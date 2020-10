«En guete Winter, bliibed gsund»: Wie Wanderer und Wirte im «Plattenbödeli» den letzten schönen Sonntag im Alpstein erlebten

Corona in Appenzell Ausserrhoden: Zweithöchste Alarmstufe wurde erreicht

Appenzell Ausserrhoden hat die Coronamassnahmen auf Montag verschärft. Ab sofort gilt die erweiterte Maskenpflicht, Veranstaltungen ab 50 Personen werden verboten. Damit herrschen in Ausserrhoden strengere Bedingungen als in den Nachbarkantonen. Grund für dieses Vorgehen: Die Kapazitäten in den Spitälern sind ausgeschöpft.