Klosterplatz: Wenn die Stadt St.Gallen beim Christbaum spart

Einwurf Der fliegende Klosterplatz-Christbaum kracht ins Rathaus Ein Nachsatz zu einer Stadtsparübung mit politischer Punktlandung im St.Galler Rathaus, die an der Septembersession des Kantonsrats viel und nicht nur lustig zu reden gab. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Eine Weihnachtstanne kommt auf den Klosterplatz geflogen – hier beispielsweise Anfang November 2016. Bild: Benjamin Manser / KEYSTONE

Die Weihnachtstanne fällt vom Helikopter und kracht durch das Dach der Kathedrale: Das fabelhafte Schockbild gehört zu den bekanntesten Comics von Manuel Stahlberger aus seiner Herr-Mäder-Serie im «Saiten». Aber muss ihn der St.Galler Stadtrat deswegen nachspielen und die Tanne in sein gläsernes Rathaus krachen lassen? Nicht wirklich, symbolisch gemeint, aber der Schaden ist nicht kleiner.

Peinlich kleinlich. Schmörzelig brötig. Unfassbar bratwurstig, oder: dumm. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So oder ähnlich lauteten die Kommentare in den Pausengesprächen in der Septembersession des Kantonsrates. Der Christbaum war – abgesehen vom halben Tag des Frauenmikrofons – ein kleiner Aufreger in einer sonst wenig aufregenden Session, die von der Knochenarbeit abzuhandelnder Berichte und Vorstösse geprägt war.

Halt: Die Prügel für die Hauptstadt galten doch der verweigerten Coronakostenhilfe für die Stiftsbibliothek? Klar, die gab's, wie erwartet. Aber Yvonne Suter, die Mitte-Kantonsrätin aus Rapperswil-Jona, hatte für ihr Gefecht mit der Sozistadtpräsidentin Maria Pappa überraschende Zusatzmunition geladen. In ihrer wohl vorbereiteten, scharfen Schelte für die Stadtregierung war der Christbaum sozusagen die Kopfnuss zur Ohrfeige. Der Stadtrat versuche «ziemlich offensiv, seine Probleme, namentlich die finanziellen Einschränkungen und den hohen Steuerfuss, dem Kanton in die Schuhe zu schieben», begann Suter ihre Salve. «Kurzsichtig und kontraproduktiv» sei die Absage gegenüber der Stiftsbibliothek, die Stadt schade sich damit selbst. In die Kategorie «Kleiner Vorteil, grosser Schaden» passe ein zweites Beispiel: der Christbaum auf dem Klosterplatz.

Laut einer «zuverlässiger Quelle aus dem Umfeld der Regierung» habe der Stadtrat doch tatsächlich den Beitrag der Stadt an den Christbaum gestrichen, petzte Suter, «so dass jetzt der Kanton, also vor allem der grosse Rest des Kantons, den Beitrag übernimmt, damit überhaupt noch ein Christbaum auf dem schönsten Platz der Stadt St.Gallen steht». Ganz abgesehen von der Frage, wie die Kantonsregierung «darauf komme, diese Rechnung auch noch zu übernehmen», wundere sie sich über die Haltung des Stadtrates. «Jede andere Gemeinde in unserem Kanton bezahlt den eigenen Christbaum und jetzt zusätzlich noch jenen auf dem Klosterplatz, weil die Stadt St.Gallen keinen Beitrag mehr leisten will?»

Das bissige Fazit der Frau aus der Rosenstadt: «Will die Stadt St.Gallen kein Geld für den Christbaum auf ihrem schönsten Platz sprechen, dann gibt es halt dort keinen Christbaum mehr – oder nur einen ganz kleinen für den Bischof, die Staatskanzlei und die Parlamentsdienste. Dann brauchen wir auch den Helikopter nicht mehr.» Paff, das hatte gesessen. Kein Wunder, schüttelte (fast) alles den Kopf und hatte hernach ein dankbares Plauderthema. Nicht nur Volksparteiler baggern ja immer gern mit jedem noch so fadenscheinigen Argument am sagenhaften Stadt-Land-Graben.

Manche hatten die Schuldige schnell gefunden: Natürlich die rote Stadtchefin Pappa, assistiert von ihrem links- oder liberalgrün unterwanderten Stadtrat. Doch beschlichen sie bald Zweifel: Pappa, die seit jeher kirchlich engagierte Katholikin, ausgerechnet diese grundanständige Italoschweizerin? Und stimmt das Ganze überhaupt und um wieviel Sparsaugeld geht es? Rasch verbreitete sich das böse Gegengerücht, wonach nur ein reformierter Rappenspalter den Christbaum aus dem Budget habe streichen können.

Die schäbige Wahrheit gemäss einer «zuverlässigen Quelle aus der Stadtregierung», um es ebenfalls so zu sagen, ist folgende: Das Aufstellen des Heli fliegenden Riesenchristbaums kostet 20'000 Franken, die sich Stadt und Kanton gleichhälftig teilten. Bis, Achtung, der Stadtrat noch unter Leitung von FDP-Stadtpräsident und Kantonsrat Thomas Scheitlin im Sommer 2020 wieder mal ein Sparpaket schnürte und den Tannenteil reinpackte. Schnödes Motto: Zahlen wir nicht mehr, soll doch der Kanton (oder die Katholiken). Wie der Deal ablief, bleibt ein Geheimnis, doch sei der Kanton eingesprungen und habe den städtischen Anteil ohne grosses Aufheben übernommen. «Darum wurde das wohl nie kommuniziert», meint unsere Quelle. «Der Baum flog ja wieder.»

Jetzt, da die Sache Yvonne Suter sei Dank auf dem Tisch ist, sieht das weihnachtliche Brimborium etwas anders aus: Wird man, wenn die Tanne wieder so spektakulär geflogen kommt, 30 Jahre alt und 15 Meter hoch, wie die letzte aus der Siedlung Guggeienhof, von St.Galler Engelwies-Primarschülerinnen und Primarschülern prächtigst verziert mit 400 hölzernen Engel, ja wird man da im Publikum beim feierlichen Staunen nicht sofort ans reformierte Portemonnaie mit dem Sparfächlein denken? Und garament auch an den 16-Millionen-Zentrumslastenausgleich aus dem Rest des Kantons?

Wir fragen nur und sind selber baff. Eigentlich wollten wir Lustiges von den Fraktionsausflügen berichten: Die Linken und die Grünen blieben in der Hauptstadt, die SP ging auf den alten und den geplanten HSG-Campus (die bleiben an der Skandaluni dran!), die Grünen ins Staatsarchiv und in die Erkergassen. Die Bürgerlichen hingegen flohen sofort aufs Land: Die CVP, pardon Mitte in die Klangschmiede Alt St. Johann (höret die Glocken), die FDP zum Rhesi nach Widnau (die Partei hat nicht gerade Hochwasser), die SVP in den Walter-Zoo in Gossau, zum Studium der Evolution, die eben nicht nur vom Affen, sondern auch vom Haifisch ausgegangen sei. Nächstes Jahr muss für alle eine Klettertanne her, ob Aff oder Hai.