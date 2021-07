Eisenbahn Im Video: So sehen die acht schönsten Zugstrecken der Ostschweiz aus dem Führerstand aus Eine Zugreise muss nicht nur Mittel zum Zweck sein. Auf diesen Strecken in der Ostschweiz ist die Fahrt schon ein Spektakel. Ruben Schönenberger 27.07.2021, 19.55 Uhr

Von Altstätten nach Gais im offenen Aussichtswagen: Eine der acht schönsten Zugstrecken der Ostschweiz. Bild: PD

Mit dem RE3481 von Ziegelbrücke nach Walenstadt

Man könnte versucht sein, die 15-minütige Fahrt von Ziegelbrücke nach Walenstadt auf einem Sitzplatz in Fahrtrichtung rechts zu unternehmen. Schliesslich scheint das Panorama im Talboden nach Verlassen des Bahnhofs Ziegelbrücke hier vielversprechender als links. Doch der Zug taucht schon nach kurzer Fahrt in den Kerenzerbergtunnel ein. Wenn er diesen kurz vor dem Bahnhof Mühlehorn verlässt, eröffnet sich auf der linken Seite ein traumhafter Blick auf den Walensee.

Dem See folgt die Zuglinie dann direkt am Ufer bis kurz vor Walenstadt. Wer die Strecke mit dem RE3481 absolvieren möchte, kann schon in Zürich zusteigen oder nach Walenstadt über Sargans, Bad Ragaz und Landquart nach Chur weiterfahren. Alternativ kann die Fahrt auch mit der S4 unternommen werden. Diese ist als Ringzug konzipiert und fährt in rund drei Stunden einmal um den Kanton St.Gallen.

Mit dem Voralpen-Express von St.Gallen nach Rapperswil

Wer es sich auf der Reise von St.Gallen nach Rapperswil nicht schnell genug bequem gemacht hat, verpasst womöglich das erste Highlight der Strecke: Schon nach knapp vier Minuten Fahrt überquert der Voralpen-Express das Sitterviadukt, mit 99 Metern Höhe die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz. Die Brücke gehört zu den Kulturgütern von nationaler Bedeutung und ist damit Teil des Kulturerbes der Schweiz.

Weiter geht die Fahrt dem Gübsensee entlang nach Herisau. In Fahrtrichtung links taucht bald nach dem ausserrhodischen Hauptort der Säntis auf. Die Reise führt weiter ins Neckertal mit seiner sanften Hügellandschaft. Hier lohnt es sich eher, rechts zu sitzen, um das satte Grün der Wiesen zu bestaunen.

Am Ende des Neckertals taucht der Zug in den Wasserfluhtunnel ein. An dessen Ausgang sollte man nach Möglichkeit die Seite wieder wechseln und links sitzen, um das Panorama durchs Thurtal bis hinauf zu den Churfirsten zu bewundern. Nach dem Knotenpunkt Wattwil folgt der längste Tunnel der Voralpen-Express-Strecke, der Rickentunnel. Hat man seine 8603 Meter hinter sich gebracht, erblickt man schon bald den Zürichsee, dessen Ufer der Zug bis nach Rapperswil folgt. Wer mag, kann im Zug sitzen bleiben und über den Seedamm nach Pfäffikon und weiter nach Arth-Goldau und Luzern fahren.

Das nachfolgende Video zeigt die Strecke aus der Perspektive des Lokführers, aufgenommen 2018. Wer es lieber etwas historischer mag, klickt hier und sieht die Strecke ab Luzern, wie sie 1993 ausgesehen hat. Der Bahnhof Rapperswil kommt nach einer Stunde und zehn Minuten ins Bild.

Mit der S8 (Seelinie) von Romanshorn nach Steckborn

Die S8 ist zugegebenermassen nicht überall beliebt. Das Rollmaterial ist nicht das komfortabelste und die Fahrt kann wegen der vielen Halte ewig erscheinen. Letzteres kann egal sein, wenn man nirgends hin muss, sondern nur irgendwo hin will. Für Ersteres entschädigt die Aussicht dieser als Seelinie vermarkteten Strecke.

Um die Aussicht zu geniessen, sollte man sich in Fahrtrichtung rechts hinsetzen. Auf dieser Seite sieht man den Bodensee fast die ganze Fahrt über – zuerst den Obersee bis Kreuzlingen, danach den Untersee bis Steckborn.

Wer mag, kann die S8 schon in St.Gallen besteigen oder bis Stein am Rhein und weiter nach Schaffhausen sitzen bleiben. Gleich nach Feuerthalen und damit kurz vor dem Endbahnhof überquert der Zug den Rhein, ein sehenswerter Anblick. Die Reise in umgekehrter Richtung zeigt dieses Video:

Mit der S24 von Altstätten nach Gais

Noch bis etwa 2035 können Passagiere von Altstätten Stadt nach Gais fahren. Dann erreicht das derzeitige Rollmaterial der Zahnradbahn das Ende seiner Lebensdauer. Ersatz soll es keinen geben, zu unrentabel ist die Strecke. Künftig müssen Reisende vermutlich auf eine Busverbindung ausweichen.

Doch bis dahin bleibt Zeit, die kurze Reise mit dem Gaiserbähnli zu unternehmen. In bloss 20 Minuten passiert die Bahn drei Zahnradabschnitte. Seinen Platz sollte man auf der linken Seite wählen und mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. So eröffnet sich nach dem Verlassen von Altstätten der Blick in die weite Ebene des Rheintals am Besten. Nach der Station Hebrig, dem höchsten Punkt der Linie, sollte man sich nach Möglichkeit auf die linke Seite umsetzen, nun in Fahrtrichtung, um die appenzellische Landschaft bewundern zu können.

