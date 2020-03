Kommentar Coronakrise: Endlich zeigt die St.Galler Regierung Führungsstärke Die St.Galler Regierung ergänzt das Unterstützungsprogramm des Bundes mit einem Massnahmenpaket mit Fokus auf die KMU. Das ist psychologisch geschickt. Andri Rostetter 24.03.2020, 17.40 Uhr

Andri Rostetter Bild: Ralph Ribi

Von einer Regierung erwartet man, dass sie in einer Krise rasch, entschlossen und besonnen reagiert. Sie soll weder zögern noch in Aktivismus verfallen. Sie soll das Volk nicht warten lassen und nicht mit wolkigen Floskeln abspeisen. Wie das geht, hat der Bundesrat in den vergangenen Tagen gezeigt. Die klaren Ansagen aus Bern haben wohl entscheidend dazu beigetragen, dass die Solidarität sich schneller ausbreitete als das Virus selber.