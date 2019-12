Einstempeln vor dem Umziehen: Die St.Galler Spitäler und die Gewerkschaft einigen sich im Streit um die Arbeitszeit-Erfassung Die Spitäler und der VPOD Ostschweiz haben sich geeinigt. Der Personalverband hatte gefordert, dass Umkleiden zur Arbeitszeit zählt. Ab Juli 2020 wird die neue Regelung gelten. Das Kantonsspital will seine Stempeluhren in die Garderoben verlegen. Katharina Brenner 13.12.2019, 11.20 Uhr

Das Pflegepersonal gehört zu den Berufsgruppen, die sich für die Arbeit umziehen muss. Diese Zeit wird künftig entlohnt. Gaetan Bally, KEYSTONE

Der Krach um die Umkleidezeit ist vorbei. «Arbeitsbeginn und Arbeitsende werden bei den betroffenen Mitarbeitenden am Kantonsspital St.Gallen künftig in den Garderoben erfasst», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hatte seit langem gefordert, Umkleiden als Arbeitszeit zu behandeln. In Zürich hat die nationale Kampagne bereits Konsequenzen: Erste Spitäler und Kliniken gewähren ihren Angestellten bezahlte Umziehzeiten.

Im Kanton St.Gallen wird dies bald in sämtlichen öffentlichen Spitälern gelten. Darauf haben sich am Mittwochabend Delegationen der öffentlichen Spitäler, Vertreterinnen und Vertreter des VPOD Ostschweiz sowie der Ostschweizer Sektion des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner verständigt. Wie die neue Regelung genau umgesetzt wird, müsse je nach Spital noch vertiefter geklärt werden, so Lutz. Fest steht: Sie wird ab Juli 2020 gelten. Am Kantonsspital St.Gallen werden die Stempeluhren dann in der Garderobe stehen.

Je nach Grösse suchen die Spitäler nun eine Lösung

Alexandra Akeret, Regionalsekretärin VPOD Ostschweiz, zeigt sich zufrieden mit der Einigung. Es sei sinnvoll, dass die Spitäler je nach Grösse eine individuelle Lösung finden, sagt sie. Für den VPOD ist das Thema damit aber nicht abgeschlossen.

«Wir werden den Umsetzungsprozess aufmerksam begleiten und evaluieren.»

Der Personalverband hatte seine Forderung im Kanton St.Gallen erstmals Anfang dieses Jahres gestellt. Er wolle diese Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen, wenn nötig auf gerichtlichem Weg, schrieb er in einer Mitteilung. Die Spitalseite reagierte zunächst irritiert, die bisherige Regelung sei branchenüblich, erste Treffen schob sie auf. Im Sommer zeichnete sich dann eine Lösung ab. Spitalsprecher Lutz sagte nach einem Treffen mit dem VPOD, den beide Seiten als konstruktiv beschrieben: «Die Spitäler anerkennen, dass angeordnetes Umkleiden als Arbeitszeit zu gelten hat.»

Regierung hatte sich kritisch zur Forderung geäussert

Auch die Politik beschäftigte das Thema. In einer Einfachen Anfrage rechnete SP-Kantonsrätin Monika Simmler am Beispiel des Kantonsspitals vor, dass denjenigen Angestellten, die der Umkleidepflicht unterstehen, «jährlich rund ein halber Monatslohn» entgehe. Laut Seco gilt im Zusammenhang mit Umkleiden all das als Arbeitszeit, «was obligatorisch Teil des Arbeitsprozesses ist. Anziehen von persönlicher Schutzausrüstung für den Gesundheitsschutz und gegen Unfälle, Anziehen von Überzugskleidern oder steriler Arbeitskleidung wie auch das Durchschreiten einer Schleuse aus Gründen der Hygiene.»

Die Regierung antwortete, dass der Forderung nach Anrechnung der Umkleidezeit als Arbeitszeit die Kulanz der Spitalbereiche in anderen Bereichen der Arbeitszeit gegenüberstehe, insbesondere bei Pausenregelungen. «Eine Anrechnung von Umkleidezeit als zusätzliche Arbeitszeit könnte die Spitäler aufgrund des hohen finanziellen Aufwands zwingen, eine rigide Zeiterfassung durchzusetzen und auch die Einhaltung der Pausen minutengenau zu kontrollieren.» Der VPOD fand die Antwort der Regierung «unverständlich und nicht nachvollziehbar».