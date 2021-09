Stimmen über Projektabbruch Fernwärme Untereggen

Energie «Viele Bürger haben Angst vor der Abhängigkeit von einem Gemeinschaftswerk»: Projekt Fernwärme in Untereggen endgültig abgebrochen Aus und vorbei. Nach langer Ungewissheit ist klar: Das Fernwärmeprojekt der Gemeinde Untereggen kommt nicht zu Stande. Auch im reduzierten Versorgungsgebiet konnten nicht genügend Interessenten gefunden werden. Gemeinde und Bürger äussern sich über die Gründe für das Scheitern des Grossprojekts. Pascal Keel Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Wärmeverbund? Fehlanzeige. Viele Untereggerinnen und Unteregger bevorzugen ein eigenes Heizsystem.

Bild: Michel Canonica

Es ist der endgültige Todesstoss für das langjährige Projekt Fernwärme der Gemeinde Untereggen. Zuletzt zeigte sich der Gemeinderat noch zuversichtlich, dass das im Kerngebiet gescheiterte Grossprojekt auf kleinere Dorfgebiete verlegt und reduziert angegangen werden kann. Nun muss der Gemeinderat auch dieses Vorhaben auf Eis legen. Wie bereits im Kerngebiet sollen nicht genügend Interessenten gefunden worden sein.

Rückschlag um Rückschlag

Mit dem im Frühjahr 2020 begonnenen Projekt wollte der Unteregger Gemeinderat die Bevölkerung zum klimafreundlicheren Heizen animieren. Zusammen mit den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK) plante die Gemeinde einen zentralen Wärmeverbund, betrieben mit Biomasse aus der Region. Noch vor Projektbeginn dann der erste Rückschlag: Die SAK stieg als Betreiber aus dem Vorhaben aus. Das Fernwärmeprojekt erfüllte die hohen Renditeerwartungen der SAK nicht. Da die Gemeinde selbst keine Renditeerwartungen zu erfüllen hatte, sondern lediglich die Eigenwirtschaftlichkeit im Interesse der Nutzer erreichen wollte, entschied man sich, das Projekt alleine anzugehen und selbst zu betreiben.

In den ersten acht Monaten seit Beginn der Akquisition Anfang 2020 setzte sich die Gemeinde im Rahmen umfassender Abklärungen mit 120 Grundeigentümern im Dorf in Verbindung. Bis Ende November konnten 18 Wärmelieferverträge abgeschlossen werden. Dies war allerdings nicht genug: Eine Zwischenanalyse zeigte, dass vornehmlich an den Rändern des Versorgungsgebiets Verträge abgeschlossen werden konnten. Dies sei für das Projekt ungünstig, da die Anschlussdichte für einen wirtschaftlich geführten Betrieb entscheidend sei, wie die Gemeinde Untereggen in einer Mitteilung am 6. November 2020 schrieb.

Aufgrund dessen entschied sich der Gemeinderat, das Projekt in den Gebieten westlicher Mittlerhof und Hinterhof und im Gewerbegebiet Böhler reduziert weiterzuverfolgen. Dass nun auch in diesem Gebiet das Interesse am Vorhaben gefehlt hat, erklärt sich Gemeindeschreiber und Projektleiter Norbert Näf wie folgt:

«Viele Bürger haben Angst vor der Abhängigkeit von einem Gemeinschaftswerk.»

Zudem sei der Wunsch nach einer eigenen Heizung bei vielen Hauseigentümern einfach zu gross. Vielleicht hätte man vor vier Jahren grössere Chancen auf Erfolg gehabt.

Unteregger Gemeindeschreiber Norbert Näf. Bild: Hanspeter Schiess

Der Gemeinderat könne für sich wenigstens in Anspruch nehmen, dass er bei vielen Grundeigentümern das Bewusstsein für erneuerbare Heizenergie geschärft habe. Seit Projektstart hätten sich im ursprünglichen Einzugsgebiet des Fernwärmeprojektes bereits 23 Heizungseigentümerinnen und -eigentümer für den Ersatz ihrer Ölheizung durch eine Wärmepumpe entschieden.

Der Abbruch des vielversprechenden Projekts sei dennoch enttäuschend: «Wir haben eine Chance verpasst. Für die Natur, für saubere Luft und für ein fortschrittliches Untereggen.» Letztendlich müsse man den Willen der Bürger allerdings akzeptieren und respektieren, so Näf.

«Zu schleppend vorangegangen»

Auch unter den Untereggern macht sich Enttäuschung über das verpasste Projekt breit. Einige Bürger äussern sich kritisch gegenüber der Gemeinde. Für einen Betriebsführer im Gewerbegebiet Böhler, der anonym bleiben möchte, habe es schlussendlich nicht am Projekt selber, sondern an dessen Umsetzung gelegen. Der Idee eines Fernwärmesystems in Untereggen sei er nicht abgeneigt gewesen –ganz im Gegenteil: Er wäre sogar bereit gewesen, das System in seinem Betrieb zu nutzen. Auch die Energiekosten wären seiner Ansicht nach marktgerecht gewesen. Dass das Projekt nicht zum Fliegen kam, habe vor allem damit zu tun, dass seitens der Gemeinde zu wenig gemacht wurde.

Lange Zeit habe man nichts gehört vom Projekt. Und wenn die Gemeinde Gespräche mit Vertragspartnern geführt habe, dann nur halbpatzige:

«Man ist etwas stiefmütterlich auf die Leute zugegangen.»

Aus seiner Sicht hätte man aktiver sein müssen, so der Unteregger Gewerbeleiter. Lange Zeit sei das Projekt nur schleppend vorangegangen. Mit der Zeit hätten die Leute dann die Geduld verloren und ihre alten Ölheizungen selbst durch Wärmepumpen ersetzt.

Die geplanten Umrisse des reduzierten Versorgungsgebiets der Fernwärme Untereggen. Bild: PD

Alles Mögliche unternommen

Ein anderer Leiter eines Gewerbes im besagten Gebiet, der ebenfalls nicht erwähnt werden will, behauptet, dass man ihn gar nie auf das Projekt angesprochen habe. Grundsätzlich habe auch er die Idee eines Wärmeverbundes in Untereggen gut gefunden. Der Ausstieg der SAK habe aber schon früh gezeigt, dass das Projekt nicht rentieren würde. Seiner Meinung nach sei die Gemeinde das Projekt etwas zu optimistisch und zu wenig fundiert angegangen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung beteuert die Gemeinde Untereggen indes, auch im Gewerbegebiet sämtliche Liegenschaftseigentümer, die für das Projekt in Frage kamen, angefragt zu haben. Da die Person anonym Stellung nimmt, kann die Gemeinde die Behauptung nicht überprüfen und sich daher nicht weiter dazu äussern. Man versichert zudem, dass die Gemeinde alles Mögliche unternommen habe, dieses Ziel zu erreichen.