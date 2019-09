Einzig beim Vaterschaftsurlaub sind sich die kleinen Parteien uneinig: Das war die zweite St.Galler TVO-Nationalratsdebatte

Live-Sendung auf TVO: Kurt Egger, Ueli Fisch, André Moesch (Moderator und Leiter TVO), Brigitte Häberli-Koller. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

TVO-Ständeratsdebatte: Beim Fleisch und der Strasse endet die Einigkeit der Thurgauer Kandidaten

In der TVO-Wahlsendung debattieren die drei Thurgauer Ständeratskandidaten Brigitte Häberli-Koller (CVP, bisher), Ueli Fisch (GLP) und Kurt Egger (GP) am Dienstagabend in vergnüglicher Atmosphäre über Klima, Kandidatur und Konsum.