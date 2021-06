Einspurinseln im Kanton St.Gallen Noch fehlen 600 Meter: Am Montag wird in Rorschach das vorletzte Nadelöhr im West-Ost-Schienenverkehr eingeweiht Die Beseitigung der Einspurstrecke zwischen Goldach und Rorschach Stadt wird unterschätzt – es ist die vorletzte auf der West-Ost-Transversale zwischen Genf und St.Margrethen. Noch aber fehlt der letzte Akt. Christoph Zweili 18.06.2021, 14.00 Uhr

Nachtarbeiten zwischen Goldach und Rorschach St.Gallen. Bild: Rudolf Hirtl



Eine winzige Strecke, ein langer Weg, ein bedeutsamer Zwischenschritt im internationalen öffentlichen Verkehr und in der Stadtentwicklung der Stadt Rorschach: Kaum zu glauben, dass es Jahre dauert, bis ein paar Meter Bahngleis gebaut sind. Kaum zu glauben, dass es dafür ein Urteil des Bundesgerichts braucht. Und kaum zu glauben, dass das Nadelöhr einer der letzten einspurigen Bahnabschnitte zwischen Genf und St.Margrethen ist. Am Montag wird die Doppelspur Goldach–Rorschach Stadt in Betrieb genommen.