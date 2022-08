Restaurant Kreuzstrasse Zuben: Einkehren und Geniessen

Zu Tisch Restaurant Kreuzstrasse Zuben: Einkehren und das Geniessen nicht versäumen Einst kehrten hier Säumer ein. Jetzt wird das Restaurant mit Gartenwirtschaft in dritter Generation von Marianne Mettler geführt. Die Spezialitäten sind Fleisch vom Hochlandrind nebenan und Themenwochen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Wirtin, Köchin, Mutter, Managerin: Marianne Mettler führt das Restaurant Kreuzstrasse in dritter Generation. Bild: Benjamin Manser

Auf alten Saumpfaden wurden jahrhundertelang Waren über grosse Strecken transportiert. Zwischen den Klöstern Konstanz und St.Gallen verlief ebenfalls ein Saumweg und an diesem steht bis heute das Restaurant Kreuzstrasse in Zuben. Schon in der damaligen Zeit gab es im eindrucksvollen Riegelhaus ein Restaurant.

Das Restaurant Kreuzstrasse in Zuben-Langrickenbach. Bild: Benjamin Manser

Heute schlägt hier das Herz der Region. Vereine, Parteien, Gesellschaften, Feuerwehr und Firmen veranstalten Anlässe. Privatpersonen kehren ein. Bei der Chefin Marianne Mettler laufen alle Fäden zusammen. Sie kocht und managt das Restaurant. Die Gäste fühlen sich rundum wohl. Gibt es ein Problem, wird es sofort gelöst. Jammern ist nicht ihre Sache. Immer hat sie eine Idee, sei es der Take-away während des Lockdowns oder das besondere Stück Fleisch von den Hochlandrindern ihres Bruders, die direkt vor der Gastwirtschaft grasen. Der einzige Wermutstropfen ist, dass vom Hochlandrind die Edelstücke nicht immer angeboten werden können. Doch auch die anderen Speisen aus ihren Töpfen sind eine wahre Freude.

Fast alles ist regional, ­sogar die Garnelen

Der «Stadtschryber» des Hüttwiler Weinguts Haag begleitet das Menu am warmen Sommerabend. Bild: Stefan Borkert

Gestartet mit einer fein abgeschmeckten Tomatencrèmesuppe mit Gin (8.50) und einem Tomaten-Mozzarella-Salat(10.50), der dem Gaumen schmeichelt, geht es also zum Geschnetzelten vom Zubener Hochlandrind an Paprikasosse mit Butternudeln und Gemüse (29.50). Hier bringt die Köchin in ihrer harmonischen Komposition das würzige Hochlandrindfleisch wunderbar zur Entfaltung. Der Chefburger, ebenfalls mit Hochlandrindfleisch (23.50), ist ein wahrer Genuss.

Der Chefburger mit Hochlandrindfleisch ist fein gewürzt. Bild: Stefan Borkert

Das Geschnetzelte vom Hochlandrind ist ein Gaumenschmaus. Bild: Stefan Borkert

So gut wie alles ist hier regional. Sogar die Garnelen, die direkt in Zuben gezüchtet werden. Auffällig ist, dass auch Vegetarier üppig auf ihre Kosten kommen und Anhänger von Themenwochen sowieso. Die Weinkarte und die Auswahl an Spirituosen kann sich sehen lassen. An diesem sehr warmen Sommerabend wird die Mahlzeit vom «Stadtschryber» (43.50) des Hüttwiler Weinguts Haag begleitet. Das ist ein erfrischender, gut strukturierter, fruchtiger und kraftvoller Weisswein. Den Abschluss vor dem Aufbruch versüssen eine Eiskirschtorte (6.00) und ein Eiskaffee (8.00).

Beim nächsten Besuch sollte nicht versäumt werden, sich vorher nach den Edelstücken vom Hochlandrind zu erkundigen. Das und ein herzliches «Auf Wiedersehen» gibt die Chefin noch mit auf den Heimweg.

Restaurant Kreuzstrasse 8585 Zuben, Hauptstrasse 90 Telefon 071 695 1866,

www. kreuzstrassezuben.ch Mo, Di geschlossen, Mi und Do: 8.30–14 und 16.30–23.30 Uh; Fr: 8.30–23.30 Uhr, Sa: 9.30–23.30 Uhr. So: 9.30–22 Uhr. Vorspeisen 3.80 bis 14.50 Franken, Hauptgerichte: 14.50 bis 42.50 Franken, Dessert: 3.20 bis 19.80 Franken. Wein (7,5 dl): 34.50 bis 81.50 Franken.

