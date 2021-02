ENERGIEGESETZ «Im Kanton St.Gallen möchte man seitens der Verwaltung am liebsten keine Gasheizungen mehr zulassen»: St.Galler Gasversorger drohen mit Gang ans Gericht Das Energiegesetz des Kantons St.Gallen steht von Beginn weg unter einem unglücklichen Stern: Bei der Ausarbeitung der Verordnung drohen die Gasversorger nun gar mit dem Gang ans Bundesgericht. Auch die FDP läuft Sturm. Christoph Zweili 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton St.Gallen können bisherige fossile Heizungen (Öl oder Gas) nicht mehr einfach eins zu eins ersetzt werden. Bild: Nana do Carmo

Kein Wunder, liegen die Nerven blank. Es geht um handfeste monetäre Interessen: Der VI. Nachtrag zum Energiegesetz im Kanton St.Gallen greift erstmals auch in den Bestand ein. Umstritten war und ist insbesondere der Ersatz der fossilen Heizungen in Häusern, die vor den 1990er-Jahren gebaut und nie energetisch erneuert wurden – im Kanton St.Gallen sind das immerhin rund 40 Prozent der Wohngebäude. FDP und SVP, der Hauseigentümerverband und der kantonale Gewerbeverband hatten bereits 2018 bei der Vernehmlassung zum Gesetz mit Rückweisung an die Regierung gedroht.

Inzwischen ist das Energiegesetz im September 2020 vom Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit verabschiedet worden, die Referendumsfrist verstrich am 16. November 2020 ungenutzt. Das angepasste Energiegesetz ist zwar kein grosser Wurf, entspricht aber immerhin dem neusten Stand der Technik – mit dem Tenor: Der Energiebedarf für Heizen, Warmwasser, Lüftung und Klima soll so gering wie möglich gehalten werden. Aktuell arbeitet eine Arbeitsgruppe des Baudepartements an der zugehörigen Verordnung, welche die Details und die Umsetzung des revidierten Gesetzes enthalten wird. Die Regierung hat den Termin für das Inkrafttreten auf den 1. Juli 2021 festgelegt.

Virtuelle Anhörung nur in kleinem Kreis?

Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie Wattwil. Bild: PD

So weit, so normal – möchte man meinen. Rund um die Vernehmlassung zur Verordnung zum Energiegesetz bis zum 19. Februar schiessen nun allerdings erneut Gerüchte und Spekulationen ins Kraut. Zur virtuellen Anhörung zur Verordnung im Januar sei allerdings nur ein sehr eingeschränkter Kreis eingeladen gewesen, sagt Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG in Wattwil, eines lokalen Gasversorgers mit 4500 Erdgas- und Biogaskunden. «Viele Gemeinden haben davon nichts gewusst.»

Weitere Quellen wollen wissen, dass es entgegen den üblichen Gepflogenheiten keine sogenannte «Nulllesung» in der Regierung gegeben habe und auch keine Mitberichte aus den andern Departementen.

Bauchefin Susanne Hartmann (CVP) in der Junisession des St.Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Das Baudepartement verneint auf Anfrage, dass es zu Unregelmässigkeiten beim VI. Nachtrag zum Energiegesetz gekommen ist. Das Departement von Bauchefin Susanne Hartmann habe das Finanz- und das Volkswirtschaftsdepartement, die Staatskanzlei wie auch weitere kantonale Stellen zum Mitbericht eingeladen. Die Nulllesung in der Regierung und die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens hätten am 21. August 2018 stattgefunden.

FDP-Vorschlag verschwindet spurlos

Das angepasste Gesetz schreibt vor, dass bisherige fossile Heizungen (Öl oder Gas) neu nicht mehr einfach eins zu eins ersetzt werden können. «Neu muss eine bisher rein fossil betriebene Heizung einen Anteil erneuerbarer Energie von 20 Prozent enthalten», sagt Zysset. Für Liegenschaften, welche mit Gas beheizt werden, wurde die Möglichkeit geschaffen, den vom Gesetz geforderten erneuerbaren Anteil mit Biogas zu decken.

Der Kantonsrat baute verschiedene Spezialregelungen ein, um schwach situierte Liegenschaftsbesitzer vor grossen Investitionen zu schützen. Die der Gasbranche nahestehende FDP-Fraktion brachte in der vorberatenden Kommission einen Vorschlag ein, der sich im Rat durchsetzte. Demnach sollen Liegenschaftsbesitzer mit den Zusatzkosten nicht auf einmal belastet werden, sondern über die gesamte Betriebsdauer der Heizung (als Betriebskosten), wie es laut Zysset heute in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen möglich ist.

