«Charakterlich nicht geeignet»: Gemeinde Grub SG verweigert Wirtepaar das Patent für den «Hirschen» Schon seit einem halben Jahr sucht der Besitzer des «Hirschen» nach einem Pächter. Endlich hatte er ein Wirtepaar gefunden. Aber dann machte ihm die Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. Melissa Müller 16.07.2020, 05.00 Uhr

Am Wochenende hätte die «Aatrinkete» gefeiert werden sollen. Doch der «Hirschen» bleibt geschlossen. Bild: Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Ortstermin in st. gallisch Grub: Da hat man mit dem neuen Wirtepaar des «Hirschen» abgemacht und will es für die Zeitung porträtieren. Doch niemand öffnet die Tür. «Geschlossen» steht auf einer Tafel.

Dabei wollten die Pächter am Wochenende zur «Aatrinkete» laden. Daraus wird nichts, wie Hausbesitzer Bruno Bischof sagt. «Sie warten auf die Wirte? Da geht es Ihnen gleich wie mir.» Die Gemeinde habe dem Pächter das Wirtepatent nicht ausgestellt. Im Dorf wird gemunkelt, das Paar habe finanzielle Probleme. «Ich hätte ihnen gern eine Chance gegeben», sagt Bischof.

Die verwaiste Dorfbeiz verfügt über einen kleinen Gartensitzplatz. Bild: Ralph Ribi

Wirtepaar plante grosses Eröffnungsfest

Einen Tag später ist die Wirtin telefonisch erreichbar. «Die Gemeinde will uns nicht», sagt die 49-Jährige, die in Rorschach ein Lokal betreibt.

«Das hat uns das Herz gebrochen.»

Sie hatten schon alles gepackt für einen Neuanfang. Zudem hatten sie ein zweitägiges Eröffnungsfest mit Livemusik geplant und 2500 Franken investiert. «Die T-Shirts mit der Aufschrift ‹Hirschen Grub› sind schon gedruckt», sagt sie. «Wir hatten uns wahnsinnig gefreut.»

Die Gemeinde habe ihnen einen Brief geschickt. Und das Patent mit der Begründung «charakterlich nicht geeignet» verweigert. Dabei haben sie den Gemeindepräsidenten noch nie getroffen.

Alkoholisiert am Steuer erwischt

An mangelnder Erfahrung könne die Absage nicht liegen: Sie sei in einem Restaurant aufgewachsen und seit ihrer Jugend im Service tätig. Ihr Partner habe als Chefkoch in einem Altersheim in den Töpfen gerührt.

Die Wirtin erwähnt, dass ihr Partner einen Eintrag im Strafregister habe, weil er einmal alkoholisiert Auto gefahren sei. «Das passiert doch jedem einmal», meint sie. Zum Glück könne sie ihr altes Lokal und ihre Wohnung behalten.

«Ich musste schauen, dass ich nicht auf der Strasse lande.»

Jeder Wirt muss eine Bewilligung bei der Gemeinde einholen

Laut Walter Tobler, Präsident der Gastro St.Gallen, ist es vielen Wirtinnen und Wirten nicht bewusst, dass sie bei der Gemeinde ein Gesuch für ein Patent stellen müssen. «Das ist meistens eine reine Formsache.»

Walter Tobler, Präsident der Gastro St.Gallen. Urs Bucher (12. Januar 2017)

Der Bewerber muss belegen, dass er einen Mietvertrag hat und dass er handlungsfähig und charakterlich geeignet ist, ein Restaurant zu führen. Auch Kenntnisse in Lebensmittelhygiene und Suchtprävention werden vorausgesetzt.

Walter Tobler wundert sich, dass das Wirtepaar schon in ein Eröffnungsfest investiert hat. «Das würde ich erst machen, wenn ich einen unterschriebenen Mietvertrag und ein gültiges Patent in der Tasche habe.» Merkwürdig finde er auch, dass die Pächter so kurz vor der Eröffnung abgesagt haben.

«Vielleicht war grenzenloser Optimismus im Spiel, dass es irgendwie schon klappen würde.»

Dass die Gemeinde Eggersriet-Grub einem Pächter kein Patent erteile, sei ungewöhnlich, meint Tobler. Die Geschichte rieche nach Ärger. «Wenn Alkohol im Spiel ist oder gar eine Verschuldung, könnte das ein Knackpunkt sein.» Die Gemeinde schaue genau hin.

Die Gemeinde nimmt keine Stellung

Gemeindepräsident Roger Hochreutener will auf Anfrage nicht detailliert Stellung nehmen zum laufenden Rechtsmittelverfahren. Um die Privatsphäre der Antragsteller nicht zu verletzen, wie er sagt. Zudem steht er unter Schweigepflicht.

Gemeindepräsident Roger Hochreutener. (5. Juni 2018) Urs Bucher

«Es ist ein seltener Fall», sagt Hochreutener nur. «Die meisten Leute mit einem schwierigen Hintergrund reichen gar nicht erst einen Antrag ein. In der Regel wissen sie, dass das nicht gut geht.» Es sei nicht nachhaltig, «wenn wir ihnen ein Patent ausstellen und zwei Monate später der Kollaps kommt.» Und: «Wir sahen schon von weitem, dass das in die Hose geht.»

Das Wirtepaar hätte nun noch die Möglichkeit, beim Kanton Rekurs einzureichen. Das wollen sie aber nicht tun. «Was bringt es mir zu streiten?», sagt die Wirtin. Wenn es böses Blut gebe in einem so kleinen Dorf und man die Gemeinde gegen sich habe, würden die Turnvereine nicht ins Lokal kommen, befürchtet sie.

«Es nimmt mich wunder, ob sie wieder ein Pärchen finden für diese Beiz.»

Vielleicht gebe es bald auch im «Hirschen» Pizza oder Kebab, «wie überall».

Hausbesitzer Bruno Bischof sucht jetzt mit Hochdruck nach einem neuen Pächter. Er habe bereits zwei Interessenten für das Restaurant mit Festsaal, Wirtewohnung und lauschigem Gartensitzplatz.

Das Restaurant Hirschen wartet auf einen Pächter. Bild: Ralph Ribi

Er wünscht sich, dass die einzige Dorfbeiz bald wieder belebt wird. Das hofft auch Gemeindepräsident Hochreutener. «Wirten ist ein knallhartes Business», sagt er. Natürlich sei es nicht einfach, im abgeschiedenen Dörfchen Grub eine Beiz zu führen, fernab vom Durchgangsverkehr. Doch Ursula und Amedeo Polcari, die vorherigen Betreiber, hätten bewiesen, dass es möglich ist.

Mehr zum Thema Der «Wienerberg»-Wirt verschwand über Nacht Mario Götze hätte anfangs Mai das St.Galler Traditionslokal «Wienerberg» übernehmen sollen. Doch am Tag der Eröffnung hat sich der Deutsche aus dem Staub gemacht. Jürg Ackermann 28.06.2019