Im Sommer setzen die Appenzeller Bahnen auf dieser Strecke offene Aussichtswagen ein. Ob diese in Betrieb sind, lässt sich hier einsehen. Wer sich von der Streckenführung von Gais nach Altstätten ein Bild machen möchte, kann das hier tun:

Mit der S26 von Walzenhausen nach Rheineck

Die Strecke von Walzenhausen nach Rheineck befahren die Appenzeller Bahnen ebenfalls mit Zahnradunterstützung. Hier ist die Fahrtzeit mit sechs Minuten aber so kurz, dass wegen der geringen Auslastung statt einer Stilllegung eine Automatisierung im Raum steht. Vorderhand feiert die Bergbahn Rheineck-Walzenhausen aber 2021 ihren 125. Geburtstag noch im Normalbetrieb.

Unternehmen sollte man die kurze Reise von Walzenhausen nach Rheineck. So kann man den Blick in Fahrtrichtung talwärts richten und hat den Alten Rhein mit der Grenze zu Österreich und den Bodensee im Blick. Am Besten hält man sich im Zug rechts, damit man die abfallende Landschaft in Richtung Österreich betrachten kann.

Etwa in der Hälfte der Fahrt folgen zwei Brücken, ehe man in einen Tunnel fährt. Die zweite Hälfte der Strecke ist dann nicht mehr wirklich sehenswert. Die Zeit kann man nützen, den Führerstand etwas genauer anzuschauen. Dank der offenen Konstruktion ist beim Walzehusebähnli eigentlich jede Fahrt eine Führerstandsfahrt.

Mit der S25 von Heiden nach Rorschach Hafen

Die dritte Zahnradstrecke der Appenzeller Bahnen führt in 27 Minuten von Heiden nach Rorschach und Rorschach Hafen. Sie passiert dabei die Station Wienacht-Tobel, was zu dem Witz geführt hat, die Bahn als längste Zahnradstrecke der Welt zu bezeichnen: «Wennd hüt abfahrsch, chunnsch ersch noch Wienacht a.»

Sitzen sollte man hier auf der rechten Seite, wo schon bald der Bodensee ins Bild kommt. Im Sommer hat man auch hier die Chance auf einen offenen Aussichtswagen. Ob solche im Einsatz stehen, ist hier zu finden.

In Rorschach angekommen hält man im Hauptbahnhof, bevor der Zug weiter nach Rorschach Hafen fährt, wo man mit wenigen Schritten an der Schiffsanlegestelle ist. Die ganze Fahrt im Schnelldurchlauf gibt es hier:

Mit dem IR75 von Konstanz nach Frauenfeld

Einen direkten Weg legt der Zug von Konstanz nach Frauenfeld nicht zurück. Wer sich den Streckenverlauf ansieht, erkennt vor allem zwei grosse Kurven, eine bei Tägerwilen, die andere bei Berg. Genau diese zwei Kurven sind aber der Grund, weshalb sich die 38-minütige Fahrt besonders lohnt. Sie eröffnen eine wunderbare Aussicht.

Damit man das erlebt, sollte man sich in Fahrtrichtung links hinsetzen. Wenn der Zug dann in Tägerwilen die erste der erwähnten Kurven nimmt und den Berg hinauf fährt, sieht man zuerst vor allem Konstanzer Gebäude, schon bald aber viel mehr: Kreuzlingen, Meersburg und natürlich den Bodensee.

In der zweiten Kurve bei Berg eröffnet sich der Blick auf den Alpstein, der Säntis ragt eindrücklich hervor. Und schliesslich, gewissermassen als Zugabe, überquert der Zug die Thur. Wer in Frauenfeld nicht schon aussteigen möchte, kann über Zürich Flughafen und Zürich Hauptbahnhof bis nach Luzern weiterfahren.

Die Strecke ab Zürich in umgekehrter Richtung ist im nachfolgenden Video zu sehen. Frauenfeld kommt nach rund 35 Minuten ins Bild.

Mit der S2 von Wattwil nach Nesslau

Die Anbindung der S2 in Wattwil an den Voralpen-Express aus St.Gallen ist seit einiger Zeit nicht mehr gegeben. Es kann sich daher lohnen, schon in St.Gallen in die S2 zu steigen. Schliesslich ist auch die Strecke bis Wattwil lohnenswert (siehe den Abschnitt zum Voralpen-Express). Der Anschluss an Züge aus Rapperswil und Wil ist gewährleistet.

Wenn der Zug Wattwil verlässt, hält man nahezu direkt auf die Churfirsten zu. Aus dem Zug sind sie deshalb zuerst schwer zu erkennen, sofern man die Lok nicht selber steuert. Das ändert sich aber im Verlauf der Strecke. Die 17-minütige Fahrt bietet neben dem Ausblick in die Bergwelt aber auch immer wieder ein freies Sichtfeld auf die Thur und auf die Toggenburger Landschaft.

Nesslau ist Endstation der Bahnlinie, von hier geht's nur per Postauto weiter in Richtung Werdenberg oder auf die Schwägalp. Pläne, die Toggenburger Bahnlinie bis Wildhaus oder gar bis Buchs zu verlängern, gab es zwar schon früh und wiederholt, realisiert wurden sie aber nie.