Das heisst ausgedeutscht: Der Hausbesitzer kann eine Erklärung des Energielieferanten einreichen, in der dieser die Lieferung von 20 Prozent erneuerbarem Gas während der gesamten Betriebsdauer gewährleistet. «Im aktuellen Verordnungsvorschlag ist davon allerdings nichts mehr zu finden», sagt Zysset, der für die zwölf Gasversorger im Kanton St.Gallen spricht, die meisten organisiert als Gemeinde- und Stadtwerke.

«Im Kanton St.Gallen möchte man seitens der Verwaltung am liebsten keine Gasheizungen mehr zulassen.»

Dass die Gasversorger im Kanton rund 27'000 Liegenschaften bereits heute mit einem durchschnittlichen Anteil von 9,3 Prozent erneuerbaren Biogas belieferten, werde «schlicht verkannt». Der Kanton St.Gallen lasse das Biogas bewusst nicht in seiner Klimabilanz anrechnen. Wenn man das Gesetz nicht mehr beeinflussen könne, werde die Verordnung so ausgelegt, dass Biogas für Liegenschaftsbesitzer unattraktiv werde. Der vorliegende Vorschlag sieht vor, dass die betroffenen Liegenschaftsbesitzer die Eigentumsrechte an eingespiesenem Biogas, sogenannte Biogaszertifikate, gleich beim Kauf einer Heizung für 20 Jahre erwerben müssen.

«Diese Vorleistung – bei einem Einfamilienhaus rund 8000 Franken und bei einem Mehrfamilienhaus rund 40'000 Franken – wäre eine zu grosse Hürde für die Hausbesitzer.»

Für Zysset ist klar: «Bleibt es beim jetzigen Verordnungsvorschlag, verlangen wir eine abstrakte Normenkontrolle durch das Gericht.» Würde also gerügt, dass eine Verordnung der Regierung dem übergeordneten kantonalen Gesetz widerspreche, müsste wohl Willkür geltend gemacht werden, heisst es dazu beim Kanton. Zuständig wäre direkt das Bundesgericht.

Auch die FDP schiesst scharf

Christoph Graf, FDP-Geschäftsführer. Bild: PD

Auch die FDP des Kantons St.Gallen schiesst im Rahmen der Vernehmlassung bis zum 19. Februar ungewohnt scharf: Gleich mehrere Artikel im Verordnungsentwurf würden im Entwurf zur Verordnung «gesetzeswidrig» umgesetzt. «Darunter die von der FDP eingebrachte Härtefallklausel», sagt Geschäftsführer Christoph Graf. «Das Amt für Wasser und Energie foutiert sich um die Debatte im Kantonsrat und damit um die Vorgaben des Gesetzgebers.»

Ein Härtefall bestehe demnach nur noch für Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen – ein Kriterium, das bereits in der vorberatenden Kommission «klar verworfen» worden sei. Im Rat sei auch von einer Prüfung im Einzelfall auf Tragbarkeit, der Sanierung von Liegenschaften von älteren Liegenschafteneigentümern in wirtschaftlich einfachen Verhältnissen, von Alleinerziehenden und bevorstehendem Abbruch die Rede gewesen. «Davon ist im Entwurf der Verordnung nun nichts mehr zu finden.»

Samuel Peter, Generalsekretär Baudepartement Kanton St.Gallen. Bild: PD

Der VI. Nachtrag zum Energiegesetz sei die Grundlage für die Arbeit des Baudepartements, hält Generalsekretär Samuel Peter zur Kritik fest. Man stütze sich bei der Erarbeitung der Verordnung auf die Botschaft der Regierung, die Unterlage der vorberatenden Kommission und die Beratungen im Kantonsrat. Auf die unmittelbaren Vorwürfe der Gasversorger und der FDP geht Peter nicht ein. Er hält nur fest: Die Regierung werde nach Prüfung der schriftlichen Äusserungen in der Vernehmlassung – gestützt auf den Erlass des Kantonsrats und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben – eine Verordnung erlassen, «die für Bewilligungsbehörden vollziehbar und für Bauwillige umsetzbar ist».