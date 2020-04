«Einsam sein ist kein Stigma mehr»: Judith Eisenring, Leiterin Dargebotene Hand Ostschweiz, über Telefonanrufe in Krisenzeiten Wir lassen täglich Menschen aus der Ostschweiz zu Wort kommen, die in der Coronakrise weiterhin arbeiten. Judith Eisenring, Leiterin Dargebotene Hand Ostschweiz, erklärt, warum es in der jetzigen Situation allen gleich geht. 06.04.2020, 05.00 Uhr

Judith Eisenring, Leiterin Dargebotene Hand Ostschweiz.

(Bild: Benjamin Manser)

Die Telefone der Dargebotenen Hand klingeln gerade in Krisenzeiten, weshalb mehr Freiwillige als üblich im Einsatz stehen. Während andere Regionen seit dem Lockdown eine deutliche Zunahme an Hilfesuchenden verzeichnen, erleben wir in der Ostschweiz das, was die Spitäler die «Ruhe vor dem Sturm» nennen. Die Zahl der Anrufe hat sich nur leicht erhöht. Ein Fünftel der Anrufenden leidet unter einer psychischen Vorerkrankung. Für sie ist die jetzige Situation eine zusätzliche Belastung. In rund 80 Prozent der Telefonate ist das Coronavirus Thema.