7-Stimmen praktisch unbestritten.

Parolenspiegel Zum Nachtragskredit zum Förderprogramm Energie 2021–2025 haben die Ja-Parole beschlossen: SVP, CVP, FDP, Grüne, SP, EVP, GLP, EDU, IHK. (cz)

Das Anreizsystem

Das Förderprogramm arbeitet mit finanziellen Anreizen für Hausbesitzer, beispielsweise für den Ersatz von Elektroheizungen durch Wärmepumpen oder Gebäudemodernisierungen. Ausserdem erhalten sie finanzielle Beiträge, wenn sie ihre Öl- oder Gasheizung durch ein erneuerbares Heizsystem ersetzen.

Das Finanzreferendum

Der Kantonsrat hat dem Nachtragskredit von 17,2 Millionen Franken am 2. Dezember 2020 deutlich zugestimmt. Weil der Betrag aber 15 Millionen Franken übersteigt, haben die St.Gallerinnen und St.Galler das letzte Wort – am 13. Juni kommt es daher zum obligatorischen Finanzreferendum. Heisst das Stimmvolk den Nachtragskredit gut, lösen die zusätzlichen kantonalen Fördergelder Bundesbeiträge von 24,4 Millionen Franken aus.

Folgen eines Neins

Lehnen die St.Galler Stimmberechtigten die Vorlage ab, fehlen dem Kanton nicht nur die 17,2 Millionen Franken des Nachtragskredits, ihm entgehen auch die Fördergelder des Bundes in Höhe von 24,4 Millionen Franken, um die zusätzlichen Anstrengungen bei den Gebäuden, beim Verkehr und in der Wirtschaft zu unterstützen. Laut Botschaft der St.Galler Regierung ist eine Umsetzung des St.Galler Energiekonzepts 2021 bis 2030 ohne die rund 41,6 Millionen Franken «nicht möglich».