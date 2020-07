Serie Einmal auf den Mars und in die Eiszeit –

in einer versteckten Bibliothek auf dem St.Anton Wenn im Tal die Hitze plagt, lockt in Oberegg die Panoramaherberge Alpenhof. Wo man zwischen Ausserirdischenliteratur und Kunst gerne die Zeit vergisst. Janina Gehrig 20.07.2020, 05.00 Uhr

Die Kunstschaffenden Rita Kappenthuler und Nathan Federer lesen lieber in alten Büchern als am Computer, um auf neue Ideen zu stossen. Ralph Ribi

Sommerserie: «Abseits» Während sich in den Ostschweizer Badis Tüchlein an Tüchlein reiht und sich Einheimische und Touristen auf den Wanderwegen im Alpstein auf die Füsse treten, suchen wir das Sommerglück, das im Verborgenen liegt. In unserer Sommerserie besuchen wir aussergewöhnliche Orte, Geheimtipps und Sehenswürdigkeiten abseits der gängigen Touristenpfade und lassen Menschen zu Wort kommen, die sich dort aufhalten. (red)

Die Strasse schlängelt sich hoch auf den St.Anton in Oberegg, vorbei an Tankstellen, Baustellen und Postautohaltestellen. Hinter den Leitplanken sind die Hörner einer Kuh zu erkennen. Aus dem Rheintal steigen Nebelschwaden hoch, verhüllen den Wald an den Hängen. Die Panoramaherberge «Alpenhof» steht auf der Krete des Passes auf 1110 Metern Höhe. Velo- und Töfffahrer kehren selten hier ein. Wer komme, reserviere vorab und verweile meist länger als nur für eine Nacht, sagt Betriebsleiterin Bea Hadorn.

Bea Hadorn, Betriebsleiterin der Panoramaherberge Alpenhofl Ralph Ribi

Es sind vor allem Kulturschaffende und Kulturinteressierte, die einen Rückzugsort in der Natur suchen. Manchmal Dozenten mit ihren Grafikfachklassen oder Hochzeitsgesellschaften. Hochsaison herrsche hier nicht im Sommer, sondern im Herbst, wenn die Sonne schräg in den Speisesaal scheint oder Gewitterstürme über den Berg fegen.

Die Jukebox würde Stevie Wonder spielen

Zwei Gäste beherbergt Hadorn derzeit. Zwei Kunstschaffende für zwei Wochen. Rita Kappen­thuler und Nathan Federer haben sich gerade Spaghetti gekocht. Jetzt sitzen sie in den Sesseln in der Stube, blicken aus den hohen Fenstern. Die Jukebox, wäre sie nicht gerade defekt, würde die Singles von Stevie Wonder, Jimi Hendrix oder den Sex Pistols spielen. Von hier aus das Wetter zu beobachten, sei wie fernsehen, sagt Kappenthuler. So schnell könne dieses wechseln.

Blick aus dem Speisesaal des «Alpenhofs». Ralph Ribi

Doch die beiden sind nicht nur wegen der Aussicht und der Stille da. Sie, die normalerweise in der Kunstgiesserei St. Gallen arbeiten, haben vom Kanton dieses Jahr einen Werkbeitrag erhalten und nutzen ihre Ferien im «Alpenhof» als Atelierzeit. Seit zweieinhalb Jahren fangen sie mit ihrer selbst gebauten Camera Obscura Bilder ein. Hier oben, auf dem St. Anton, wollen sie dem Phänomen Wetter und Licht neu begegnen und ihre Arbeiten sowie die alte Technik weiter entwickeln. Die Camera Obscura steht auf dem Balkon der Herberge, im Keller durften sie eine Dunkelkammer einrichten.

Ausserirdische, Teedrogen und das Eiszeitalter

«In eine Inspirationsspirale» gerate sie aber vor allem im «Universum» von Andreas Züst, wie Kappenthuler es nennt. Über zwei Etagen erstreckt sich die Büchersammlung des Zürcher Künstlers, der auch Filmproduzent, Mäzen und Glaziologe war.

