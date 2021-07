Braucht die Schweiz neue AKW? Das sagen Ostschweizer Politiker

Energiepolitik «Es drohen akute Versorgungslücken»: Was Ostschweizer Energiepolitiker zu Martullo-Blochers AKW-Forderung sagen Die Schweiz dürfe nicht aus der Atomenergie aussteigen, sonst sei ihre Stromversorgung gefährdet, warnt SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Die Meinungen von Ostschweizer Energiepolitikern hierzu gehen weit auseinander. Adrian Vögele 27.07.2021, 05.00 Uhr

Muss die Schweiz den Atomausstieg verschieben, um in den Wintermonaten genug Strom zu haben? Das AKW Leibstadt, fotografiert im vergangenen Februar. Bild: Alex Spichale

Magdalena Martullo-Blocher, Bündner SVP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das CO2-Gesetz ist abgestürzt, das Stromabkommen mit der EU in der Schwebe: Dreht jetzt der Wind in der Umwelt- und Energiepolitik der Schweiz? Manche scheinen es zu hoffen. Die Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher versetzte vergangene Woche den Grünen einen regelrechten Stromstoss, als sie im Interview mit dem «Blick» sagte, die Schweiz könne es sich nicht leisten, aus der Atomenergie auszusteigen. Bis 2035 drohe die Abschaltung aller hiesigen Atomkraftwerke. Werde deren Laufzeit nicht verlängert, seien Versorgungsengpässe und Stromausfälle die Folge. Mehr noch: Auch für die längerfristige Energiezukunft des Landes solle die Schweiz- nebst neuen Technologien wie Geothermie oder Wasserstoff – die Kernenergie wieder in Betracht ziehen.

Kurt Egger, Thurgauer Grünen-Nationalrat. Bild: Donato Caspari

Die Grünen meldeten sich sogleich mit einem Statement des Thurgauer Nationalrats Kurt Egger zu Wort: «Ein neues AKW bauen? Absurd.» Die Schweiz müsse jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien verstärken. Dafür habe sich auch das Stimmvolk ausgesprochen, als es Ja zur Energiestrategie 2050 und zum Atomausstieg gesagt habe.

Stromleitung nach Italien als Pfand im Gespräch mit der EU

Auch eine Verlängerung der Laufzeiten bei den bestehenden Atomkraftwerken kommt für Egger nicht in Frage, wie er auf Anfrage sagt. «Natürlich wird die künftige Stromversorgung eine Herausforderung.» Die Schweiz müsse darauf fokussieren, künftig auch mehr Winterstrom herzustellen. Doch das gehe auch ohne Kernenergie. Dass etwa Fotovoltaikanlagen im Winter kaum Strom liefern würden, stimme nicht. «Sie leisten auch dann noch rund 50 Prozent.» Das Potenzial für den Ausbau beim Solarstrom sei sehr gross. «Nicht nur an Häuserfassaden, sondern zum Beispiel auch an Staumauern.» Mit dem Ersatz von Elektroheizungen und Boilern allein könne die Schweiz ein ganzes AKW einsparen.

Was den Importstrom aus der EU angeht, so stellt zwar auch Egger fest, dass sich die Situation zuspitzt:

«Wir müssen mit der EU wieder ins Gespräch kommen.»

Aber die EU habe durchaus auch Interesse an einer Einigung mit der Schweiz beim Thema Strom – etwa wegen der Transitleitungen nach Italien, das seinerseits auf Importe angewiesen sei. Insgesamt, so Egger, sei Martullos AKW-Vorschlag «ein Sturm im Wasserglas», mit grosser Wirkung dank der Sommerflaute.

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Ohne Verlängerung drohen Versorgungslücken»

Allerdings: Martullo ist mit ihrer Warnung nicht allein. Nicolo Paganini (Die Mitte/SG), ebenfalls Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Umwelt und Energie, sagt:

«An der Verlängerung der Laufzeit der Schweizer Kernkraftwerke führt wohl kein Weg vorbei. Wenn wir das jetzt nicht in die Wege leiten, dann drohen uns in den 2030er-Jahren akute Versorgungslücken.»

Das Volk habe zwar Ja gesagt zum Atomausstieg. «Konkret bedeutet das aber, dass keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden dürfen. Die bestehenden dürfen weiterlaufen, sofern die Sicherheitsstandards erfüllt sind.» Die Betreiber der Kernkraftwerke bräuchten jetzt Anreize, um in die Sicherheit zu investieren.

«Auch wenn der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien zunimmt und der Ausbau noch massiv beschleunigt wird: Er würde mindestens in einer Übergangsphase nicht ausreichen, um unseren künftigen Bedarf zu decken, wenn die Kernenergie wegfiele», sagt Paganini. Und gerade mit Blick auf die CO2-Emissionen sei es sinnlos, wenn die Schweiz ihre eigenen Kernkraftwerke abschalte, dann aber zumindest teilweise auf Importstrom aus fossilen Energien im Ausland angewiesen sei. «Auf Importe zu zählen, ist so oder so heikel, weil auch die EU ihren Anteil an Atom- und Kohlestrom reduzieren will. Wenn Stromknappheit herrscht, werden die EU-Länder zuerst sich selber mit Strom versorgen – und zwar unabhängig davon, ob es ein Stromabkommen der Schweiz mit Brüssel gibt und was dort drinsteht.»

Ein neues Kernkraftwerk? «Bis dahin würden Jahrzehnte vergehen»

Die Abschaltung der Kernkraftwerke ist laut Paganini auch deshalb vorerst nicht realistisch, weil die Wasserkraft, die in der Schweiz auch für die Speicherung von Energie für die Wintermonate einen Beitrag leistet, hart umkämpft ist.

«Schon der Weiterbetrieb mancher bestehender Kraftwerke ist im Zuge der Neukonzessionierung wegen des Widerstands aus Umweltschutzkreisen unsicher.»

Neue Wasserkraftprojekte hätten es erst recht schwer. Andere Technologien zur Speicherung von Energie seien noch zu wenig weit fortgeschritten, zu teuer und zu wenig effizient. Es sei aber besser, die Anstrengungen in diesen Bereichen zu verstärken, als an ein neues Kernkraftwerk zu denken, sagt Paganini. «Dies nur schon aus Zeitgründen. Bis ein neues Kernkraftwerk steht – wenn es denn nicht vollends blockiert wird – würden Jahrzehnte vergehen.»

Gaskraftwerk als Notlösung

Besser findet Paganini auch Martullos Vorschlag, ein Schweizer Gaskraftwerk für Notfälle zu erstellen. «Man müsste sich das vorstellen wie eine Art Notstromaggregat für die ganze Schweiz – falls die Versorgung aus anderen Stromquellen nicht mehr ausreicht, würde das Gaskraftwerk bei einer sogenannten Dunkelflaute im Spätwinter für wenige Stunden oder einige Tage in Betrieb genommen. Diese Option sollten wir ernsthaft diskutieren.»

Egger hingegen erteilt auch dieser Notlösung eine Absage. Sie basiere auf fossilem Brennstoff und sei obendrein viel zu teuer. Auch wehrt er sich gegen den Vorwurf, die Grünen würden die Wasserkraft bremsen. «Wir sind tendenziell dafür, dass man bestehende, grössere Kraftwerke erneuert und ausbaut.» Der Bau von vielen kleinen Wasserkraftwerken sei hingegen nicht sinnvoll – die Strommengen seien zu gering und der ökologische Schaden vergleichsweise zu gross.