Seit zehn Jahren befinden sich die 10 400 Titel im «Alpenhof», gemäss der Zeitschrift Annabelle der «vermutlich grössten Hotelbibliothek der Welt». Es sind Bücher zu Themengebieten wie Wetter, Geologie, Astronomie, Physik, Literatur, Fotografie, Kunst, Kitsch und Populärkultur. Öffentlich zugänglich ist sie nur samstags für ein paar Stunden.

Rita Kappenthuler und Nathan Federer nutzen den Fundus seit gut 14 Tagen fast alleine. Man tauche ein, finde ein Buch und lande bei drei weiteren, sagt Kappenthuler. So warnt eine Tafel am Eingang der Bibliothek denn auch davor, sich «rettungslos im Labyrinth der Bibliothek zu inspirieren». So steht in einem Gestell die abgegriffene «Erotica Universalis», daneben Titel wie «Leben auf dem Mars», «Entführt von Ausserirdischen», die «Cocainepapers» von Sigmund Freud und die Lebensgeschichte von Niklaus Meienberg. Das Buch vom gesunden Leben ist ebenso zu finden wie ein Mineralienlexikon oder ein Isländisches Wörterbuch, der «Höhenweg der Frau» steht neben «Spuren im Korn». Nachzulesen ist auch alles über Andy Warhol, Teedrogen und das Eiszeitalter.

Zuoberst auf dem St.Anton steht die Panoramaherberge Alpenhof. Ralph Ribi

Die Sammlung sei nicht so wissenschaftlich, dass man etwa 100 Bücher zu einem Phänomen finden würde, die ein und dasselbe beschreiben würden, sagt Federer. Dafür sei es eine sehr persönliche Bibliothek, sagt Kappenthuler. Eine Bibliothek, die den Zeitgeist der 1968er Jahre und das Kulturverständnis des im Jahr 2000 verstorbenen Universalgelehrten wiedergibt. «Wenn ich durch die Regale gehe, lerne ich Andreas Züst kennen.»

Papierdrachen und «Detectiv-Cameras»

Doch würden sie die Antworten auf ihre Fragen nicht schneller im Internet finden? «Nein. Ich wurde närrisch beim Googeln nach dem richtigen Lochdurchmesser für eine spezifische Kamera», sagt Kappenthuler. Im Buch Photographischer Zeitvertreib aus dem Jahr 1892 fand sie dagegen auch die Anleitung zur Fertigung eines Papierdrachens, um Bilder aus der Höhe zu schiessen.

Ausführlich beschrieben und illustriert sind etwa auch «besonders eigenartige Formen der gegenwärtig so verbreiteten Detectiv-Camera», versteckt im Hute, unter der Weste, als Taschenuhr oder Jagdgewehr. Kappenthuler lacht. So entstehen neue Ideen. Federer geht der Frage nach, wie sich eine Wolke fotografieren lässt, ohne, dass nur ein schwarzer Himmel übrigbleibt. Am besten, sagt er, sei das Licht hier oben eine Stunde nach Sonnenauf- und vor Sonnenuntergang.

Wetterphänomene vor den Fenstern ersetzen das Fernsehen. Ralph Ribi

Auch jetzt weichen die Wolken der Sonne. Betriebsleiterin Bea Hadorn verabschiedet sich von ihren Gästen. Morgen kommt sie wieder, fürs Frühstück und den Checkout. Die Betreuung sei hier, «in diesem Hotel der anderen Art» sehr niederschwellig, sagt sie. Auch das werde geschätzt.

Andere Sommer verbrachten Rita Kappenthuler und Nathan Federer schon am Bodensee oder mit dem Velo in Strasbourg. Weit wegzugehen, etwa in die Karibik, fehle ihnen nicht, sagen die beiden. Und sollte die Gäste im «Alpenhof» dennoch einmal das Fernweh plagen, so steht in einem der 13 Zimmer ein altes Telefon auf dem Nachttischchen. Hebt man den Hörer, so rauscht einem das Meer ins Ohr.